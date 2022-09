Nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana 12-18 settembre 2022. Che tipo di settimana sarà? Quali segni zodiacali saranno protetti da buone stelle? Quali, invece, dovranno affrontare gli aspetti negativi della vita amorosa, lavorativa e sanitaria? Per sapere che piani hanno in mente i corpi celesti per il vostro segno zodiacale, qua trovate le accurate previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 settembre su amore, lavoro e salute.

Oroscopo e previsioni settimanali 12-18 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, sarà una settimana gratificante per le coppie, ma la gelosia potrebbe indebolire il rapporto di coppia.

Le stelle dicono che nei prossimi giorni avrete qualche scompenso nella personalità a causa della mancanza di indipendenza. Sotto il profilo lavorativo, sarete molto abili negli affari e grande fiuto per gli investimenti. I giovani saranno attratti dal lavoro di polizia o nel campo medico. In salute, con l’arrivo dell’autunno si possono presentare dolori reumatici: attenzione.

Toro – In campo amoroso, condividere la vita con la persona che amate profondamente è estremamente importante, quindi, impegnatevi al massimo affinché tutto funzioni. Sul fronte del lavoro, anche se non sarà facile, dovrete cercate di non diventare schiavi della routine. Dovrete essere più comunicativi e dedicarvi di più alla scrittura.

In salute, recupererete alla grande e avrete un atteggiamento molto positivo.

Gemelli – Sotto il profilo amoroso, dovrete difendere a tutti i costi la vostra meravigliosa relazione d’amore. Recupererete la quotidianità con la persona che vi piace tanto, facendo piccole cose come cucinare insieme, tinteggiare una stanza. In campo lavorativo, le stelle favoriranno coloro che lavorano nel settore della moda o cosmetici.

In salute, non esagerate con il cibo e tenete sotto controllo la pressione sanguigna.

Cancro – In questo periodo l’amore è alle stelle, capirete meglio il significato di due corpi in un’anima sola. Se la vostra relazione amorosa è solida, troverete nel partner tutto ciò che avete da sempre desiderato. I single avranno l’opportunità di incontrare una persona importante.

In campo lavorativo, grandi soddisfazioni soprattutto a livello finanziario. I settori agevolati sono quelli dello spettacolo e dell’informatica. In salute, l'Oroscopo consiglia di fare attenzione alle correnti d’aria, che potrebbero procurarvi un raffreddore.

Previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, siete ansiosi e apprensivi, temete che il partner non vi ami più o che non vi ama abbastanza. I single potrebbero avere crisi di solitudine ed essere spinti a mettersi in gioco. In campo lavorativo, è molto importante tenersi sempre aggiornati e informati su tutto. Attenzione alle multe. Sotto il profilo sanitario, se siete contrariati da qualcosa, l'oroscopo consiglia lunghe passeggiate in mezzo alla natura, vi aiuteranno a vedere chiaro in ciò che desiderate.

Vergine – Sotto il profilo amoroso, in questo periodo sentirete l’esigenza di provare emozioni diverse. Per i single è arrivato il momento di guardarsi intorno, di conoscere persone nuove. Sul fronte del lavoro, chi ha un’attività in proprio non deve sottovalutare i concorrenti. Se lavorate in gruppo, evitate i compromessi. In salute, l’emicrania potrebbe farvi visita più di una volta nel corso di questa settimana.

Bilancia – In campo amoroso, c’è chi organizzerà serate speciali per aumentare la passione nel rapporto di coppia e chi cercherà di risolvere i problemi d’amore. Ci saranno incontri per i single che vogliono essere travolti da una passione senza eguali. Sotto il profilo lavorativo, sarà una settimana vantaggiosa soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio.

Periodo ottimo per i giovani in attesa di occupazione. In salute, ogni tanto rilassatevi facendo lunghe passeggiate all’aria aperta.

Scorpione – In amore, se avete avuto problemi con il vostro partner, potete approfittare di questa settimana per chiarire dubbi e superare malintesi. Per le coppie profondamente innamorate è arrivato il momento di fare grandi progetti. Nel settore lavorativo, molti di voi andranno d’accordo con alcuni colleghi di lavoro o collaboratori. La situazione professionale migliorerà giorno dopo giorno. In salute, attenzione agli sfoghi sulla pelle e ai peccati di gola.

La settimana 12-18 settembre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, le coppie felici si lanceranno in ogni genere di romanticismo, organizzeranno un breve viaggio nel weekend.

Per i più giovani, sarà meglio tenere ancora nascosta la relazione in famiglia, per evitare disapprovazioni. Sotto il profilo lavorativo, potreste allargare i vostri orizzonti, imparando nuove tecniche. Situazioni positive per coloro che lavorano nel settore alimentare e immobiliare. In salute, è arrivato il momento di smettere di fumare, possibili infezioni potrebbero danneggiare i vostri polmoni.

Capricorno – Sotto il profilo amoroso, molte coppie rafforzeranno il legame e si confronteranno su ogni argomento. L’amarezza non mancherà, ma se il vostro amore è più forte di ogni cosa presto sparirà questa nube. Sul fronte del lavoro, dovrete cogliere ogni occasione redditizia, Se avete un’attività indipendente, presto riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Sotto il profilo sanitario, avrete una buona energia e un buon tono muscolare. Nel fine settimana potreste sentirvi giù di morale.

Acquario – In campo amoroso, in questa settimana potreste sentirvi stranamente insicuri di voi stessi. Avrete bisogno di mostrare a voi stessi che siete in grado di suscitare interesse in qualcuno. Per i single, non fatevi ripetere due volte un invito. Sotto il profilo lavorativo, sarà una settimana buona soprattutto per coloro che lavorano alle dipendenze. C’è chi sarà costretto ad assumere un ruolo diverso o cambiare città. In salute, è una buona idea aumentare il consumo di acqua, frutta e verdure per prevenire disturbi ai reni.

Pesci – In amore, per i single non mancheranno flirt e avventure.

Alcuni si sentiranno malinconici per via di un problema amoroso o di una storia finita. Per le coppie nate da qualche mese, è arrivato il momento di fare il grande passo. Nel settore lavorativo, grazie alla vostra ambizione riuscirete a fare grandi passi in avanti. Se non applicate i consigli degli altri, vuol dire che non vi fidate di chi vi circonda. In salute, l'oroscopo raccomanda di mangiare in maniera sana, leggera ed equilibrata, di non saltare nessun pasto e di fare più attività fisica.