L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 12 settembre 2022. In questo contesto andremo a tastare il polso alle effemeridi di inizio settimana mettendole a confronto con i sei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Ansiosi di sapere quale sarà il destino affibbiato dalle stelle al vostro simbolo astrale di nascita? Certo che si, ovviamente lo scopriremo solo iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 settembre. Focus in esclusiva sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Splendido lunedì per tantissimi di voi nativi. In evidenza un periodo davvero notevole in quanto a fortuna e opportunità in molti campi. L’umore sarà decisamente in risalita e potrete tornare ad occuparvi dei progetti che più vi stanno a cuore. L’esperienza poi vi farà da scudo evitando di ripetere gli stessi errori. Una questione relativa ad un’eredità o ad una spartizione di denaro troverà finalmente una soluzione soddisfacente per tutti. Nel lavoro, con l’aiuto di Marte nel segno amico dei Gemelli, riuscirete a smaltire una montagna di lavoro arretrato a tempo di record. Invece in amore senz'altro potrete contare su un’ottima sintonia fisica.

Comunque, per raggiungere una vera e propria intesa con il partner dovrete assecondare le sue esigenze. Siate più elastici!

Scorpione: 'top del giorno'. Un inizio settimana indicato dall'Astrologia a massima positività, pertanto la giornata di lunedì per voi nativi sarà da considerare al Top. Con il favore delle stelle in tantissimi ve la spasserete davvero alla grande.

Movimento, comunicazione e un look tutto nuovo da sfoggiare in vista di un evento importante potrebbero essere i vostri fiori all'occhiello nel farvi sentire in armonia con voi stessi. Il vostro buonumore nel periodo risulterà contagioso anche in amore. Sarete in perfetta sintonia con gli amici e potrete dare una svolta ai vostri progetti di coppia.

Forniti del giusto mix di simpatia e comunicativa, fascino e autorevolezza, farete furore soprattutto da single. Nel lavoro, grossi cambiamenti nell’aria, ma non è ancora arrivato il momento di scoprire le vostre carte: mettete a punto gli ultimi dettagli.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 12 settembre preannuncia un giorno abbastanza buono, stabile quel che basta. Ovviamente non saranno da prendere con superficialità eventuali situazioni potenzialmente a rischio che potrebbero prender piede nel periodo. Il senso pratico, vostro punto forte, in questa ripartenza settimanale certamente vi guiderà in direzione della soluzione migliore. Qualche intralcio potrebbe presentare nella vita familiare, ma sarà risolto in men che non si dica.

Sul piano economico disporrete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza. Nel lavoro invece potrebbe nascere un po’ di caos, forse dovuto alla difficoltà di armonizzare gli intenti con le possibilità concrete d’azione: tentate altre vie più sicure. In amore l’intesa di coppia migliorerà ma solo se cercherete di condividere col partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri.

Oroscopo e stelle del 12 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In programma una giornata "flop"? Ebbene, questo è quanto lasciato presagire dalle effemeridi del periodo. Potrebbero nascere dal nulla piccole marette in diversi rapporti sentimentali.

Le esigenze vostre e quelle altrui nel periodo indicato potrebbero far fatica ad incontrarsi. Cercate comunque di trovare un compromesso, anche se doveste arrivare a piccoli compromessi. Screzi con il partner e incomprensioni con amici, familiari o addirittura condomini, specialmente se in ballo ci fossero spese extra. Nel lavoro qualche piccolo disguido di ordine burocratico potrebbe rallentare la realizzazione di un progetto che sta a cuore all’intero staff. In amore, intanto, a livello di ideali v’intenderete benissimo con la dolce metà, ma sulle questioni pratiche non riuscirete proprio ad accordarvi. Decidetevi (per una volta) a mollare la presa!

Acquario: ★★★★★. Ottimo lunedì in molti settori della quotidianità.

In evidenza soprattutto il settore sentimentale, con una dolce sorpresa probabilmente in arrivo tra fine pomeriggio o inizio sera: chissà... La Luna in Ariete nel frattempo vi caricherà di tanta buona energia e relativo spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni più importanti. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative oltre che a quelle richieste dal periodo. Nel lavoro, nel frattempo, con rinnovato zelo e con scrupolosità vi tufferete nelle cose da fare con massima solerzia, giusto per dimostrare a chi vi è intorno che grinta e passione non vi mancano. In amore invece, anche se aveste la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, potrebbe essere prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 12 settembre, mette in evidenza uno splendido primo giorno della settimana. Nettuno sarà protetto da due ottimi sestili in atto con Plutone e Urano: l'opposizione del Sole in Vergine vi farà letteralmente un baffo! Pertanto, l'attuale configurazione astrologica vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro economico in alcuni settori della quotidianità, con spese o piccole entrate pronte a far tornare il buonumore. Avrete occasioni da sfruttare persino in ambito professionale, il che vi permetterà di incrementare un po' lo stipendio. Attivi e concreti al lavoro come nel sociale, in giornata potreste concludere buoni affari, definendo alcune questioni che avevate in sospeso.

In amore, se foste in cerca dell’anima gemella, cominciate a mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti e ad esibirvi in modo rassicurante. Cercate però di trovare il tempo da dedicare a voi stessi: non trascuratevi!