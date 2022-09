L'Oroscopo della giornata di domenica 11 settembre vedrà un'ottima Luna in trigono per il segno dello Scorpione, che riuscirà a godere di una maggior serenità in amore, mentre Bilancia mostrerà una certa maturità, sia in amore che al lavoro. Leone avrà ancora belle emozioni da vivere con la persona che ama, mentre Toro potrebbe sentirvi un po’ oppresso in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 11 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 11 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile in quest'ultima giornata della settimana.

Anche se questo cielo non sarà più estremamente favorevole, con il partner avrete ancora tanto da condividere. La nuova settimana poi potrebbe portare qualche soddisfazione in più, anche a voi cuori solitari. Sul fronte professionale gli impegni da portare a termine non mancheranno, e con Giove e Marte favorevoli vi darete da fare. Voto - 8️⃣

Toro: un'ottima conclusione di settimana secondo l'oroscopo, merito di questo cielo che finalmente vi sorride. In amore, single o no, i buoni sentimenti non mancheranno, e sarà più facile per voi creare la giusta atmosfera con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro si attendono riscontri di alcuni progetti. Potrebbe sembrarvi una situazione opprimente.

Ricordatevi però che anche se sapete di non aver svolto un lavoro impeccabile, comunque vada, siate fieri di voi stessi. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo poco interessante in amore a causa di Venere e Luna negativi. Sembra quasi che avete perso interesse nei confronti delle persone che amate, ma in questo modo, non potete sperare in una relazione stabile e appagante.

Molto bene invece sul piano professionale, dove i vostri progetti andranno avanti spediti, e voi avrete le idee ben chiare su come portarli avanti. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata valida per questioni di cuore secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Svaghi intriganti e emozionanti faranno parte della vostra vita sentimentale, e vi permetteranno di crescere l'intesa con il partner.

Se siete single non si escludono incontri davvero particolari. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle spese da affrontare. La cosa potrebbe non andarvi giù, ciò nonostante, se volete guadagnare, dovrete anche investire. Voto - 8️⃣

Leone: la settimana si chiuderà piuttosto bene per voi in ambito amoroso. I rapporti di coppia con il partner andranno avanti senza particolari difficoltà, anche se sarebbe comunque utile non eccedere con il vostro carattere un po’ troppo vivace. Sul fronte lavorativo porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma soprattutto con pazienza, nell'attesa che arrivino i giusti riconoscimenti e le giuste occasioni. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in opposizione, la settimana non si chiuderà al meglio in amore, ma con Venere in congiunzione, la speranza di poter vivere giornate migliori con la vostra fiamma sarà più viva che mai.

Single oppure no, dunque, mostrate interesse, ma soprattutto responsabilità verso la persona che amate. Nel lavoro l'interesse da parte vostra per ottenere buoni risultati dai vostri progetti non mancherà, ma dovrete anche essere piuttosto pazienti. Voto - 8️⃣

Bilancia: riuscirete a vivere la vostra relazione di coppia con maggior maturità secondo l'oroscopo di domenica 11 settembre. Sarà possibile dunque vivere un rapporto più affiatato in questa giornata, con qualche momento di spensieratezza in più. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno e un pizzico di entusiasmo, e saprete mettere a segno discreti risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono e Venere in sestile, secondo l'oroscopo di domenica ci sarà una maggior serenità dal punto di vista sentimentale.

Potrebbe farvi piacere vivere una relazione movimentata, ma anche romantica quanto basta per stare bene insieme. Sul fronte professionale vivrete una situazione più gestibile e leggera, ma in ogni caso, arrivare a raggiungere i vostri obiettivi non sarà così semplice. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa settimana non si è rivelata un granché sul fronte amoroso per voi del segno, ma rimarrà la speranza di poter vivere al meglio i rapporti con le persone che più amate. Non smettete dunque di mostrare le vostre emozioni, ma soprattutto, non cercate di scavalcare la persona che amate. In ambito lavorativo ci saranno poche novità, e non sarete dell'umore giusto per buttarvi in nuovi progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: Mercurio e Giove cercheranno di ostacolarvi in ambito lavorativo secondo l'oroscopo.

Non dovrete dare nulla per scontato con i vostri progetti, ma soprattutto analizzate bene ogni situazione che si andrà a creare. In ambito amoroso sarà una giornata piuttosto piacevole per voi e per il partner, ma anche se siete single arriveranno momenti incoraggianti, teneri e emozionanti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo florido al lavoro per voi del segno. Queste stelle v'indicheranno la giusta direzione da seguire per ottenere il successo desiderato con i vostri progetti. Sul fronte amoroso vivrete una relazione tutto sommato discreta con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single l'amore non entrerà facilmente nel vostro cuore, ma questo non vorrà dire che nessuno potrà fare breccia nel vostro cuore.

Voto - 8️⃣

Pesci: ultima giornata della settimana discreta in amore. La Luna porterà equilibrio tra voi e la persona che amate, ma con Venere in opposizione non sperate in una relazione stabile a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non prendersi troppi rischi, perché potreste andare fuori strada con i vostri progetti. Voto - 6️⃣