L'oroscopo di venerdì 2 settembre ha in serbo tante sfide. Le previsioni astrologiche, in base ai movimenti planetari, descrivono il tipo di influsso che le stelle hanno sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si sentirà più sicuro che mai e chi ingaggerà una lotta con se stesso.

In particolare, Leone, Pesci e Capricorno si posizioneranno ai primi posti della classifica, seguiti, subito dopo, da Scorpione, Sagittario e Gemelli. Il fato sarà altalenante per l'Acquario, l'Ariete e la Bilancia. Infine, il Cancro, la Vergine e il Toro faranno fatica a metabolizzare alcuni eventi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 2 settembre. Alla fine, è presente anche la classifica conclusiva, stilata in base ai voti ricevuti da ogni segno.

Previsioni astrologiche del giorno 2 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete ancora soddisfatti dei vostri progetti futuri. Sentirete di poter fare molto di più per migliorare. Vi troverete in una fase di stallo che non vi consentirà di sfruttare tutto il vostro potenziale. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di prendere in considerazione tutte le opzioni. Voto 6.

Toro: questa giornata vi metterà alla prova. Le vostre emozioni non saranno libere di fluire. Vi sentirete intrappolati in un meccanismo indesiderato. Sarà possibile trovare la giusta via di fuga, ma dovrete metterci tanto impegno.

La componente psicologica, inoltre, non sarà da sottovalutare. Voto 4.

Gemelli: nonostante qualche piccolo ostacolo, camminerete a testa alta. Non vi farete influenzare dai cattivi pensieri. Proverete a essere energici e ottimisti. Il rapporto con gli altri sarà caratterizzato da un forte senso di responsabilità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di dare libero sfogo ai sentimenti.

Voto 7.

Cancro: tenderete a guardarvi indietro in ogni occasione. Non riuscirete a prendere le distanze da alcuni avvenimenti. Inoltre, ci saranno persone che non faranno altro che alludere al passato. Sarà fondamentale essere più generosi con voi stessi. Il rispetto sarà il primo strumento da utilizzare. Voto 5.

Oroscopo classifica di venerdì 2 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto fortunati. La giornata inizierà nel migliore dei modi. Le stelle vi favoriranno e farete di tutto per cercare di trarre il massimo da questa situazione. Sul posto di lavoro, vi muoverete con grande sicurezza, conquistando la fiducia dei colleghi e del capo. Anche in amore, le cose andranno a gonfie vele. Voto 9.5.

Vergine: cercherete un modo per esprimere il vostro dolore. Non sarà facile perché non vorrete permettere agli altri di guardarvi dentro. Per il momento, tenderete a chiudervi in voi stessi e a innalzare una barriera protettiva. Solo il tempo vi aiuterà a modificare la vostra percezione del mondo.

Voto 4.5.

Bilancia: la vita di coppia sarà molto dura. Non riuscirete a entrare in connessione con il partner. Le vostre parole si perderanno nel vento, senza contribuire davvero al miglioramento della situazione. I consigli di parenti e amici saranno di grande aiuto, ma sarete voi a dover prendere la decisione definitiva. Voto 5.5.

Scorpione: la giornata vi riserverà molte sorprese, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Proverete un profondo affetto nei confronti del partner. La relazione di coppia andrà a gonfie vele, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di non abbassare la guardia. Ottime opportunità anche in ambito lavorativo. Voto 8.

Previsioni zodiacali e voti del 2 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: prenderete delle decisioni coraggiose. Non tutti saranno d'accordo con voi, ma le vostre intuizioni si riveleranno sorprendentemente valide. Darete la priorità al cuore, ma cercherete di non escludere, completamente, il lato razionale. Avrete molte risorse a cui accedere. Voto 7.5.

Capricorno: la paura di fallire non farà parte del vostro modo di pensare. Al contrario, cercherete sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Darete la giusta importanza al giudizio degli altri, in modo da non essere trascinati in meccanismi deleteri. Inoltre, tenderete a valorizzare ogni aspetto di voi stessi. Voto 8.5.

Acquario: questa giornata sarà caratterizzata da diversi contrasti.

Farete fatica a trovare il vostro equilibrio perché non saprete ancora da che parte stare. Vi sentirete vicini al partner, ma vorreste ricevere maggiori attenzioni. Inoltre, la mancanza di tempo libero da dedicare a voi stessi inizierà a farsi sentire. Voto 6.5.

Pesci: sarete molto gentili con il prossimo. Il vostro buon carattere vi aiuterà a instaurare delle relazioni sinceri. Potrete contare sul supporto degli amici, proprio come loro potranno fare affidamento sul vostro. L'energia non vi mancherà, ma preferirete affrontare le sfide in modo pacifico. Voto 9.

Classifica finale del 2 settembre dei 12 segni zodiacali