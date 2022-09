Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 2 settembre 2022. Che cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Come sarà la vostra giornata, sia a livello amoroso che lavorativo? Se siete curiosi di sapere che cosa hanno in serbo le stelle per voi, qui trovate le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali per la giornata di venerdì 2 settembre. Inoltre, trovate anche le pagelle zodiacali, con voto da 0 (giornata difficilmente gestibile) a 10 (giornata facilmente gestibile).

Oroscopo per il giorno 2 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Vi meritate una giornata di divertimento, forse perché i giorni precedenti sono stati stressanti e pesanti.

Se siete tra quelli che possono permetterselo, allora organizzate una breve vacanza in un luogo che non avete mai visitato. Vi aiuterà a riprendervi e a farvi tornare domani vivace al lavoro. Serata eccellente, se avete una compagnia sentimentale. I single, invece, devono aspettare tempi migliori per buttarsi nella mischia. Voto: 9

Toro – Un vostro collega vi dà fastidio o vi mette i bastoni tra le ruote? Non pensateci, ma andate avanti per la vostra strada. Ricordate sempre che la ruota gira e la gelosia e l’invidia spesso tornano indietro come un boomerang. Andate a fare shopping nel pomeriggio e comprate qualcosa che vi dia gioia. L’amore vi tiene in punta di piedi e forse avete avuto momenti migliori di questo, ma provate a confidarvi con il vostro partner.

Voto: 7

Gemelli – Avete tanta voglia di divertirvi, ma forse dovete lavorare e per tale motivo vi sentite tristi. Vi piacerebbe viaggiare, staccare la spina ma gli impegni chiamano. La giornata lavorativa finirà e potrete fare ciò che vi piace. Un’uscita al cinema o una pizza con le persone a cui volete tanto bene potrebbero regalarvi un sorriso che manca da alcuni giorni sul vostro viso.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 2 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Coloro che non lavorano alle dipendenze altrui potrebbero fare un ottimo lavoro grazie a un incontro con un facoltoso cliente. Mostrate le vostre idee e mettetele in pratica senza sé e né ma. Chi lavora nel commercio deve sostenere spese extra anche per la casa.

Fate i conti e cercate di mettere da parte un gruzzolo per ogni evenienza. In amore, le coppie innamorate che hanno attraversato un periodo critico iniziano a vedere i primi segni di miglioramento. Voto: 7,5

Leone – Non sempre si può avere ragione. Siete ancora convinti di essere il numero uno, di essere la persona che non sbaglia mai. Sappiate anche ascoltare le argomentazioni degli altri anche se vanno contro i vostri progetti, ideali. Qualche lieve incomprensione in amore può fare da cornica a una giornata abbastanza positiva, specialmente al lavoro, dove potreste ricevere degli elogi da un vostro superiore. Voto: 6,5

Vergine – Forse vi siete svegliati con la Luna storta e sembra che il mondo intero sia contro di voi, ma è solo un vostro pensiero negativo.

La giornata sembra lunga, ma vi farà dimenticare cosa vi ha portato al male. Riceverete la visita di un lontano parente, molto probabilmente vi chiederà aiuto. Voto: 6

Astrologia del giorno 2 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete delle brave persone, in questa giornata potreste ricevere anche qualche complimento al lavoro e sarete soddisfatti. Non pensate che il vostro amore durerà per sempre, se la sua fiamma non viene alimentata adeguatamente e poi magari sorprendete il vostro partner con una cena a lume di candela. È vero che spendere un bel po’ di soldi alleggerisce il portafoglio, ma volete mettere un cuore innamorato a confronto? Voto: 7

Scorpione – Vi sentite minacciati, ma non sapete da chi.

Sentite che qualcuno vuole fare le scarpe oppure è invidioso del vostro lavoro? Forse sono solo pensieri sbagliati, l'Oroscopo consiglia di andare avanti per la vostra strada senza pensarci troppo. Attendete con ansia notizie che sembrano non voler arrivare, forse non arriveranno in queste ore, ma non perdete la speranza. Godetevi la serata con il vostro amore, e se siete single parlate con la persona che vi piace tanto. Voto: 6,5

Sagittario – Una giornata di lavoro molto pesante, forse a causa di un datore di lavoro molto esigente. Chiedetevi perché ce l’ha con voi. Forse avete fatto un errore di cui non vi rendete conto? Buone prospettive in amore, soprattutto nel tardo pomeriggio. Invitate il vostro partner a fare una passeggiata, oppure a prendere un caffè.

Forse la persona che vi piace potrebbe dirvi ciò che sente per voi. Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di venerdì 2 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Grande opportunità per farvi notare in qualsiasi luogo, perché sembrate molto attraenti, ma non mostratevi egoisti e arroganti altrimenti potreste attirare l’antipatia di alcune persone. Il lavoro prosegue su un binario rettilineo e forse anche noioso, ma meglio che non averne uno. Voto: 7

Acquario – Alcune buone notizie inaspettate potrebbero davvero rendere meravigliosa questa giornata, ma non adagiate sugli allori e datevi da fare perché nei prossimi giorni potreste vivere belle cose. Fate un regalo alla persona che amate, e se siete single provate a organizzare un appuntamento con una delle vostre conoscenze.

Voto: 8

Pesci – Guai ad arrabbiarvi in queste ore, perché potreste essere troppo autodistruttivi e ferire le persone a cui volete bene. A volte è meglio tenere tutto dentro invece di scoppiare. Domani vi sentirete meglio, nel frattempo fate attenzione a non esagerare con le parole e con i fatti. Piuttosto rilassatevi la sera, leggendo un libro o guardando un film divertente in compagnia del vostro amore. Voto: 6,5