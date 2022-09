L'oroscopo di domenica 25 settembre avrà in serbo delle magnifiche sorprese. La vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà guidata dai transiti planetari. Ci sarà chi si dimostrerà determinato e chi vacillerà di fronte ai colpi della sorte.

Alla fine, è presente anche una classifica che descrive il quadro generale della giornata.

Oroscopo di domenica 25 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: lavoro, amore e famiglia saranno i vostri tre punti di riferimento principale. Vi impegnerete al massimo per fare in modo che le cose vadano bene.

Non accetterete interferenze di alcun tipo. Lotterete contro le ingiustizie e non sarete intenzionati ad accontentarvi. Voto 7.5.

Toro: non riuscirete a scendere a compromessi. Farete fatica a perdonare chi vi ha fatto un torto. Dividerete le persone in categorie ben distinte. Questo aiuterà le vostre relazioni sociali, ma potrebbe anche trarvi in inganno. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere meno rigidi. Voto 6.

Gemelli: non vi sentirete ancora pronti a concedere fiducia alla persona amata. Ci saranno degli aspetti del suo carattere che non vi convinceranno del tutto. Vorrete indagare più a fondo, ma non potrete farlo in modo evidente. Cercherete il momento più opportuno per affrontare l'argomento.

Voto 4.5.

Cancro: l'ultimo giorno della settimana sarà caratterizzato da enormi progressi. Vi sentirete molto più sicuri e determinati. Avrete il coraggio di esprimere i vostri sentimenti e di mostrare il vostro vero io. Il rapporto di coppia sarà molto stimolante. Ricevere amori vi renderà il cuore colmo di gioia. Voto 9.5.

Previsioni astrologiche del giorno 25 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: alternerete momenti sereni ad altri più complessi. Starete ancora cercando di trovare la vostra dimensione. Gli hobby avranno un forte impatto su di voi, soprattutto se creativi e fantasiosi. Sarà fondamentale non essere troppo severi con voi stessi: non dovrete prendervi tutta la colpa.

Voto 6.5.

Vergine: avrete molti progetti di cui occuparvi. Inizierete a organizzare dettagliatamente il vostro tempo. Sarete fieri di voi stessi, ma non potrete fare a meno dell'incoraggiamento di parenti e amici. Una persona speciale sarà molto importante per la vostra crescita. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non sottovalutarla. Voto 8.5.

Bilancia: sarete piuttosto preoccupati per il lavoro. Le vostre ultime performance, infatti, non sono state all'altezza delle aspettative. Per recuperare la produttività sarà necessario riposare e liberarvi dei cattivi pensieri. L'aiuto degli amici potrebbe essere molto utile, proprio come quello del partner. Voto 5.5.

Scorpione: potrebbe non essere il momento giusto per tentare la sorte.

Le previsioni astrologiche del 25 settembre vi consigliano di agire con estrema cautela e di avere ben chiaro l'obiettivo da raggiungere. Mosse affrettate, disordinate e dettate dalle motivazioni sbagliate non vi porteranno a nulla. Voto 4.

Profili zodiacali del 25 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: alimenterete i vostri sogni con più forza. Saprete di non essere ancora pronti per intraprendere certe avventure, ma vi piacerà pensare in grande. Non vedrete l'ora che arrivi la svolta tanto attesa. Il partner farà di tutto per supportarvi e per farvi sentire la sua vicinanza. Voto 7.

Capricorno: l'eccessiva ambizione vi renderà poco cauti. Non sarete più disposti a valutare le conseguenze delle vostre azioni.

Vi getterete a capofitto nelle nuove opportunità, rischiando di compromettere la vostra attuale carriera lavorativa. Le previsioni astrologiche vi sconsigliano di prendere decisioni affrettate. Voto 5.

Acquario: svilupperete un'ottima capacità di superare i contrasti. Adotterete un approccio diverso, in modo da non dover più partecipare ad accese discussioni. Crederete nel potere del dialogo e di una conversazione pacifica. In alcuni momenti, avvertirete di aver ritrovato il controllo della situazione. Voto 9.

Pesci: la paura del fallimento non sarà più così potente. Anzi, finalmente, vi sentirete a vostro agio. Proverete il desiderio di conoscere nuove persone e di inserirvi in contesti diversi.

Sarete versatili e flessibili. Potrebbe essere anche il momento giusto per trovare l'anima gemella. Voto 8.

Classifica del 25 settembre dei 12 segni zodiacali