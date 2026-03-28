I pianeti possono rivelare molto sulla quotidianità dei segni zodiacali. L'assetto astrale ha un ruolo fondamentale, capace di fare la differenza sulle emozioni e sullo svolgimento degli eventi. L'oroscopo di domenica 29 marzo fornisce informazioni preziose, che mettono in evidenza lo sviluppo della vita sentimentale, sociale e introspettiva.

Non tutti, ovviamente, godranno della stessa fortuna. L'Ariete e lo Scorpione saranno sulla cresta dell'onda. Usciranno vincitori da qualsiasi sfida e avranno sempre un sorriso gentile per il prossimo. Il Cancro e i Pesci, invece, saranno molto sospettosi, sia in amicizia che in amore.

Questo impedirà loro di legare davvero.

Oroscopo di domenica 29 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la fortuna sarà dalla vostra parte. Vivrete questa giornata in modo intenso e spensierato. Vi metterete alla prova, ma senza rinunciare ai vostri valori. Grazie a un'ottima organizzazione, riuscirete a ritagliarvi del tempo per gli hobby e per gli amici. Non darete troppo peso alle critiche, ma non permetterete alle ingiustizie di colpire le persone care.

Toro: sentirete la mancanza di alcune persone. La nostalgia sarà presente in ogni momento della giornata, mettendovi a disagio e costringendovi a distogliere l'attenzione dalle vostre attività. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non dare troppa corda a questi pensieri.

Un approccio più pratico potrebbe essere auspicabile. Attesa e immobilità, invece, saranno da evitare.

Gemelli: i vostri legami affetti saranno determinanti. L'umore, infatti, sarà strettamente correlato alla vita sociale. Non vorrete restare soli, ma non vi piacerà neanche avere troppa gente attorno. L'obiettivo sarà quello di trovare una via di mezzo percorribile. Nel frattempo, sarà importante fare attenzione alla scelta delle parole. Non tutti, infatti, saranno dotati della stessa sensibilità.

Cancro: non riuscirete a mettere a tacere i vostri sospetti. Tenderete a porvi molte domande e a indagare con costanza. Purtroppo, le persone che vi staranno accanto non sapranno fornirvi le risposte desiderate.

I litigi con gli amici e con il partner non mancheranno. Cercherete di mantenere un tono pacato, ma determinate affermazioni metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Leone: vi terrete alla larga dai pettegolezzi. Non vi piacerà affatto parlare male degli altri o unirvi a conversazioni di questo tipo. Sarete pronti a prendere la situazione in mano e a dire la vostra senza alcuna esitazione. Non sempre il vostro punto di vista susciterà le reazioni desiderate, ma continuerete ad andare dritti per la vostra strada. Amici e partner saranno fieri di voi.

Vergine: svilupperete un forte senso di protezione nei confronti delle persone care. Vi batterete per loro, cercando di 'forzare' la ruota della fortuna.

Le risorse non vi mancheranno, ma non è detto che gli astri saranno d'accordo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di abbandonare un po' la mania del controllo e di lasciarvi guidare dal vostro istinto: non ve ne pentirete.

Bilancia: sarete l'anima della festa. Vi piacerà tantissimo stare con gli altri e strappare un sorriso alle persone in difficoltà. Non sopporterete che qualcuno resti in disparte. Cercherete di coinvolgere anche i più timidi. Sarete convinti di fare del bene, ma l'oroscopo del giorno vi consiglia di evitare di essere troppo insistenti. Un'eccessiva pressione potrebbe dare vita all'effetto contrario.

Scorpione: sarete molto contenti di voi stessi. Non potrete fare a meno di distinguervi dalla massa.

Sfrutterete questa domenica per recuperare il tempo perduto e per mettervi in pari con i vostri impegni. Non vi peserà affatto questa situazione. Al contrario, sarà una fonte costante di adrenalina e motivazione. Un piccolo regalo inaspettato potrebbe strapparvi un sorriso.

Sagittario: avrete tante opportunità di fronte a voi, ma il vostro senso critico vi impedirà di vederle. Non farete altro che rimproverarvi e sminuirvi. Darete troppo peso agli errori, mentre non vi loderete affatto per i successi ottenuti. Tale mancanza di equilibrio non potrà affatto farvi bene. Le cose potrebbero precipitare velocemente, dando spazio a un clima spiacevole.

Capricorno: non mostrerete grande interesse di fronte alla possibilità di intraprendere una nuova relazione sentimentale.

Per il momento, vorrete restare da soli. Tale condizione non vi peserà affatto perché vi permetterà di guardare dentro voi stessi e di scoprire verità inaspettate. Non vedrete l'ora di tornare a tutti i vostri vecchi hobby dimenticati.

Acquario: dovrete provare a essere un po' più flessibili. La situazione attuale richiederà una certa versatilità. Non potrete più restare ancorati ai vecchi schemi. Il rischio sarà quello di appassire insieme ai sogni non realizzati. Fiducia, ottimismo e speranza, invece, saranno indispensabili per il successo personale, sentimentale e professionale. La resa non sarà un'opzione.

Pesci: l'insicurezza interiore potrebbe giocarvi qualche brutto tiro. Attaccherete il partner con la convinzione di avere ragione.

Le vostre accuse, che sicuramente non passeranno inosservate, tuttavia, potrebbero non corrispondere affatto alla realtà. Potreste essere costretti a chiedere scusa e a prendere le distanze da determinati comportamenti.