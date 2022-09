L'oroscopo di mercoledì 7 settembre ha il compito di svelare tutte le novità del giorno. Le previsioni astrologiche evidenziano gli aspetti principali dei profili zodiacali. In particolare, verrà data grande rilevanza al lavoro, all'amore e alla vita sociale. I transiti dei pianeti faranno avvertire la loro influenza in ogni ambito della nostra quotidianità. Le stelle, però, non saranno generosi con tutti. Favoriranno segni come Ariete e Acquario, ma remeranno contro ad altri come Leone e Sagittario.

L'oroscopo del 7 settembre sarà accompagnato dalla classifica conclusiva che offrirà una visione generale dell'andamento della giornata.

Previsioni astrologiche del giorno 7 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete voglia di avventura. Abbandonerete la solita routine per regalarvi attimi di puro divertimento. Le stelle saranno dalla vostra parte, ma voi non avrete alcuna paura di sfidare la fortuna. Vi dimostrerete audaci e grintosi. Nonostante l'apparenza, però, nel vostro cuore, metterete al primo posto le persone care. Avvertirete il desiderio di proteggerle e di sostenerle in ogni loro scelta. Voto 8.5.

Toro: sarete affascinati dalle novità. Dimostrerete una grande curiosità, soprattutto verso il mondo della natura. Il desiderio di relax non si sposerà bene con il bisogno di migliorare la posizione economica. Le previsioni astrologiche del 7 settembre vi consigliano di non stressarvi troppo.

Sicuramente, nell'arco dei prossimi giorni, sarete in grado di trovare la strategia più adatta per l'occasione. Voto 7.

Gemelli: vivrete una giornata ricca di opportunità. Sarete inclini alle nuove sfide, anche se avrete una grande attenzione per il vostro lavoro. Rispetterete tutte le scadenze, in modo da non lasciare nulla in sospeso.

Saprete lavorare in squadra, ma la solitudine non vi spaventerà. Dal punto di vista sentimentale, proverete il desiderio di fare nuove conoscenze. Sicuramente, non rimarrete delusi. Voto 9.

Cancro: vi sentirete un po' soli. Saprete di essere circondati da tanti amici, ma avrete bisogno di condividere le vostre avventure con qualcuno che possa comprendervi al meglio.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare ad esplorare nuovi contesti. Potreste rimanere molto sorpresi dalle scoperte che farete. Inoltre, sarà anche un modo per provare a cambiare la quotidianità. Voto 6.

Oroscopo del 7 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete la sensazione di essere stati sconfitti. Purtroppo, alcuni ostacoli vi appariranno insormontabili. Non vorrete arrendervi, ma saprete di dover trovare una strada alternativa. Le previsioni astrologiche del 7 settembre vi consigliano di non mettere troppa carne al fuoco. Sarà più opportuno procedere lentamente e seguendo i vostri ritmi. Le persone care, sicuramente, comprenderanno questa necessità. Voto 4.

Vergine: attribuire un valore eccessivo alle sconfitte.

Vi darete la colpa per non essere riusciti a raggiungere un determinato obiettivo. Questo, però, non farà altro che peggiorare le cose. Inoltre, il lavoro vi apparirà ancora più difficoltoso. Avrete bisogno di tanta pazienza e autostima per cambiare le carte in tavola. Inoltre, sarà indispensabile trovare il giusto equilibrio tra impegno e divertimento. L'eccessiva fatica non vi sarà di aiuto. Voto 5.

Bilancia: questa giornata vi riserverà diversi imprevisti. Dovrete essere molto flessibili per gestire tutti gli eventi. In alcuni momenti, sarete in difficoltà, ma non potrete fare a meno di provare un forte senso di orgoglio. Sarete spigliati con gli altri e non avrete alcun problema ad intavolare discussioni adatte a tutti.

Gli amici vi troveranno una compagnia molto piacevole e potrebbe addirittura essere il momento giusto per trovare l'amore. Voto 6.5.

Scorpione: dovrete prendere una decisione importante. In un primo momento, avrete qualche difficoltà a focalizzare l'attenzione, però, alla fine, ce la farete. Metterete alla prova voi stessi, permettendovi di scoprire un lato inedito della vostra personalità. Avrete tante risorse a disposizione, ma sceglierete con cura quelle da utilizzare. Preferirete riservarvi il meglio per dopo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di dedicare tempo agli amici. Voto 8.

Previsioni zodiacali e voti del 7 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: temerete di non poter realizzare i vostri sogni.

Ultimamente, infatti, la ruota della fortuna non ha fatto altro che mettervi alla prova. Andrete alla ricerca di distrazioni, ma la vostra mente non riuscirà a non pensare ad altro. I problemi appariranno sempre più grandi e le paure ingestibili. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di chiedere aiuto alle persone care: non si tireranno indietro. Voto 4.5.

Capricorno: vi sentirete su di giri. Alternerete momenti di stress ad altri più confortanti. Purtroppo, ciò che vi turberà di più sarà la situazione sentimentale. Sarà molto difficile entrare in sintonia con il partner. I suoi atteggiamenti, infatti, metteranno alla prova il feeling creato fino a questo momento. Potrebbe essere il momento giusto per affrontare le questione.

Purtroppo, però, non sarà un discorso facile. Voto 5.5.

Acquario: sarete perfettamente in sintonia con gli altri. Vi piacerà la compagnia e metterete al primo posto le persone care. Il lavoro rappresenterà una parte soddisfacente della vostra giornata, ma desidererete vivere intense emozioni. Ragionerete con il cuore, dando importanza ai piccoli eventi. Sarete sempre pronti a dare una mano agli amici, anche nelle situazioni più difficili da gestire. Voto 9.5.

Pesci: avrete uno spirito romantico. Non vedrete l'ora di poter organizzare una sorpresa per la persona amata. Ci metterete tutto il vostro impegno, anche se questo comporterà uno sforzo non indifferente. Ricevere gesti di affetto vi riempirà il cuore di gioia, ma non sarete suscettibili alle lusinghe.

Per voi, sarà piuttosto facile scovare le bugie. Preferirete, di gran lunga, un atteggiamento sincero e pacifico. Voto 7.5.

Classifica di mercoledì 7 settembre dei dodici segni zodiacali