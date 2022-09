L'Oroscopo di mercoledì 7 settembre vedrà un Gemelli gasato grazie a queste stelle, non solo sul fronte lavorativo, mentre Leone dovrà essere meno impulsivo nei confronti del partner. Giove inviterà i nativi Ariete a non arrendersi al lavoro, mentre Pesci dovrà essere più convinto delle proprie idee. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 7 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 settembre 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che tornerà a farsi piacevole grazie alla Luna che si rimetterà in posizione favorevole.

Se c'è stata qualche piccola incomprensione tra voi e il partner, è arrivato il momento di risolverla. Se siete single sarete molto più attraenti, e non solo dal punto di vista fisico. Nel lavoro Giove vi aiuterà a non arrendervi e, anche se non vi sentirete all'altezza della situazione, vi darete comunque da fare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà ancora stelle sfavorevoli secondo l'oroscopo. Single oppure no, dovrete essere più determinati, ma soprattutto comprensivi nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, rendere produttive al massimo le vostre giornate non sarà sempre possibile con questo cielo. Attenzione dunque a possibili imprevisti.

Voto - 6️⃣

Gemelli: con un cielo favorevole come questo, sarete gasati al massimo, e non solo sul fronte professionale. In amore la Luna e Venere vi metteranno allegria, e ci sarà un'ottima intesa tra voi e la persona che amate. Nel lavoro, come detto prima, sarete gasati, felici dei risultati che state raggiungendo, ma soprattutto, consapevoli che arriveranno importanti risultati nel lungo periodo.

Voto - 9️⃣

Cancro: giornata di giovedì migliore per quanto riguarda i sentimenti. la Luna non vi darà più fastidio, e tra voi e il partner ci sarà la possibilità di vivere un rapporto migliore, ma non dovrete mostrare impulsività. Se siete single dovrete essere un po’ meno egocentrici. Sul fronte lavorativo dovrete avere le idee più chiare con i vostri progetti, e cercare di capire come procedere.

Voto - 7️⃣

Leone: con questa Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, dovrete cercare di essere meno impulsivi nei confronti del partner. Venere sta per allontanarsi da voi, dunque attenzione soprattutto al vostro modo di comportarvi. Sul fronte lavorativo sarà più una giornata di routine, il tempo che riprendete il ritmo, e arriveranno risultati migliori. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo tutto sommato discreto in questa giornata di giovedì. In amore, avere un rapporto trasparente con la persona che amate vi permetterà di sentirvi più vicini. Se siete single stringere nuovi legami sarà possibile in questa giornata. Nel lavoro saprete prendervi cura dei vostri progetti, ma non peccate di presunzione, pensando di essere in grado di fare tutto da soli.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo che si farà più interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna che passerà in trigono dal segno dell'Acquario, sarà più facile per voi mostrare generosità e gentilezza nei confronti delle persone che amate. In ambito lavorativo sarete piuttosto abili a portare avanti i vostri progetti, e riuscirete a mettere a segno risultati concreti. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale difficile secondo l'oroscopo di mercoledì 7 settembre. Farete piuttosto fatica a entrare in sintonia con la persona che amate, e riuscire costruire un rapporto efficace, che funzioni davvero. Sul fronte professionale invece vi darete da fare per gestire al meglio le vostre mansioni, ma forse prima dovrete cercare di migliorare i rapporti con colleghi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata stabile e soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e la persona che amate ci sarà un'ottima intesa, utile per crescere insieme come rapporto, e per superare insieme eventuali ostacoli. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato produttiva, merito di stelle come Mercurio e Giove che vi metteranno a vostro agio. Voto - 8️⃣

Capricorno: poche novità in amore, ma tra voi e il partner sarà possibile vivere un rapporto discreto. I cuori solitari saranno in grado di socializzare e fare nuove interessanti conoscenze, soprattutto se nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo sapete molto bene che potete fare di più. Anche se questo cielo non sarà dalla vostra parte, cercate di non arrendervi.

Voto - 6️⃣

Acquario: parte centrale della settimana migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno, merito della Luna che si troverà in congiunzione. Single oppure no, avrete bisogno di legare di più con la persona che amate, mettendo da parte eventuali incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete tra i migliori dello zodiaco grazie a stelle come Giove, Marte e Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Pesci: dovrete essere più convinti delle vostre idee e delle vostre capacità professionali se volete mettere insieme risultati discreti. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo sarà tutto sommato discreto. Datevi da fare per vivere un rapporto migliore con la persona che amate. Se siete single cercate di trovare il pretesto giusto per avvicinarvi alla persona che amate. Voto - 7️⃣