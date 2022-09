L'oroscopo di venerdì 9 settembre svela le caratteristiche più salienti della giornata. Le previsioni astrologiche si concentrano sul lavoro, l'amore e la vita sociale dei segni zodiacali. L'impatto dei pianeti sarà dettato dai loro transiti. Le stelle saranno particolarmente generose con Cancro e Pesci, mentre porranno qualche difficoltà ad Ariete e Bilancia.

L'oroscopo del 9 settembre si concluderà con la classifica finale che permetterà di dare uno sguardo generale all'andamento della giornata.

Previsioni astrologiche di venerdì 9 settembre:

Ariete: l'andamento della giornata vi renderà un po' confusi.

Non sarete in grado di inquadrare tutte le situazioni. Vorrete intervenire per provare a sistemare le cose, ma il vostro istinto vi suggerirà di non farlo. Apparentemente, le persone care rimarranno delusi, ma saprete di non aver avuto scelta. La ruota della fortuna, a breve, sarà pronta a girare nella vostra direzione: dovrete solo darle del tempo. Voto 4.5.

Toro: tenderete a rimandare le cose un po' troppo stesso. Dimostrerete di avere grandi doti interiori, ma non vorrete ancora farvi carico di determinate responsabilità. Questo, purtroppo, potrebbe scoraggiare il capo e i colleghi di lavoro. Un percorso di crescita personale potrebbe davvero fare la differenza. Le previsioni astrologiche del 9 settembre vi consigliano di credere sempre in voi stessi.

Voto 6.

Gemelli: amerete il vostro lavoro. Svolgerete ogni incarico con grande attenzione. Le persone che interagiranno con voi saranno molto felici dei vostri sforzi. Ovviamente, non mancheranno le difficoltà, ma potrete superarle grazie alla vostra determinazione. In alcuni momenti, sarà necessario chiedere aiuto. Non dovrete vergognarvi perché ciò costituirà una risorsa da non sottovalutare.

Voto 7.

Cancro: non vedrete l'ora di mettervi alla prova con nuove sfide. La concorrenza non vi spaventerà. Al contrario, sarete pronti a farvi carico delle imminenti responsabilità. Darete ampio spazio all'immaginazione e al talento. Penserete in grande, in modo da poter ottenere importanti risultati. Vi renderete subito conto di essere sulla strada giusta.

Con impegno e tanta determinazione, ce la farete. Voto 9.5.

Oroscopo del giorno 9 settembre:

Leone: sarete molto curiosi. Non vi accontenterete di quello che siete già riusciti ad ottenere. Vorrete dare il massimo, sia sul posto di lavoro sia in ambito sentimentale. La vita di coppia vi riserverà molte sorprese. Condividerete con il partner un'intensa passione che non si esaurirà con questa giornata. Sarete leali con gli amici e le persone care potranno contare su di voi per qualsiasi evenienza. Voto 8.5.

Vergine: vi sentirete un po' spaesati di fronte alle novità. L'eventualità di concedere ad altre persone di entrare nella vostra vita non vi convincerà totalmente. Sarete felici di poter interagire con qualcuno di diverso, ma non vorrete rimanere feriti.

Prima di compiere un gesto affrettato, vorrete analizzare la situazione. Gli imprevisti non vi consentiranno di concentrarvi sui vostri obiettivi a lungo termine. Voto 5.5.

Bilancia: le buone idee non mancheranno, ma farete fatica a sfrutta completamente questa giornata. Avrete paura di sprecare le possibilità che vi sono state date e questo non farà altro che immobilizzarvi. La mancanza di azione vi cristallizzerà in un vortice di ansia e apatia. Le previsioni astrologiche del giorno 9 settembre vi consigliano di provare a liberarvi delle sensazioni provate: vi sentirete subito meglio. Voto 4.

Scorpione: avvertirete la mancanza di qualcuno di molto speciale. Colmare questo vuoto sarà quasi impossibile.

Cercherete di distrarvi con le vostre attività preferite, ma serviranno a poco. In questo momento, il vostro migliore amico sarà il tempo. Dovrete avere molta pazienza. Per fortuna, non verrete lasciati soli. Gli amici e la famiglia saranno pronti a prendersi cura di voi in qualsiasi circostanza. Il loro affetto sarà palpabile. Voto 5.

Previsioni astrologiche di domani 9 settembre:

Sagittario: darete inizio a un nuovo percorso. Vorrete modificare la vostra routine quotidiana per far entrare qualcosa di diverso nella vostra vita. Gli sforzi porteranno a risultati tangibili. Gli amici e il partner non potranno fare a meno di rimanere molto sorpresi. Proverete ad avvicinarvi a hobby inaspettati e ad alimentare la conoscenza in vostro possesso.

Tutto questo vi sarà utile anche sul posto di lavoro. Voto 7.5.

Capricorno: sarete molto gentili nei confronti del prossimo. Non vorrete creare nuove fratture con i vecchi amici. Anzi, cercherete di recuperare i rapporti andati perduti. Non sarà un'impresa facile, ma se sarete sinceri tutto andrà per il meglio. Il partner vi supporterà in questa situazione. Le sue parole vi renderanno davvero felici. Sarà pronto a donarvi gioia e a combattere dalla vostra parte. Voto 6.5.

Acquario: sarete molto solari. Avrete il sorriso sulle labbra durante tutta la giornata. Questo spingerà gli amici ad avvicinarsi a voi. Anche gli estranei, però, saranno felici di passare un po' di tempo in vostra compagnia.

La vita di coppia andrà a gonfie vele. Il partner non vedrà l'ora di organizzare una gita romantica. Sarà sufficiente compiere qualche piccolo gesto di affetto per renderlo davvero felice. Voto 8.

Pesci: vivrete momenti indimenticabili accanto alle persone care. Proverete una grande gioia che si mescolerà a quella del partner. Insieme formerete la coppia perfetta. Avrete già dei piani in mente per il vostro futuro. Nonostante questo, cercherete di godere del presente. Sarete valore alle piccole cose, soprattutto a quelle per cui non serve spendere dei soldi. L'amore, la lealtà e la sincerità saranno i vostri tre cavalli di battaglia. Voto 9.

Classifica del 9 settembre dei dodici segni zodiacali