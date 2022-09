L'oroscopo del fine settimana che va dal 10 all'11 settembre vedrà una bella Luna in congiunzione al segno dei Pesci, che però sarà in difficoltà in amore a causa di Venere in opposizione. Cancro cercherà di ravvivare il proprio rapporto amoroso, mentre Toro non sempre sarà soddisfatto dei propri progetti al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 10 all'11 settembre 2022.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un weekend di cambiamenti per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte amoroso.

Venere non sarà più in trigono, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner non ci saranno momenti felici. Non smettete dunque di voler bene alla persona che amate. Nel lavoro avrete una tabella di marcia da gestire. Con Mercurio opposto non sarà sempre così facile, ma con Giove e Marte favorevoli non mollerete di certo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale decisamente migliore in questo fine settimana per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi daranno manforte in amore e, single oppure no, troverete una ragione in più per amare la vostra fiamma. Sul fronte lavorativo invece queste stelle non saranno del tutto dalla vostra parte, e non sempre potreste essere soddisfatti del vostro operato.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete pieni di risorse e di idee sul posto di lavoro secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore invece non si potrà dire la stessa cosa. Con Venere e la Luna in cattivo aspetto, la vostra relazione di coppia potrebbe non navigare in buone acque. Cercate di vedere le cose dal lato positivo, ma soprattutto, non siate troppo impulsivi, cercando di scavalcare il partner.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali eccellenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno, merito dell'astro argenteo in trigono e di Venere in sestile. Cuori solitari o meno, ci saranno tutti i presupposti ideali per vivere momenti d'oro con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo invece dovrete dimostrare maggior costanza in quel che fate, dimostrando le vostre abilità e conoscenze.

Voto - 7️⃣

Leone: sul fronte lavorativo potreste avere bisogno di vedere alcuni progetti sotto un'altra luce se davvero volete fare di più. Con queste stelle, potrete sicuramente dimostrare quanto valete. In amore questo sarà il primo weekend senza Venere nel segno. Avrete ancora buone probabilità di vivere momenti da favola con la persona che amate, ma dovrete essere in grado di dimostrare al meglio i vostri sentimenti. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere nel segno aumenterà la passione in voi, ma la Luna in opposizione potrebbe rovinare questa magica atmosfera. Concentratevi di più sui vostri sentimenti e quelli della persona che amate, ciò nonostante, non trascurare i vostri doveri nei confronti del partner.

Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sarà tutto sommato discreto per provare a mettere a segno risultati sopra la media. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che sarà dalla vostra parte sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo del fine settimana. Sentirete di avere tutto sotto controllo, e con il giusto atteggiamento non sbaglierete un colpo. In amore questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante, tra voi e la persona che amate ci sarà una discreta armonia, soprattutto per voi che siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna e Venere vi faranno recuperare punti in ambito amoroso. Cuori solitari oppure no, saprete dare la giusta importanza alla persona che amate, che forse potrebbe ricambiare come desiderate voi.

In ambito lavorativo invece, forse potrebbe essere il momento di analizzare le vostre potenzialità, e sfruttarle al meglio per mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo poco convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno, a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Quell'intesa e sicurezza che c'era tra voi e la vostra anima gemella potrebbe venire meno in questo weekend. Cercate dunque di preservare la stabilità del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro non sovraccaricatevi di impegni, e non siate troppo frettolosi con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana perfetto per dedicarsi di più alla vostra vita sentimentale.

Single oppure no, questo cielo sarà dalla vostra parte, e riuscirete a godere di momenti da favola con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale invece avrete ancora tanto da recuperare, e non sempre sarete a vostro agio con certi lavori. Voto - 7️⃣

Acquario: i vostri progetti prenderanno finalmente il volo con questo cielo secondo l'oroscopo. Arriveranno occasioni davvero ghiotte per migliorare la vostra posizione, che dovrete assolutamente cogliere al volo. In amore recupererete stabilità e intesa con il partner, mentre se foste single potreste fare piacevoli incontri. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna nel segno porterà buon senso e maturità in voi, ma con Venere in opposizione, non aspettatevi momenti romantici tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo le conoscenze e le basi non vi mancheranno, ma dovrete saperle applicare per raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣