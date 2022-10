Giovedì 27 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi del Sagittario, nel frattempo Giove risiederà nel segno dell'Ariete. Mercurio, invece, rimarrà stabile in Bilancia, così come il Sole insieme a Venere resteranno nel domicilio dello Scorpione. Saturno, intanto, proseguirà l'orbita in Acquario come Plutone permarrà in Capricorno e Marte continuerà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, in ultimo, stazioneranno in Toro, mentre Nettuno sosterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. I primi due decani di casa Sagittario potrebbero godere a piene mani dei favorevoli influssi che il parterre planetario, trigono Luna-Giove in primis, donerà loro nel settore professionale, coi nativi che parranno andare al doppio della velocità dei colleghi e i risultati non mancheranno di certo.

2° posto Capricorno: nuove idee. Probabili effemeridi da podio anche per i liberi professionisti del quarto segno Cardinale, nel corso del 27 ottobre, in quanto riusciranno con naturalezza a trasformare le nuove idee innovative che busseranno alla porta della loro mente in fantastici progetti da avviare.

3° posto Ariete: audaci. Incuranti delle conseguenze, ma protetti dal Grande Benefico, i nati Ariete metteranno presumibilmente in campo un mood spiccatamente audace, grazie al quale si toglieranno qualche ghiotta soddisfazione in campo pratico, ad esempio lanciandosi con successo in un'opera manutentiva domestica.

I mezzani

4° posto Scorpione: briosi. L'arma in più dei nati Scorpione, soprattutto della prima decade, in questo giorno di fine ottobre potrebbe essere la propensione a scorgere il bicchiere mezzo pieno e ciò influirà positivamente sul tono umorale nativo anche nelle situazioni più intricate.

5° posto Cancro: organizzati. Giornata di metà settimana dove il primo segno d'Acqua non lascerà, c'è da scommetterci, nulla al caso in quanto preferirà organizzare per filo e per segno tutte le attività da svolgere sino a sera.

6° posto Pesci: alleanze. I nati Pesci, durante questo giovedì, potrebbero far loro il celebre proverbio "L'unione fa la forza", difatti cercheranno di stringere nuove collaborazioni e rinsaldare quelle esistenti, sia per giungere a traguardi più ambiti che per faticare un po' meno.

7° posto Leone: focus alimentare. Le attenzioni dei felini in queste ventiquattro ore saranno, con tutta probabilità, focalizzate sul regime alimentare, col segno di Fuoco che diverrà più scrupoloso riguardo alle calorie ingerite ma anche più propenso a fare attività fisica.

8° posto Toro: boccata d'ossigeno. Nel bel mezzo di un'asfissiante mese dell'anticompleanno, i nati Toro potrebbero trovare in questa giornata autunnale la possibilità di prendere una boccata d'ossigeno, così da osservare con maggiore obiettività il quadro generale del loro percorso esistenziale.

9° posto Acquario: impazienti. Nonostante sia additata come la virtù dei forti, i nati Acquario non saranno probabilmente dotati di pazienza questo giovedì, divenendo vogliosi più che mai di raggiungere le mete prefisse. Tale atteggiamento, però, si rivelerebbe controproducente.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: fiacchi. Il bottino energetico di casa Gemelli perderà colpi in questo giorno d'ottobre e i nativi, come spiacevole conseguenza, avranno buone chance di sentirsi spossati e poco inclini a rimboccarsi le maniche.

11° posto Vergine: bugie. Che si tratti di evitare delle ore di straordinario al lavoro o di dribblare una richiesta del partner, i nati Vergine potrebbero dire una bugia alla persona interessata, menzogna che difficilmente resterà segreta a lungo.

12° posto Bilancia: rinvii. In questo giorno di fine ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero dover fare i conti con un rinvio inaspettato e difficile da digerire, ad esempio un colloquio professionale fissato da diverse settimane o il meccanico che posticiperà la data di consegna della loro automobile.