Le previsioni dell'Oroscopo del 27 ottobre esortano i Vergine a gettarsi a capofitto nelle cose. I Sagittario sono un po' troppo lunatici in questo periodo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: ci sono alti e bassi e oggi vi sentite un po' giù. Cercate di far tornare il morale alto grazie all'aiuto di persone care che sanno come strapparvi un sorriso.

11° Sagittario: l'oroscopo del giorno 27 ottobre vi invita ad essere un po' meno lunatici. Questa non è una cosa che dipende da voi, tuttavia, con il tempo potete riuscire a gestire meglio la situazione.

10° Scorpione: giornata piena di consapevolezze per i nati sotto questo segno. Oggi potreste ricevere degli indizi molto interessanti che vi aiuteranno a capire e valutare alcune persone.

9° Bilancia: giornata un po' controversa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Siete indecisi su alcune decisioni da prendere, quindi è il caso di riflettere a fondo prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: le previsioni dell'oroscopo del giorno 27 ottobre esortano i nati sotto questo segno a non essere troppo intransigenti. Imparate ad allargare i vostri orizzonti e non lasciatevi tarpare le ali da nessuno.

7° Capricorno: oggi vi sentite un po' più energici di ieri.

Le previsioni dell'oroscopo del 27 ottobre denotano una certa forza d'animo. Quando vi mettete in testa una cosa difficilmente cambiate idea.

6° Leone: tendenzialmente siete persone che non riescono a dimenticare i torti subiti. Potete perdonare, ma mai dimenticare del tutto e questo potrebbe causare il riaffiorare di alcuni rancori.

5° Acquario: buon momento per ricucire un rapporto che sembrava deteriorato. Se ci tenete davvero a qualcuno, siate in grado di mettere da parte i rancori e il passato e guardate avanti.

Oroscopo segni fortunati del 27 ottobre

4° in classifica Vergine: siete un po' restii ad aprirvi con le altre persone. Cercate di mettere da parte l'orgoglio e gettatevi di più a capofitto nelle situazioni, anche se c'è il rischio di farsi un po' male.

3° Pesci: giornata piuttosto confusa per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, le vostre idee sono decisamente più chiare. Dal punto di vista professionale è tempo di allargare gli orizzonti.

2° Toro: siete piuttosto impegnati in questo periodo, ma il tempo da dedicare alle persone care dovete sempre trovarlo. Soprattutto in amore c'è necessità di vivere un po' in tranquillità la vita di coppia.

1° Cancro: ottimo momento per i nati sotto questo segno. L'oroscopo del 27 ottobre vi invita ad essere più risoluti e intraprendenti e a sfruttare questo momento di grande ottimismo, sia in amore sia nel lavoro.