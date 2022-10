L'Oroscopo del 5 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì. Occhi puntati sull'imminente giro di boa infrasettimanale, messo a confronto con i segni della seconda tranche zodiacale, ossia la sestina da Bilancia a Pesci. Astrologicamente parlando, a destare interesse, non solo oggi ma anche domani e dopodomani, la Luna: l'Astro d'Argento si trova nel segno dell'Acquario ma è pronto a passare in Pesci nella giornata del prossimo giovedì. Ottimo il trigono Sole-Saturno, quest'ultimo in spettacolare congiunzione alla già citata Luna in Acquario.

Passiamo pure alla consultazione dell'oroscopo di mercoledì 5 ottobre, analizzando con attenzione, nonché con un pizzico di sana curiosità, il responso delle stelle. Focus mirato in direzione delle attività di lavoro e riguardo la sfera sentimentale.

Previsioni zodiacali del 5 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza di routine, anche se indicativamente positiva. Dopo la pesantezza dei giorni scorsi, il dinamismo e la vitalità promossi dalla Luna in Acquario vi faranno sorridere di nuovo con il cuore. Dichiarazioni a sorpresa per qualcuno/a da parte di una persona conosciuta da poco. Giornata in molti casi da spendere con gli amici o in attività rilassanti, in modo particolare immergendosi nel verde.

Guardate sempre avanti, questo è il messaggio del periodo. In prospettiva, contatti abbastanza sereni ma, in serata, potrebbero procurare piccole insofferenze, soprattutto in famiglia. Nel lavoro, appuntamenti, colloqui e programmi fileranno per il verso giusto. Consigli da non trascurare per risolvere, con un colpo di mano, un problema.

In amore, un chiaro segnale di via libera arriverà dal cielo. Puntando sulla simpatia, azzardate pure proposte: verranno accolte con entusiasmo.

Scorpione: ★★★★. Buona di certo questa giornata di mercoledì, in parte sostenuta dalla Luna in Acquario. Ci saranno delle novità per quei cuori solitari che da qualche tempo vivono una fase abbastanza problematica di incertezza.

Qualcuno sarà costretto a prendere decisioni, anche economiche, molto importanti. Non perdete tempo in minuziose valutazioni e, come è nella vostra natura, procedete speditamente verso l'obiettivo: ogni minuto è prezioso! In amore invece, questa è la giornata giusta per chiarire con il partner o ridiscutere eventuali problematiche legate al futuro. Il cuore si confonde, quando i rapporti non sono chiari. Sottintesi e sfumature non si addicono alla vostra natura: esprimetevi con limpidezza. Nel lavoro, scrollatevi di dosso l’insicurezza, gettate "alle ortiche" perplessità e remore e puntate dritto al sodo. Non è il momento di fermarsi, qualcuno ve lo ripete di continuo...

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 ottobre propone una Luna sicuramente portatrice di buona fortuna.

La giornata partirà e si concluderà davvero alla grande. Per qualcuno, forse, potrebbe esserci un po' di ansia per via di alcune prove da superare. In generale, sono previste molte novità, qualcuna senz'altro molto buona: vi attendono su vari fronti affetto, lavoro, amici e relax. Piacevoli fuori programma con piccanti sorprese per qualcuno più emancipato. Chiarimenti nelle amicizie, piccole possibilità per vincite al gioco e qualche invito inatteso. Potrebbero arrivare persino proposte interessanti nel lavoro. Non credete comunque a proposte troppo belle per essere vere ma nello stesso tempo, non fatevi sfuggire di mano opportunità concrete. In amore, piacevoli incontri per i single. Momenti appassionati e romantici, invece, per chi il partner già lo ha.

Intimità ritrovata soprattutto nell’alcova domestica. Fate un po’ di moto se potete, giusto per mantenere la forma.

Oroscopo e stelle del 5 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata indicata sottotono. Non ci sarà grande energia in voi e forse potrebbero tornare alcune responsabilità: per un paio di giorni mantenete la calma e non mettetevi a discutere in casa con la persona amata né tantomeno con figli, parenti o amici. Serata prevista a rallentatore, forse dovuto più che altro allo stress accumulato da giorni. Sarebbe meglio prendere subito il toro per le corna e affrontare di petto quei problemi che vi assillano. Date e pretendete risposte precise, improntando ogni discorso all’estrema chiarezza.

Non dimenticate eventuali esperienze già vissute, magari tirando dritto se necessario. Mieterete consensi, alcuni del tutto inaspettati, nel lavoro. Una giornata passabile per prendere decisioni, anche quelle un po’ azzardate. Avrete piccole opportunità, alcune molto favorevoli in amore: non sfruttarle non sarebbe da voi. Se single, la voglia di un amore vero, che faccia battere il cuore all’impazzata, sarà il massimo desiderio per tanti.

Acquario: ★★★★★. Finalmente la dea bendata ritorna a baciare il vostro segno. In previsione, una giornata decisamente all'insegna della buona fortuna. Si apre, dunque, un periodo molto importante con piccole o grandi vittorie, sia nel lavoro (dopo mesi di preparazione) che per l'amore.

Sarà davvero difficile sbagliare o rimanere al palo con un oroscopo così importante e a favore! Se in questo periodo state vivendo sulle vostre spalle una crisi, presto ne potrete uscire. Incontri favoriti per chi è cuore solitario, fino a metà ottobre. Sostenuta dal Sole in Bilancia, la Luna nel vostro segno offrirà nuove vie di confronto con il partner, in vista di progetti di vita futuri o spese importanti. Di fronte ai soliti problemi, senz'altro potrete contare su un’amicizia inossidabile, sempre pronta a farvi da spalla. Tutto ok sul fronte professionale. Potrebbe essere il momento giusto per accettare proposte economiche o nuove alleanze importanti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 5 ottobre, presume possa essere una giornata monotona, seppur positiva.

Da un po' di giorni, sia il lavoro che alcune questioni di carattere pratico stanno prendendo sempre più il sopravvento. Avrete però un sufficiente appoggio dalla Luna, compagna fedele anche nei momenti di sconforto, il che vi permetterà di trascorrere una giornata abbastanza nella norma. Insomma, il giusto mix tra benessere e difficoltà. Per qualcuno invece basterà scrollarsi di dosso la pigrizia, posare per un momento il cellulare e dedicarsi al benessere fisico/mentale. Nel lavoro, lucidità e prudenza saranno le parole d’ordine con cui fronteggiare qualsiasi situazione frenetica, riportando tranquillità dove fosse richiesto. Attraversate un momento splendido per l’amore. Cercate sempre di evitare gli scontri frontali e puntate a costruire un legame sereno. Siete single e provate una forte attrazione per una persona? È tempo di uscire allo scoperto, potreste scoprire di essere ricambiati: coraggio!