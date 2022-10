Secondo l'oroscopo del 15 ottobre, i nati sotto il segno dei Gemelli possono compiere qualche passo importante. Gli Acquario, invece, sono un po' giù e necessitano di riprendersi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: siete un po' giù. Circondatevi di persone positive per riprendervi. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali è necessario non tirare troppo la corda, altrimenti c'è il rischio che si spezzi.

11° Ariete: siete decisi e determinati, ma talvolta la vita vi pone dinanzi degli ostacoli. L'Oroscopo del 15 ottobre vi invita ad essere audaci.

Non è un momento particolarmente esilarante dal punto di vista professionale.

10° Leone: giornata intensa e ricca di emozioni. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma, altrimenti c'è il rischio di incorrere in qualche problema. In amore è importante essere onesti.

9° Vergine: state vivendo un momento di grandi cambiamenti e questo potrebbe rendervi un po' spaesati. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo irruenti e ragionate con calma prima di prendere una decisione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: ci sono delle novità in ambito sentimentale. I single devono approfittare per fare delle nuove conoscenze, mentre le coppie possono compiere qualche passo importante.

7° Toro: non siate timorosi e non perdete tempo dietro a situazioni che, in realtà, non fanno altro che demotivarvi. Circondatevi di persone che sono in grado di darvi il sorriso e non di togliervelo.

6° Cancro: ottimo momento per quanto riguarda le storie a lungo termine. In amore vi sentite audaci e anche un po' pretenziosi.

Dal punto di vista professionale, invece, è importante essere decisi.

5° Bilancia: l'oroscopo del 15 ottobre vi invita a gettarvi nel vuoto, soprattutto in amore. Non abbiate paura di farvi male, poiché nella vita bisogna tentare sempre tutto per tutto per essere felici.

Oroscopo segni fortunati del 15 ottobre

4° in classifica Scorpione: in amore ci sono buone nuove in arrivo.

Chi è già innamorato potrebbe ricevere una proposta inattesa, mentre per i single potrebbero esserci delle avances interessanti.

3° Sagittario: giornata piuttosto interessante per i nati sotto questo segno. Ci sono delle questioni da rivedere, ma tutto si risolverà nel migliore dei modi nel giro di poco tempo.

2° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 ottobre vi esortano ad osare. Ci sono delle novità in arrivo, che accoglierete certamente di buon grado.

1° Pesci: questo è un periodo molto fortunato per i nati sotto questo segno. Cercate di essere cauti e di sfruttare al meglio questo momento di ottimismo. Buona fase anche in amore.