L'oroscopo della giornata di venerdì 14 ottobre vedrà i nati sotto il segno del Leone più energici del solito grazie a Marte in sestile, mentre Acquario sarà pazzo d'amore grazie alla Luna e Venere favorevoli. Bilancia potrebbe essere nostalgica, nonostante questo cielo sia favorevole, mentre Vergine potrebbe essere più individualista del solito. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 14 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 14 ottobre 2022, segno per segno

Ariete: vi sembra quasi di non riuscire a vedere la luce in amore in questo periodo di delusioni.

La Luna in sestile vi aiuterà a essere più ottimisti, ma dovrete anche saper reagire alle difficoltà per superare gli ostacoli, soprattutto se si tratta di questioni di cuore. Nel lavoro alcuni progetti andranno avanti e funzioneranno grazie a Giove, ma con Mercurio opposto, altri progetti forse sarà meglio lasciarli perdere. Voto - 6️⃣

Toro: periodo stabile secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Questo cielo sarà tutto sommato discreto per vivere un rapporto sereno e affiatato. Sarà cura vostra però non toccare tasti dolenti. Se siete single entrare nella vita delle persone a volte non è semplice. Per riuscirci, dovrete dimostrare di essere davvero voi la persona giusta. Nel lavoro sarete abbastanza attivi, ma non sarete tra i migliori del settore.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì intensa e ricca di emozioni secondo l'oroscopo. Questo cielo brillerà per voi in amore, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, il vostro modo di amare non passerà inosservato. Per quanto riguarda il lavoro sarete in una situazione di vantaggio grazie a queste stelle favorevoli, che vi permetteranno di raggiungere il successo senza troppi ostacoli in mezzo da superare.

Voto - 9️⃣

Cancro: questa routine vi sembrerà quasi una salvezza in questa giornata di mercoledì. Non sarà un bel periodo, e probabilmente ve ne siete accorti, proprio per questo, rimanere nella vostra comfort zone per il momento vi farà bene. In ambito lavorativo siete in una fase di stallo, forse non per causa vostra, ciò nonostante dovrete fare qualcosa per sbloccare la situazione.

Voto - 6️⃣

Leone: ottimo cielo per quanto riguarda il lavoro. Avrete tante energie grazie a Marte in sestile, e una chiara tabella di marcia nella vostra mente, e se saprete metterla in pratica, potreste raggiungere risultati anche sopra le aspettative. In amore la Luna e Venere vi sorrideranno, e potrebbe essere un buon momento per concentrarsi di più sulla vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe rendervi più individualisti del solito. In amore l'interesse verso la persona che amate potrebbe calare, e ciò non farà bene alla vostra vita sentimentale, perché la vostra fiamma potrebbe non apprezzare questo vostro atteggiamento.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a prendervi qualche soddisfazione, ma potrebbe essere necessario parecchio impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: anche se questo cielo sarà splendido per voi, a volte potreste avere bisogno di qualche momento solo per voi. Potreste essere infatti nostalgici, e ripensare a qualcuno o a un momento della vostra vita che ormai vi manca. Molto bene invece in ambito lavorativo, dove con stelle come Marte e Mercurio favorevoli riuscirete a esprimere bene tutto il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di venerdì nel complesso valido per voi nati sotto questo segno. Sul fronte sentimentale tra voi e il partner ci sarà una buona intesa di coppia, che però dovrete saper gestire.

Se siete single, malgrado alcune questioni private, l'allegria non vi mancherà. Nel lavoro per ottenere quello che volete dovrete sapervi impegnare, senza aspettare che qualcuno prenda iniziativa al posto vostro. Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo altalenante per quanto riguarda i sentimenti in questo venerdì a causa della Luna opposta. Se volete risolvere alcune questioni familiari o sentimentali, dovrete essere sicuri delle vostre idee, ma al tempo stesso dovrete saper ascoltare ciò che avrà da dire la vostra anima gemella. In ambito lavorativo Giove e Mercurio favorevoli vi daranno buon senso e voglia di fare, utili per gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che non vedranno un buon cielo dalla vostra parte.

Sul fronte professionale alcune trattative procederanno a rilento, e non potrete permettervi di chiedere altro tempo. In amore apparirete poco interessati verso le persone che amate. Una piccola pausa potrebbe farvi bene, ciò nonostante il partner o la vostra famiglia potrebbe non apprezzare questo vostro atteggiamento. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna e Venere in buon aspetto vi renderanno pazzi d'amore secondo l'oroscopo di venerdì. Single oppure no, potrebbe essere la giornata adatta per conquistare il cuore della persona che amate, e avviarvi verso un weekend meraviglioso. Per quanto riguarda il lavoro le idee e la voglia di fare non mancheranno, e riuscirete a mettere insieme risultati davvero importanti.

Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, faticherete a comprendere le vostre priorità in amore. Intendiamoci, i buoni sentimenti non mancheranno verso la vostra fiamma, ma dovrete saperli esprimere nel modo giusto. In ambito lavorativo non lasciatevi prendere dalla voglia di fare tutto voi, perché potreste non riuscire a portare a termine le mille mila mansioni che avete da svolgere. Voto - 6️⃣