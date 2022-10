Secondo l'oroscopo del 17 ottobre i Toro dovrebbero essere più onesti. I Pesci, invece, stanno vivendo un periodo in cui si sentono un po' provati. I Sagittario, dal canto loro, potrebbero assistere al coronamento di un sogno.

L'oroscopo degli ultimi quattro segni

12* in classifica Toro: siete un po' arretrati sul lavoro. Approfittate dell'inizio settimana per smaltire tutto quello che non siete stati in grado di fare nei giorni passati. In amore ci vuole più onestà.

11° Acquario: aprite la mente e il cuore e impelagatevi in nuove avventure. Mantenete sempre i piedi saldi per terra.

In ambito professionale, invece, ci sono delle faccende da risolvere.

10° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 ottobre vi invitano a cominciare con ottimismo questa nuova settimana. Purtroppo ci saranno dei piccoli intoppi, cercate di essere risoluti.

9° Pesci: siete un po' provati in questo periodo, forse sono accadute delle cose che non avete molto apprezzato. Il fine settimana è stato travagliato, ma adesso potete riprendervi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: nel lavoro è necessario tenere sempre i nervi saldi. Non tirate troppo la corda in amore. Se ci sono state delle incomprensioni in famiglia, meglio chiarirle quanto prima.

7° Scorpione: secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 settembre, i nati sotto questo segno devono lasciarsi scivolare un po' di più le cose addosso.

Tendenzialmente lo fate, ma nell'ultimo periodo siete più vulnerabili.

6° Ariete: l'unico modo per capire il comportamento di un'altra persona è quello di vestire i suoi panni per un attimo. Cercate di essere determinati in amore.

5° Capricorno: spesso nella vita è opportuno andare oltre la copertina per riuscire a vedere cosa c'è dentro una persona.

Anche le situazioni potrebbero essere differenti se analizzate a fondo.

Oroscopo segni fortunati del 17 ottobre

4° in classifica Gemelli: ci sono dei cambiamenti in arrivo, soprattutto dal punto di vista professionale. Accogliete di buon grado le novità e non soffermatevi troppo sulle apparenze.

3° Vergine: giornata interessante sul fronte dei rapporti interpersonali.

Non vi fate prendere dal panico e riflettete bene prima di prendere una decisione. Siate risoluti in amore.

2° Bilancia: le previsioni del 17 ottobre vi invitano ad essere più concilianti. Questo è un momento di ottimismo e di grande slancio, quindi non vale la pena incupirsi con liti futili.

1° Sagittario: ottimo momento per coronare un sogno a cui stavate lavorando da molto tempo. Cercate di essere sempre con la testa sulle spalle, in modo da arrivare lontano.