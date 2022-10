Per il fine settimana del 15 e 16 ottobre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte di molti segni di acqua, in particolare dalla parte dei Pesci e dello Scorpione. L’Acquario vivrà dei rinnovamenti, mentre per Bilancia sarà tempo di shopping. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend 15-16 ottobre: rinnovamenti per Acquario

1° Pesci: gli affari seguiteranno ad avere ottimo successo, per cui non avrete nulla di cui preoccuparvi per questo weekend. Anzi, pensare di trascorrerlo divertendovi o comunque facendo uno strappo alla regola potrebbe essere una possibilità per stare più tempo con le vostre amicizie durante le serate.

2° Scorpione: per questo weekend avrete entrambe le serate a vostra completa disposizione, pertanto non esitate a fare ciò che in settimana avreste voluto realizzare ma non ne avete avuto il tempo. Con il partner avrete una giornata di domenica molto stimolante, sia dal punto di vista fisico che mentale. Riuscirete a fare progetti per il futuro.

3° Acquario: vi libererete di persone che non vi piacciono, facendo molte altre amicizie che sicuramente varranno di più. La previsione di questo fine settimana si prospetta rinnovatrice anche per le questioni finanziarie, portandovi a pensare ad un investimento che volevate fare da una vita.

4° Bilancia: potrete dedicarvi allo shopping che vi permetterà di essere al centro dell’attenzione e di dare il massimo negli incontri.

Secondo l’oroscopo, potreste intavolare delle comunicazioni molto fluide che potrebbero dare agli altri una buona considerazione di voi, sotto tanti punti di vista.

Cancro diviso in due

5° Cancro: il weekend, per il vostro segno, sarà letteralmente diviso in due. Se avrete poco da discutere in un ambiente per nulla comprensivo come quello che persiste in ambito familiare, sul lavoro potreste avere tante di quelle sfide ambiziose da superare brillantemente.

Continuate così.

6° Toro: ottime novità si profilano all’orizzonte di questo weekend. Lavorerete sodo per arrivare alle vostre ambizioni più forti. Avrete dei momenti lievi di nostalgia che però non vi metteranno di cattivo umore, anzi, vi faranno riflettere su qualche scelta futura.

7° Sagittario: il fatto di potervi permettere qualche spesa in più potrebbe darvi anche qualche soddisfazione, ma fate attenzione a quei risparmi per i quali avete lavorato costantemente, perché potrebbero rivelarsi molto utili in un prossimo futuro.

Secondo l’oroscopo, con il partner avrete una bella atmosfera, così come in famiglia.

8° Gemelli: probabilmente qualcosa che fa parte della vostra routine quotidiana non vi basta più. Ambirete a qualcosa di molto più forte e dinamico per voi stessi. Al momento, però, avrete due serate piuttosto monotone che potrebbero non soddisfarvi appieno. In famiglia però avrete una atmosfera molto stimolante.

Contrattempi per Capricorno

9° Capricorno: avrete dei contrattempi significativi che non sempre potrete aggirare, per cui evitare di agire in maniera troppo impulsiva potrebbe essere l’unica soluzione alle vostre problematiche. Secondo l’oroscopo potreste avere a che fare con un'amicizia poco sincera.

10° Ariete: avrete un lieve senso di insoddisfazione a fronte di qualche guadagno che non sarà come quanto avevate previsto. Essere concentrati, però, potrebbe risollevarvi in cima alla classifica dell’oroscopo senza troppo sforzo. Persisterà un po’ di malumore nella giornata di domenica.

11° Leone: dovrete necessariamente risparmiare soldi per poter realizzare qualcosa che aspettavate di fare da tanto tempo. Dovrete fare dei sacrifici ma, al tempo stesso, potrete avere tutto il supporto della vostra famiglia. Domenica relativamente tranquilla.

12° Vergine: avrete poca dimestichezza con gli affari, nel corso di questo fine settimana. Probabilmente avrete semplicemente bisogno di riposare e di recuperare le forze, ma fatelo in un ambiente sereno in cui non dovrete spendervi per la più elementare faccenda domestica.