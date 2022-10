Le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 ottobre esortano i nati sotto il segno del Toro ad essere meno razionali. I Cancro vivranno un momento di grande slancio sentimentale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: l'incidenza lunare vi rende particolarmente volubili. Tra oggi e domani potreste trovarvi a dover prendere delle decisioni importanti. Cercate di essere attenti e oculati.

11° Leone: non siete amanti delle definizioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore. In certi casi, però, è necessario chiarire come stiano le cose anche per rispetto nei confronti del prossimo.

10° Toro: l'Oroscopo del 16 ottobre vi invita ad essere meno razionali. Buon momento per iniziare nuove conoscenze, mentre in amore fareste bene a guardarvi attorno.

9° Sagittario: giornata di alti e bassi in ambito sentimentale. Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi e impegnatevi allo scopo di realizzare i vostri obiettivi. Oggi potreste restare spiazzati da una telefonata.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore è necessario chiarire qualche aspetto. Se avete cominciato da poco una relazione, forse è il caso di mettere le cose in chiaro sin dal primo momento.

7° Gemelli: ci sono delle novità sul vostro cammino. Sul lavoro dovete essere un po' più intraprendenti.

Spesso tendete ad appoggiarvi su quello che fanno o dicono gli altri. Imparate a ragionare solamente con la vostra testa.

6° Acquario: i nati sotto questo segno sono un po' stanchi. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati piuttosto impegnativi, pertanto è il caso di trovare il modo per distrarsi un po'.

5° Pesci: l'oroscopo del 16 ottobre vi invita ad essere un po' più risoluti.

In amore potrebbe nascere qualche polemica di troppo, tuttavia, con un po' di attenzione e diplomazia riuscirete a venire a capo di ogni situazione.

Oroscopo segni fortunati del 16 ottobre

4° in classifica Scorpione: in ambito professionale dovete essere più decisi. Prendete di petto certe situazioni e non temporeggiate. Buon momento per quanto riguarda la nascita di nuove relazioni.

3° Vergine: siete piuttosto riflessivi in questo periodo. Questo è un bene in quanto ci sono parecchie decisioni da prendere, quindi, è il caso di comportarsi in maniera oculata

2° Ariete: spesso tendete a non fidarvi mai del prossimo pienamente. Ad ogni modo, questo è un buon momento per lasciarsi andare, quindi, mollate un po' la presa.

1° Cancro: siete piuttosto fortunati sul lavoro. Adesso le cose gireranno dalla vostra parte, quindi, approfittatene e non pensate a ciò che dicono gli altri. Seguite solamente il vostro cuore e le vostre intuizioni.