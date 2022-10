Secondo le previsioni dell'oroscopo del 1° novembre i Pesci potrebbero ricevere qualche interessante risposta. I Vergine, invece, sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: ci sono delle cose da mettere a punto in ambito professionale. Una volta fatto, potrete voltare pagina e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 1° novembre esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' più decisi. Se non vi va di fare una cosa, non acconsentite solo perché non riuscite a dire di no.

10° Bilancia: in ambito professionale siete molto volitivi. In amore potrebbe nascere qualche piccola polemica dovuta all'incompatibilità di carattere. Se realmente tenete ad un rapporto, però, non vi arrendete.

9° Pesci: tra oggi e domani potreste ricevere qualche interessante risposta. In famiglia è importante mantenere la calma onde evitare di incappare in sgradevoli discussioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: buon momento per esporre le vostre idee in ambito professionale. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare quanto prima, siate pazienti.

7° Sagittario: questo è un momento ricco di alti e bassi. Particolarmente nella giornata odierna vi sentite più carichi ed energici.

Approfittatene per mettere a posto alcune faccende in sospeso.

6° Ariete: ci sono situazioni che, purtroppo, sfuggono al controllo. Accettatele e fate il possibile per adeguarvi. L'oroscopo del 1° novembre vi invita ad essere meno esigenti da voi stessi.

5° Gemelli: accontentarsi va bene, tuttavia, nella vita è importante anche essere ambiziosi, altrimenti c'è il rischio di restare fermi e non crescere mai.

In ambito professionale ci sono delle novità.

Oroscopo dei primi quattro segni del 1° novembre

4° in classifica Cancro: dal punto di vista economico è previsto l'ingresso di denaro. Ad ogni modo, cercate di essere parsimoniosi in quanto potrebbero esserci delle spese impreviste da un momento all'altro.

3° Leone: interessanti risvolti in ambito professionale.

Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, potrebbe ricevere qualche interessante proposta in questo periodo. Non vi arrendete.

2° Acquario: una persona cara potrebbe spiazzarvi. Cercate di essere reattivi e di aprirvi alle nuove conoscenze. Nel lavoro siete molto concentrati e precisi, qualità che sicuramente gioveranno.

1° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 1° novembre vi invitano ad osare un po' di più. Soprattutto dal punto di vista professionale, non perdete tempo e allargate la vostra mente e i vostri orizzonti.