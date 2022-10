Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 27 ottobre 2022 con le pagelle zodiacali. Le stelle spronano i nativi del Leone a terminare i progetti in corso. Alcuni segni zodiacali, come Sagittario e Pesci, devono stare alla larga da tutto ciò che è negativo. I nativi dell’Acquario dovrebbero smettere di raccogliere i problemi degli altri e far capire loro che è arrivato il momento di reagire. Di seguito, le previsioni degli astri per la giornata di giovedì 27 ottobre e rivolte a tutti i segni zodiacali.

La giornata di giovedì 27 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non vale la pena preoccuparvi di eventi che non avete modo di controllare. È tempo di lasciar andare le vostre paure e agire come se tutto ciò che fate fosse destinato ad avere un enorme successo. Ora più che mai dovete riconoscere che la vostra mente crea la vostra realtà. Voto: 7,5

Toro – Se siete abbastanza intelligenti da capire che avete ancora molto da imparare, questa potrebbe essere davvero un’ottima giornata. Unite le forze con le persone che possono insegnarvi come padroneggiare cose di natura creativa e professionale. Non lasciate che l’orgoglio vi trattenga. Voto: 7

Gemelli – Per molti di voi è difficile provare compassione per qualcuno in difficoltà, ma fate comunque uno sforzo per aiutarlo.

Nessuno è perfetto e altri erano lì per voi in passato quando avete commesso degli errori banali. Voto: 6,5

Cancro – Resistete alla tentazione di farvi coinvolgere nei problemi personali degli altri, perché non ne verrà fuori nulla di buono. Questa è una di quelle occasioni in cui tutto ciò che potete fare è stare indietro e guardare come si sviluppa la situazione, e pregare che non sfugga di mano.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 27 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Essendo uno dei segni più liberi dello zodiaco, vi piace andare e venire a vostro piacimento, ma per le prossime 24 ore dovrete dimenticare questa sensazione di libertà perché ci saranno compiti che devono essere completati. Non vi sarà permesso rimandarli, quindi, datevi da fare.

Voto: 6

Vergine – La vostra sicurezza è alle stelle in questo periodo e se siete intelligenti continuerete a lottare e a credere di più in voi stessi. Più siete dinamici, più le cose buone saranno attratte da voi. Voto: 7

Bilancia – Non sarà facile ottenere ciò che volete, soprattutto sul fronte interno, dove i vostri cari saranno determinati a prendere le proprie decisioni. La cosa migliore che potete fare è lasciare gli altri a se stessi e concentrarvi sulle vostre esigenze personali. Voto: 7

Scorpione – Siete un po’ maniaci del lavoro per natura, ma questa è una di quelle volte in cui dovete dimenticare i vostri obiettivi, guardare l’orologio e divertirvi in piena libertà. Anche uno Scorpione ha bisogno di staccare la spina ogni tanto.

Voto: 7,5

L'oroscopo e le previsioni di giovedì 27 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovete mantenere una sana distanza dalle persone la cui negatività è progettata per portarvi al loro livello. Trovate una scusa per stare da soli per un po’. Riempite la testa di pensieri positivi e magari ascoltate anche della musica stimolante. Voto: 7,5

Capricorno – Non potete aspettarvi che tutti quelli con cui interagite siano entusiasti della vita come voi. L’eclissi solare del 25 ottobre ha migliorato il vostro umore, ma alcune persone non riescono ancora a vedere di cosa c’è da sorridere. Siate felici per loro. Voto: 8

Acquario – Non dovete caricare le preoccupazioni del mondo sulle vostre spalle.

Non dovete raccogliere i pezzi ogni volta che qualcuno che conoscete rompe qualcosa di prezioso, anche se si tratta del suo cuore. Fate sapere agli altri che hanno bisogno di rafforzarsi e velocemente. Voto: 7

Pesci – Se permettete ai pensieri negativi di insinuarsi nella vostra mente nelle prossime 24 ore, potreste avere difficoltà a eliminarli. L'Oroscopo del 27 ottobre consiglia di scacciare questa negatività dal vostro mondo, facendo qualcosa di impegnativo. Voto: 6