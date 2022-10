Per il weekend del 29 e del 30 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà un periodo di ribalta per i nati sotto il segno del Pesci e un mantenimento alle prime posizioni pressoché stabile per il segno dell’Acquario. Ci saranno rialzo significativi anche per alcuni segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del fine settimana: Pesci produttivo

1° Pesci: la produttività da parte vostra si farà sempre più dinamica e pronta a qualsiasi esigenza. Nella giornata di sabato in particolare si creeranno delle situazioni eccellenti per i vostri affari, mentre nella giornata di domenica potrete sicuramente sbizzarrirvi con lo shopping sia per voi stessi che per la famiglia.

2° Acquario: avrete delle novità che interesseranno l’ambito finanziario, con delle prospettive di guadagno che potrebbero essere molto fruttuose nella giornata di sabato. La domenica avrete delle bellissime sorprese da parte del partner, ma anche dalla famiglia di origine.

3° Cancro: avrete tanti momenti di tregua a fronte di una situazione che spesso e volentieri per voi è stata snervante. Nelle amicizie troverete sempre più sostegno e più sincerità, quindi ascoltarvi per loro sarà anche fonte di piacere, secondo l’oroscopo.

4° Toro: potreste avere un fine settimana decisamente interessante, in cui si combineranno tanto divertimento con le amicizie e romanticismo con la persona amata. Le due mattine potreste avrete delle novità sul piano lavorativo che avranno a che fare con la comunicazione.

Riposo per Vergine

5° Scorpione: ora divertirvi sarà necessario per poter dare al vostro cervello un periodo di completo riposo. In vista delle festività imminenti, avrete occasione di pensare anche a qualche sorpresa da fare alla persona amata, come un viaggio breve oppure una serata decisamente indimenticabile, secondo l’oroscopo.

6° Vergine: finalmente il riposo sarà una priorità che potrà essere soddisfatta appieno, nel corso del weekend. Pensare a voi stessi adesso potrebbe darvi una serenità tale da creare nuove iniziative interessanti da impiegare per la vita privata. Secondo l’oroscopo avrete del tempo da dedicare molto alle persone che amate.

7° Leone: trascorrerete un weekend in piena tranquillità, ma non senza alcune situazioni da riparare in famiglia.

Potreste conoscere qualcuno che sarà interessato ad intraprendere con voi una avventura, starà a voi decidere veramente cosa fare.

8° Bilancia: sarete divisi fra un malessere fisico che non passerà, qualche amicizia che non sarà sincera a fronte di alcune veramente speciali, e una situazione amorosa che nella giornata di domenica tenderà a vacillare, secondo l’oroscopo.

Ripensamenti per Sagittario

9° Sagittario: provare a liberare la mente da situazioni che vi hanno messo sotto stress recentemente vorrà dire volersi bene e credere che ci si possa rinnovare. Secondo l’oroscopo potreste avere dei ripensamenti sulla strada professionale che avete intrapreso, preferendone una più appartata, magari un lavoro in proprio.

10° Gemelli: le finanze potrebbero avere un calo considerevole e darvi qualche nuovo grattacapo. Non sempre potrete lasciarvi andare allo svago e allo shopping, specialmente se avete a che fare con una famiglia. Avrete modo di fare qualche passatempo nelle due serate del fine settimana, secondo l’oroscopo.

11° Ariete: se non fosse per le amicizie che vi daranno il supporto necessario, potreste avere qualche momento di smarrimento e incertezza che non sempre riuscirete ad ignorare. Dovrete fare in modo che ogni cosa anche la più stupida vi scivoli addosso.

12° Capricorno: avrete qualche bella sorpresa grazie al partner, ma ora come ora tirarvi su il morale potrebbe essere davvero una impresa titanica per le persone che vi circondano. Dovrete restare calmi e proseguire con la routine, per il momento, secondo l’oroscopo.