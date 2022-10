Le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre 2022, gli Scorpione saranno in forma. I nati sotto il segno dell'Acquario, invece, vivranno alti e bassi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: non state attraversando un momento propriamente positivo, pertanto, cercate di avere pazienza. L'Oroscopo vi invita ad aprirvi con una persona cara, vedrete che ne trarrete giovamento.

11° Leone: ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario guardare avanti senza voltarsi mai indietro. Cercate di essere decisi e determinati e non fermatevi alle apparenze.

I libri non si giudicano dalle copertine.

10° Toro: vi aspettano delle giornate molto produttive. L'oroscopo del mese di novembre vi anticipa che dovete impegnarvi molto per riuscire a raggiungere i traguardi sperati. La vita potrebbe porre sul vostro cammino degli ostacoli.

9° Acquario: in questo periodo ci sono degli alti e bassi. L'oroscopo del mese di novembre vi esorta a mantenere un profilo basso. In amore, i rapporti solidi ne usciranno ancora più fortificati, quelli deboli potrebbero spezzarsi.

Previsioni astrali di novembre 2022

8° in classifica Pesci: non siate troppo frettolosi. Ricordate che le soddisfazioni arrivano poco alla volta. In ambito sentimentale potreste soffrire un po' la mancanza di una persona cara.

7° Capricorno: in questo momento sentite il bisogno di andare a fono nelle cose e sviscerare le situazioni che, fino a questo momento, vi sembravano irrisolte. Siate un po' più determinati.

6° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre 2022 è giunto il tempo di smetterla di accontentare gli altri. Pensate un po' di più a voi stessi e ai vostri bisogni.

5° Gemelli: ci sono momenti nella vita in cui è importante seguire il proprio cuore e andare avanti contro tutto e tutti. Questo è uno di quei momenti, quindi, osate e non fermatevi mai.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Sagittario: questo sarà un mese pieno di soddisfazioni. Ci sono delle novità in arrivo e, soprattutto, presto potreste iniziare ad intraprendere anche un percorso di vita del tutto differente.

3° Cancro: buon momento per togliervi qualche piccolo sfizio o soddisfazione. Dal punto di vista professionale bisogna allargare i propri orizzonti. La vita ha in serbo per voi delle novità nell'imminente futuro.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo di novembre vi invitano ad osare. Questo è un ottimo momento per mettervi in gioco e per intraprendere nuovi percorsi di vita.

1° Scorpione: i nati sotto questo segno vivranno un mese davvero avvincente. Sia in amore sia nel lavoro riceverete delle belle soddisfazioni, approfittatene.