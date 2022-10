Secondo l'oroscopo del 21 ottobre 2022, i nati sotto il segno del Toro sono pronti per rialzare la testa. I Sagittario potrebbero fare i conti con qualche imprevisto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' impazienti e questo potrebbe portare alla nascita di qualche intoppo sul lavoro. Date tempo al tempo, mentre in amore è meglio non perdersi in chiacchiere.

11° Sagittario: tra oggi e domani potrebbe nascere qualche imprevisto. L'Oroscopo del 21 ottobre vi invita a mantenere la calma e a non farvi prendere subito dal nervosismo.

Tutto si risolve e a tutto c'è rimedio.

10° Vergine: sul lavoro potrebbe nascere qualche piccola tensione. Cercate di essere diplomatici e di mostrare il vostro volito atteggiamento pacato. In amore, però, potreste non riuscire ad essere così calmi e razionali.

9° Gemelli: sul lavoro ci sono dei piccoli diverbi che potrebbero rendere il vostro umore un po' cupo. Tenete separata sfera privata e professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: momento un po' catartico per quanto riguarda l'amore. Molti di voi potrebbero trovarsi in un vicolo cieco. Se non vale più la pena portare avanti un rapporto, allora lasciate perdere.

7° Pesci: l'oroscopo del 21 ottobre denota un quadro astrale piuttosto altalenante e complesso.

Da un lato volete a tutti i costi raggiungere un obiettivo, ma dall'altro temete di fare del male a qualcuno a cui tenete.

6° Leone: nella vita spesso ci vuole risolutezza. Fermarsi a piangersi addosso non è mai una decisione sensata. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio non impegnarsi in troppe cose e fare una cosa alla volta.

5° Scorpione: non siate troppo intransigenti. Allargate la vostra mente e il vostro cuore a nuovi orizzonti e non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. La Luna vi invita ad essere audaci.

Oroscopo segni fortunati del 21 ottobre

4° in classifica Capricorno: siete spigliati e risoluti. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 ottobre, infatti, vi invitano ad insistere in amore.

Anche se ci sono stati degli ostacoli, presto potrete tirare un sospiro di sollievo.

3° Cancro: non perdete tempo in amore e, soprattutto, non tenetevi le cose dentro. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto, potrebbe presto ricevere delle sorprese inaspettate. Nel lavoro è un periodo davvero favorevole.

2° Acquario: vi sentite piuttosto solari in questi giorni. Reduci da giorni un po' pesanti, adesso vi sentite molto più dinamici. Ci sono delle belle novità anche per quanto riguarda la sfera professionale.

1° Toro: bel momento di rivalsa e di ripresa per i nati sotto questo segno. Dalla fine dell'estate ad ora avete vissuto delle situazioni un po' turbolente, ma adesso il peggio è passato e siete pronti a rialzare la testa.