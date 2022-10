Secondo l'oroscopo del 18 ottobre 2022, i nati in Toro si sentiranno pigri durante l’orario di lavoro, invece, i nati in Sagittario saranno più sensibili e vulnerabili del solito. I lavoratori nati sotto il segno del Cancro devono mantenere pensieri positivi e ottimisti se vogliono fare un ottimo lavoro. Di seguito tutti i dettagli sulle previsioni delle stelle per la giornata di martedì 18 ottobre.

Lavoro ed emozioni secondo l'oroscopo del giorno 18 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo lavorativo qualcuno potrebbe darvi molto fastidio. Siate molto saggi e intelligenti, e offrite a questa persona un sorriso invece di un cipiglio.

Di tanto in tanto, siete un po’ testardi e irascibili, ma questa giornata vi vedrà felici e positivi.

Toro – Questa è la classica giornata in cui vi sentite semplicemente pigri al lavoro. Assicuratevi che il vostro superiore non vi sorprendano mentre non state facendo nulla. Avete fatto un sogno che influenzerà pesantemente la vostra giornata. Cercate di capire meglio il significato di quel sogno.

Gemelli – Con Marte nel segno, non dovreste cercare di anticipare i tempi; a volte pensate di essere in vantaggio quando improvvisamente le cose cambiano e cadete nella trappola delle vostre creazioni. La negazione è un problema per voi Gemelli; spesso chiudete gli occhi su quello che state facendo, quasi trattenendo il respiro, sapendo che a pagare le conseguenze saranno le persone che vi stanno attorno.

Cancro – Rimanere motivati nel vostro ruolo lavorativo potrebbe sembrare un’impresa impossibile. Cercate di rimanere positivi e ottimisti, e di fare bene il vostro lavoro, altrimenti rischiate grosso. Cercate di non dare importanza ai sentimenti negativi e pessimisti, sono il vostro male.

Previsioni astrologiche di martedì 18 ottobre su lavoro ed emozioni: da Leone a Scorpione

Leone – Venere, il pianeta che governa l’amore e il denaro, vi dà le spalle. Aspettatevi un guadagno alla fine della giornata. Non vedete l’ora di avere nuovi clienti e nuove opportunità di lavoro. È molto probabile che voi abbiate bisogno di interazione sociale, l'Oroscopo consiglia di circondarvi di persone che amate e a cui tenete moltissimo.

Vergine – Potreste non essere il miglior giocatore di squadra poiché siete perfezionisti di natura, ma è un’abilità che dovete imparare. La situazione finanziaria sta lentamente e costantemente migliorando. Non ascoltate le cose negative che dite a voi stessi, spesso siamo il nostro più grande nemico.

Bilancia – Non andate mai a fare spese senza una lista e un budget, cercate coupon e sconti perché possono fare una grande differenza. Un collega di lavoro vi darà sui nervi nelle prossime 24 ore. Dovreste trascorrere più tempo con le persone a cui tenete, loro hanno bisogno di voi tanto quanto voi avete bisogno di loro. Chiamatele.

Scorpione – Se state pensando di aprire un’attività in proprio, questo è il periodo adatto per mettervi in gioco.

Pianificare idee nuove ed eccitanti manterrà la vostra mente impegnata e allenata. Non lasciate che gli hater vi abbattano.

Astrologia per il giorno 18 ottobre su lavoro ed emozioni: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete fatto spese folli, questo è sicuramente il giorno in cui dovete affrontare il danno che avete fatto. Giove, il vostro pianeta sovrano, vi darà tanta fortuna, soprattutto nelle interazioni sociali. In queste ore vi sentite molto sensibili, questo perché la Luna vi sta facendo sentire più vulnerabili del solito.

Capricorno – Dovete lavorare di più per arrivare dove volete essere nella vita. Cogliete ogni opportunità per migliorare voi stessi e la vostra qualità di vita. Con Urano che si è fissato su di voi, è meglio non prendere decisioni affrettate.

Prestate attenzione perché c’è qualcuno nella vostra vita che non è onesto con voi.

Acquario – Se non siete soddisfatti del vostro lavoro, l'oroscopo vi consiglia di uscire e migliorare la vostra rete sociale, controllate nuove opportunità e fate alcuni confronti salariali. Più sapete, meglio è. Gestire le emozioni a volte è complicato. Osservate come vi comportate quando provate determinate emozioni.

Pesci – Le discussioni di gruppo, l’incontro con nuove persone e l’esplorazione di nuovi posti rendono la giornata odierna stimolante. Imparate a placare le voci del dubbio, attenendovi alle cose che funzionano per voi. La chiave è non lasciare che i dubbi vi costringano a fare cambiamenti costanti, piuttosto attenetevi ad un percorso e persistete nonostante le battute d’arresto.