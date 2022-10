Sabato 22 e domenica 23 ottobre sul piano astrale il Sole e Venere si sposteranno dal domicilio della Bilancia (dove risiedono la Luna e Mercurio) ai gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Giove, invece, continuerà la propria sosta in Ariete, così come Nettuno proseguirà il transito in Pesci e Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno. Marte, in ultimo, permarrà in Gemelli come il Nodo Nord insieme a Urano protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: arrivano i rinforzi. L'inizio del mese del compleanno coinciderà anche con lo sbarco di Venere sui gradi dei nati Scorpione, rinforzi astrali che potrebbero donare al segno Fisso una maggior propensione ad assumere un mood tenace ma conciliante, sia al lavoro che nei rapporti sentimentali.

2° posto Cancro: intraprendenti. Weekend che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Cancro più inclini a mettere in campo una dose più massiccia d'intraprendenza, soprattutto i single del segno che riusciranno con semplicità non soltanto a essere notati ma anche a fare un'ottima impressione con le 'prede' affettive adocchiate.

3° posto Bilancia: dalle parole ai fatti. In queste due giornate il in casa Bilancia ci sarà la voglia di rendere concrete e reali le idee messe in cantiere nelle ultime quattro settimane, così i nati del segno inizieranno a darsi da fare per porre le basi per il nuovo percorso che intenderanno imboccare.

I mezzani

4° posto Pesci: lucidi. Da metà pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, il dodicesimo segno zodiacale potrà presumibilmente contare su una lucidità mentale non indifferente, agilità cerebrale che gli permetterà di prendersi qualche piccola soddisfazione in campo pratico, in particolar modo nel fai da te.

5° posto Gemelli: focus sull'impegno.

Avete presente le macchine 'afferra giocattoli' che si trovano alle fiere o alle sagre di paese? Questi aggeggi danno inizialmente la sensazione che afferrare l'oggetto e spostarlo nel foro d'uscita sia semplice ma la realtà è ben diversa. Tale impressione è quella che potrebbero avvertire i nati Gemelli in queste due giornate autunnali, col segno d'aria che si renderà conto che servirà molto più impegno, rispetto a quello messo in campo sinora, per raggiungere le mete prefisse.

6° posto Leone: step da superare. Nella seconda parte del fine settimana andrà in onda la prima quadratura al loro Sole di nascita dal mese del compleanno e, al contempo, ci sarà anche lo scontro tra Giove retrogrado in Ariete e il binomio Mercurio-Luna in Bilancia. Tali movimenti astrali saranno probabilmente forieri di insidie, imprevisti e ostacoli legati perlopiù alla sfera famigliare, step che i felini dovranno volente o nolente superare per favorire la loro evoluzione.

7° posto Capricorno: a doppia velocità. Se da una parte nella giornata del 22 i nati del segno dovranno barcamenarsi tra impegni lavorativi e pratici, sarà il 23 ottobre il giorno in cui presumibilmente le loro attenzioni potranno virare verso il nucleo domestico, così il segno Cardinale potrà dedicare tempo e interesse alla dolce metà nonché a figli e nipoti.

8° posto Ariete: flebili speranze. Grazie al parterre planetario che si alleggerirà considerevolmente, i nati Ariete potrebbero iniziare a scorgere la luce in fondo al tunnel nel settore affettivo da questo weekend sino al 28 ottobre, specialmente coloro che desiderano portare l'unione a uno step successivo. Il segno di Fuoco, difatti, comincerà a comprendere come iniziare una convivenza, sposarsi o mettere in cantiere un erede non siano più degli obiettivi utopistici.

9° posto Vergine: impositivi. Il secondo segno di Terra, soprattutto nella giornata di sabato, potrebbe assumere un atteggiamento impositivo e poco incline al dialogo e alla complementarietà nel settore professionale, suscitando un comprensibile malcontento tra i subalterni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: bugie. Un'amica storica, una sorella o una collega diranno, con tutta probabilità, una menzogna in buona fede agli arcieri, così da evitare agli stessi un'amara scoperta. Peccato, però, che la bugia verrà smascherata e il segno Mobile non la prenderà affatto bene.

11° posto Toro: il periodo risulterà un po' più ostico rispetto agli ultimi due anni, in quanto i nati Toro dovranno fare i conti ancora col quadrato Saturno-Urano, nonché con l'ostica posizione della Bianca Signora. Fortunatamente già dalla metà della nuova settimana il tutto diverrà meno pressante, ma in questo weekend il segno di Terra avvertirà la sgradevole sensazione di non avere frecce al proprio arco, quindi sarebbe meglio che evitasse colpi di testa o provocazioni di sorta.

12° posto Acquario: introversi. Quarantotto ore che avranno ottime chance di sancire l'inizio di un periodo in cui il segno si interrogherà, più frequentemente rispetto al solito, sulla soddisfazione che trae dalle attività che svolge al momento. La conseguenza di questo continuo arrovellarsi sarà una spiccata introversione che minerà anche il loro tono umorale.