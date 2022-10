Lunedì 24 ottobre l'oroscopo rivela che sarà una giornata molto produttiva per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Gemelli. I Pesci, invece, vivranno alti e bassi in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: la vita spesso si pone più complicata dinanzi delle sfide, voi non dovete fare altro che affrontarle sempre a testa alta senza lasciarvi intimorire da niente e da nessuno.

11° Pesci: alti e bassi per quanto riguarda l'amore. Un giorno vi sentite al settimo cielo, mentre l'altro potreste dover fronteggiare delle situazioni sgradevoli e inaspettate.

Cercate di mantenere la calma.

10° Ariete: l'Oroscopo del 24 ottobre vi invita a cominciare questa settimana con ottimismo. Ci sono delle cose che vi stanno turbando, però, cercate di essere più forti e non vi arrendete.

9° Vergine: giornata intensa dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per cominciare una nuova attività, ma prestate attenzione ad alcune clausole che, a primo impatto, potrebbero sfuggirvi

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore siete molto dinamici e pieni di spirito d'iniziativa. Ci sono delle novità da prendere in considerazione, ma non siate troppo precipitosi.

7° Scorpione: buon momento per allargare i vostri orizzonti e per dedicarvi a nuovi progetti.

Se siete in attesa di risvolti dal punto di vista sentimentale, presto potreste ricevere delle belle sorprese.

6° Sagittario: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 ottobre, i nati sotto questo segno devono tenere a freno l'istinto. Potreste essere spinti a compiere dei gesti un po' inaspettati, quindi, riflettete bene.

5° Cancro: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. In amore è tempo di prendere delle decisioni. Nel lavoro siete piuttosto risoluti. Non fermatevi al primo ostacolo e lottate fino a che non avrete conseguito tutti gli obiettivi.

Oroscopo segni fortunati del 24 ottobre

4° in classifica Gemelli: tra oggi e domani potreste ricevere una bella sorpresa.

Cercate di allargare i vostri orizzonti e non fermatevi alle apparenze. Giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro

3° Toro: giornata molto intensa per quanto riguarda il lavoro. Se ci sono delle novità in arrivo, accoglietele di buon grado. Il lavoro promette bene, ma dovete essere disposti a fare qualche sacrificio.

2° Acquario: in amore vi sentite piuttosto tranquilli, anche dal punto di vista lavorativo non avete di che lamentarvi. Ci sono delle buone nuove per quanto riguarda un progetto a cui stavate lavorando da tempo.

1° Bilancia: l'oroscopo del 24 ottobre vi invita a cambiare registro. In amore e nel lavoro siete alla spasmodica ricerca di un cambiamento. Nella vita è importante apportare delle modifiche ogni tanto.