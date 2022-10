L'Oroscopo di giovedì 20 ottobre vede un forte spirito d'indipendenza nei nati Cancro, che potrebbe non portare buone notizie, mentre Giove riempirà di fortuna i Sagittario, soprattutto in ambito professionale. Acquario dovrà evitare distrazioni al lavoro, mentre l'Ariete dovrà concentrarsi di più sulla propria vita amorosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 20 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 20 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: con questa Luna in trigono, dovrete cercare di dedicare più tempo alla vostra vita sentimentale.

Cercate dunque di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. Per quanto riguarda il lavoro avrete tanti buoni progetti in mente, ma non ci sarà alcun bisogno di avere fretta per svilupparli. Voto - 6️⃣

Toro: trattenere i sentimenti che provate spesso non è facile, soprattutto se siete single e avete una cotta. La vostra voglia d'amore sarà dunque irrefrenabile, ciò nonostante ricordatevi che l'amore fiorisce lentamente. Sul fronte professionale essere giusti e corretti con i vostri progetti non sarà sbagliato, ma è anche vero che ogni tanto un po' di malizia ci vuole. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale unica in questa giornata di giovedì per i nati del segno.

Momenti emozionanti e comportamenti romantici vi spingeranno a vivere una relazione di coppia davvero piacevole, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single presto anche voi potreste incontrare una persona speciale nel vostro cammino. Molto bene anche nel lavoro, grazie a queste stelle luminose che v'indicheranno la direzione giusta verso il successo.

Voto - 9️⃣

Cancro: periodo sicuramente poco incoraggiante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. In questa giornata, sentirete un forte spirito d'indipendenza, che però non sempre può portare a vita sentimentale migliore. Cercate dunque di non pensare esclusivamente al vostro benessere. Sul fronte lavorativo potrete impegnarvi e mettercela tutta, ma di fronte agli imprevisti ci sarà poco da fare.

Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo di giovedì che vedrà un cielo davvero piacevole per i nati del segno. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto e, single oppure no, avrete modo di dare maggior peso alla vostra vita amorosa. Approfittate dunque dei momenti d'amore che arriveranno. In ambito lavorativo andrete tutto sommato bene, ma su un progetto in particolare dovrete metterci più impegno. Voto - 8️⃣

Vergine: vi sentirete abbastanza sicuri delle vostre capacità sul fronte professionale, ma a volte potrebbe non essere abbastanza. Intendiamoci, i buoni risultati non mancheranno, ciò nonostante a volte anche voi non sapete che pesci prendere. Un po' meglio in amore, grazie a un'ottima intesa sviluppata con il partner.

Se siete single fare nuove conoscenze non vi dispiacerà affatto. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di vivere questa giornata in modo soddisfacente. Single oppure no, saprete prendervi cura delle persone che amate, soprattutto voi che siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo mettere in campo qualche nuova idea potrebbe essere lo stimolo adatto per svolgere nuovi progetti e ottenere discreti guadagni. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di giovedì 20 ottobre che vi vedrà stare sulle vostre, soprattutto in amore. La Luna in quadratura infatti potrebbe farvi prendere le distanze dalle persone che amate. Dovrete capire però che potreste essere voi a volere questo, non gli altri.

Nel lavoro avere qualcosa di nuovo da fare vi distrarrà da possibili discussioni con i colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: il pianeta Giove in trigono vi riempirà di fortuna in questa giornata di giovedì. Soprattutto sul posto di lavoro, sarete più sicuri delle vostre capacità, pronti a dare sempre il meglio di voi. Mercurio infine vi aiuterà a gestire efficacemente la vostra tabella di marcia. Molto bene anche in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono che porterà una discreta intesa di coppia. Sarà un buon momento dunque per consolidare il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che continua a girare contro di voi secondo l'oroscopo di giovedì. Sul fronte lavorativo i vostri progetti non vanno come volete, proprio per questo potrebbe essere necessario fermarsi un momento a capire cosa non va.

Per quanto riguarda i sentimenti pensare sempre al peggio non vi farà bene. Iniziate a comprendere invece cosa potete fare per le persone che amate e farvi apprezzare da loro. Voto - 6️⃣

Acquario: un quadro astrale leggermente contrario in questa giornata di giovedì. La Luna sarà in opposizione dal segno del Leone, che in amore potrebbe essere causa di qualche incomprensione tra voi e il partner. Sul fronte lavorativo dovrete evitare distrazioni di ogni tipo, e separare le questioni personali da quelle professionali. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata nel complesso stabile per i nati del segno. Sul fronte amoroso godrete di una discreta intesa di coppia, che però dovrete riuscire a mantenere. Cercate dunque di non toccare tasti dolenti. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, anche se non si escludono piccoli ostacoli da superare. Voto - 7️⃣