L'Oroscopo del giorno 27 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. In analisi la giornata numero quattro di questa settimana, nel contesto messa in relazione ai segni della seconda sestina. Allora, ansiosi di conoscere quale sarà il destino attribuito dall'Astrologia a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Senza indugi passiamo subito a togliere il velo all'oroscopo di giovedì 27 ottobre iniziando a valutare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Con un Plutone abbastanza ostile al vostro Mercurio vi si potrebbe complicare esponenzialmente la vita, finendo addirittura per dare una decisa spallata all’ottimismo e a quel poco di umore che resta. Temporaneo calo della comunicativa in generale: qualcuno potrebbe restare ammutolito per qualche ora. Dai, una cena con gli amici di sempre quasi sicuramente vi risolleverà lo spirito e metterà a tacere la malinconia. Se poi sarete talmente arguti da prendere le cose per quello che sono, una fumata di sigaretta, allora si che vi sentirete subito meglio... Ogni tanto dare un calcio (seppur virtuale) alle avversità della vita porta benessere e tanta serenità interiore.

Scorpione: ★★★★. Per molti del segno sta per iniziare la ripresa. Alla fine dei conti senz'altro avrete le prime avvisaglie di buone soddisfazioni già da questo giovedì. Se coltivaste ambizioni di carriera, questa è una buona giornata per farvi avanti, approfittando di spostamenti o del riassetto dell’organico. Comunicazione più serena e più intima con la persona amata: finalmente nella coppia tornerà l’armonia.

Messi da parte eventuali malumori, in coppia è ora di riscoprirsi uniti, passando momenti spensierati a fare qualcosa di piacevole per entrambi (si, anche quello...). Buona la serenità in generale, soprattutto in famiglia, dove con un atteggiamento più disponibile riconquisterete fiducia e stima di qualche familiare.

Sagittario: "top del giorno".

L'oroscopo del 27 ottobre punta dritto l'indice verso l'ottima Luna in arrivo nel vostro segno proprio questo giovedì. Dopo i giorni grigi e tediosi appena trascorsi, l’arrivo della Luna in Sagittario finalmente vi donerà una manciata di arcobaleno, brillante e vivace. Movimenterete e colorerete questa giornata forse anche con un’uscita serale con gli amici, ovviamente al solo scopo di mettere al bando qualsiasi tipo di turbamento o di malinconia. Alla grande anche il comparto lavorativo: qualcuno vi offrirà la possibilità di partecipare a un’impresa di gruppo davvero molto stimolante. Avanzate per gradi. Iniziate a liberarvi di tutto ciò che può esservi d’impiccio, con la sicurezza che piano piano arriverete

Oroscopo e stelle del 27 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★.

Super favoriti in amore. Inizierete e chiuderete questo giovedì davvero con il piede giusto! Selezionerete le opportunità e fronteggerete adeguatamente anche eventuali richieste che dovessero arrivare dagli altri del giro. Socievolezza al massimo e voglia di vivere ancora di più: il vostro segreto quando progettate qualcosa di ambizioso è quello di riuscire a incanalare ogni vostra energia solo ed esclusivamente in quella direzione. E non c'è consiglio o invito che tenga: quando vi mettete in testa di fare una cosa, muoia Sansone con tutti i Filistei, lo fate e basta anche a costo di rimetterci! E già, alla testa e soprattutto al cuore di un Capricorno davvero non si comanda.

Acquario: ★★★★.

La giornata di giovedì, interessante periodo che segna il giro di boa settimanale, non promette follie, ma relax e un contatto profondo con voi stessi si. La giornata potrebbe essere preziosa per mettere a punto qualche scelta da fare oppure una strategia da seguire. Con il partner lo scambio di opinioni sarà vivace, ma l’intesa ne uscirà senz'altro più che rafforzata. Il buon dialogo riprenderà vigore, regalando spunti per allacciare discorsi nuovi o meglio, spesso evitati per quieto vivere. Come per magia intanto persino nel lavoro gran parte delle cose vi riusciranno. Potreste persino trovare simpatici certi colleghi... no, diremmo una baggianata: impossibile che ciò avvenga (e lo sapete!).

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 27 ottobre, pronostica senz'altro ottime chance nel periodo. Le energie ci sono e continueranno a esserci anche domani e dopodomani, e anche in abbondanza! La strada per renderle costruttive è di cercare di concentrarsi su un unico obiettivo, senza perdersi in mille direzioni. In amore il dialogo resta la vostra arma vincente: confessando sentimenti e paure, potrete all'occorrenza tentare di rinverdire un po' l’intesa. Se poi con le parole non doveste riuscire, allora dovrete passare al "Piano B": cenetta romantica con annesso regalino inaspettato con l'obbiettivo primario di passare un dopocena ardente tra desideri sopiti e passioni al peperoncino. Insomma, se ancora non lo aveste capito: dovete darvi da fare!