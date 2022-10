Secondo l'oroscopo del 28 ottobre, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno delle buone possibilità in amore. I Leone, invece, devono aprire un po' di più la mente.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: meglio soli che male accompagnati. Nella vita avete imparato a contare principalmente su voi stessi e questo non potrà che farvi bene e giovare alla vostra persona.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 28 ottobre invitano i nati sotto questo segno ad aprire un po' di più la mente, in modo da accogliere di buon grado le novità che la vita ha in serbo per voi.

10° Sagittario: ci sono momenti nei quali vi sentite particolarmente giù ed altri, invece, in cui sentite di poter toccare il cielo con un dito. Questo è dovuto al vostro essere eccessivamente lunatici.

9° Pesci: ci sono delle novità in arrivo per voi. I nati sotto questo segno possono ritenersi soddisfatti per alcuni traguardi raggiunti, ad ogni modo, non vi accontentate mai. Questo vi spinge a provare a fare sempre meglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° Acquario: la giornata potrebbe cominciare in maniera piuttosto fiacca. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni troppo frettolose. In amore dovete avere più tatto e pazienza.

7° Scorpione: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 ottobre, i nati sotto questo segno stanno affrontando una fase di transizione.

Sentite il bisogno di cambiare e di vivere nuove emozioni.

6° Cancro: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle interessanti novità in arrivo, quindi, tenete gli occhi ben aperti. In amore, invece, è importante essere altruisti e generosi.

5° Toro: ci sono delle situazioni lavorative che andrebbero analizzate in maniera un po' più attenta.

Cercate di essere lungimiranti e di non pensare solamente al presente.

Oroscopo segni fortunati del 28 ottobre

4° in classifica Gemelli: la sfera sentimentale si presenta ricca di scenari. Avete più possibilità, non vi resta da fare altro che decidere da che parte stare. Non perdete tempo in chiacchiere.

3° Vergine: cercate di essere lucidi nelle decisioni che prenderete in questo periodo.

Ci sono delle situazioni in ballo molto importanti, quindi, cercate di essere attenti. In amore ci sono delle novità.

2° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Meglio essere risoluti e intraprendenti. Anche in ambito professionale si stanno smuovendo delle cose piuttosto interessanti.

1° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 28 ottobre vi invitano ad essere attenti e intraprendenti. Ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete essere un po' più parsimoniosi.