L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 ottobre 2022. Al centro dell'interesse generale, in questo contesto, la prima giornata del weekend. Curiosi di sapere chi la spunterà tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Lo scoprirete solo proseguendo la lettura delle analisi astrologiche predisposte a tale scopo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Luna in Capricorno e Sole in Scorpione: combinazione azzeccatissima per dare via libera alla creatività, da esprimere con fatti, sentimenti e sensazioni. Atmosfera serena in famiglia e in ambito interpersonale in generale. Ridimensionate eventuali aspettative a favore di risultati lievemente più modesti ma tangibili. Nel lavoro, sia la fantasia che il buon intuito saranno i vostri assi nella manica, visto che anche l’imprevisto potrebbe giocare a vostro favore. La partita senza dubbio potrebbe anche essere vinta, a patto di non fare mosse false o anticipando i tempi stabiliti. In amore avrete l’opportunità di ampliare la cerchia delle conoscenze e di entrare in contatto con persone molto interessanti.

Capacità seduttive buone per i single. Il ritmo di questi ultimi tempi si adatta alla vostra natura e il fisico risulta in buona forma, anche se qualche passeggiata ogni tanto non sarebbe niente male.

Scorpione: ★★★★★. L'arrivo di Mercurio nel vostro segno proprio questo sabato d'inizio weekend senz'altro vi darà un bell’insegnamento in fatto di sensibilità.

Qualcuno a voi vicino potrebbe essere in affanno: regalategli un po’ di serenità e il vostro amorevole appoggio: non ve ne pentirete! Nonostante gli impegni, non esitate a dare una mano a chi versa in difficoltà, prendendovi cura dei suoi bisogni. Nel lavoro, gli appoggi e la disponibilità che troverete nell’ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo per andare avanti.

In amore invece, un’atmosfera affettuosa promette gioia alla vita di coppia e buone nuove alla vita da single. Un alito di romanticismo soffierà sull’intesa, favorendo anche eventuali riappacificazioni. È persino la giornata giusta per rivolgere attenzione al fisico, magari a suon di massaggi, saune e, se servisse, anche a trattamenti rinvigorenti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 29 ottobre preannuncia una giornata certamente buona, tranquilla quanto basta; insomma, un periodo proprio come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni che avevate in programma, questo sabato potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace.

Nel lavoro, nel caso vi tocchi, dovrete sciogliere qualche nodo dovuto a recenti malintesi che fossero venuti a creare a causa della comunicazione non sempre perfetta: in tal senso l’esperienza sarà una risorsa vincente. In amore tutto abbastanza bene, fino a quando i ricordi sono solo fonte di commozione, ma quando poi vi dovessero impedire di vivere con gioia il presente, allora meglio darci un taglio.

Oroscopo e stelle del 29 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Splendido per molti del segno questo nuovo weekend. A dispensare favori e tanta buona fortuna sarà la presenza della Luna, in entrata nel comparto proprio questo sabato. Con la Luna che vi tiene spago, ritroverete lo spirito brillante e scanzonato dei tempi migliori.

Tra escursioni in internet, “chiacchiere” online e balli mentali, di certo la giornata volerà via nel migliore dei modi. Tutto filerà per il verso giusto: un progetto che fosse arenato in precedenza riprenderà presto quota ad altissima velocità. Nel lavoro avrete tanta energia e buona volontà, tale da impegnarvi nei vostri compiti, promuovere i vostri interessi, ottenere buoni risultati nelle varie attività quotidiane. In amore le quotazioni voleranno molto in alto. La vita a due si prospetta appagante, condita da idealismo e sogni da realizzare, forse poco credibili ma dannatamente appassionanti. Assecondate le vostre esigenze, imparando ad ascoltare i segnali inviati dal cuore.

Acquario: ★★★★★.

Se il buongiorno si vede dal mattino, a giudicare dall’umore la giornata si annuncia davvero molto fortunata e altamente dinamica in primis in ambito sentimentale. Novità e notizie vincenti potrebbero regalare tanta felicità e umore ai massimi livelli, ovviamente da condividere con chi si ama. Cogliete occasioni che il destino vi offrirà, accettando una proposta che qualcuno potrebbe definire azzardata: chi non risica poi rosica, dice il saggio detto. Nel lavoro si stanno per schiudere nuove prospettive, per cui sarebbe ideale analizzarle senza farsi prendere dalla fretta, magari accettando anche qualche consiglio da chi ne sa più di voi. La giornata potrebbe essere benissimo ideale per una scappatella romantica o per una cenetta al lume di candela.

Una gita al mare, al lago o in campagna daranno colore a questo weekend di fine ottobre. Energie buone.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 29 ottobre, prevede un periodo abbastanza flemmatico. In generale un calo generale potrebbe dare spunto per cambi di programma dell'ultim'ora. A freddare i bollenti spiriti questo sabato potrebbe essere la cattiva posizione di Marte e Luna, entrambi in quadratura al vostro segno. In generale potrebbero maturare discussioni per questioni di principio o di denaro. Contrattempi in casa e sul lavoro da affrontare con energia: dovete credere di più in voi stessi, invece di gettare la spugna ancor prima di combattere! Nel lavoro poi, forse ne vedrete delle belle, specie se siete alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni o strappi alle regole. Nell’amore invece potreste anche trovare soddisfazione, se soltanto riusciste ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle coccole del partner.