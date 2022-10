Le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 ottobre invitano i Vergine ad avere gli occhi aperti sul lavoro. I Leone sono favoriti in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' demotivati, forse a causa di alcune delusioni subite. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono delle questioni da rivedere.

11° Sagittario: se state intraprendendo un nuovo progetto, forse sarebbe il caso di valutare attentamente i pro e i contro. Non tutte le persone di cui vi state circondando si stanno comportando in maniera limpida nei vostri confronti.

10° Toro: oggi vi sentite un po' giù di corda. Se il vostro umore non è al top, cercate di circondarvi di persone care e solari. Evitate, invece, coloro i quali non fanno altro che vomitare sugli altri i propri problemi.

9° Vergine: siete un po' introversi, forse perché siete preoccupati per qualcosa. Cercate di non essere troppo polemici in amore. Nel lavoro, invece, attenti a non farvi scavalcare per il vostro eccessivo buonismo.

Previsioni astrali 29 ottobre posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: siete un po' confusi e contrariati per alcune cose che vi sono capitate. In amore dovete essere più lungimiranti, cercate di non soffermarvi alle apparenze.

7° Scorpione: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Tra oggi e domani potreste ricevere una sorpresa. Tuttavia, l'Oroscopo del 29 ottobre vi esorta a non bruciare subito tutte le tappe.

6° Ariete: in amore non vince chi fugge, ma chi ama e chi lotta fino in fondo per ottenere ciò che vuole. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario prestare un po' di attenzione alla concorrenza.

5° Gemelli: molti nodi potrebbero venire al pettine. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni troppo in fretta. Dal punto di vista professionale bisogna mettersi in gioco.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Cancro: giornata interessante sul fronte delle emozioni. Se fino a questo momento vi eravate tenuti delle cose dentro per paura, adesso è tempo di scoperchiare il vaso di Pandora.

3° Capricorno: oggi sarà un giorno molto impegnativo dal punto di vista del lavoro. Allo stesso modo, però, saranno notevoli anche le soddisfazioni che proverete, quindi, ritenetevi fortunati.

2° Acquario: l'oroscopo del 29 ottobre vi invita ad essere ottimisti. Entro la fine dell'anno potrebbe arrivare una promozione o una gratifica in ambito professionale, quindi, siate positivi.

1° Leone: in amore siete favoriti. Questo è il momento di osare e di dimostrare a tutti quanto valete realmente. In ambito professionale, invece, è necessario levarsi qualche piccola soddisfazione.