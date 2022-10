Secondo l'oroscopo del 7 ottobre, i nati sotto il segno del Cancro si preparano a decisioni importanti. I Pesci sono giù di corda.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: spesso tendete ad avere opinioni contrastanti con quello che pensano le persone che vi circondano, questo non significa necessariamente che il vostro modo di pensare sia errato, non siamo tutti uguali.

11° Gemelli: in amore desiderate mettervi in gioco e provare delle emozioni forti, questo però, vi espone anche a dei rischi. Siete pronti a correrli? Nel lavoro siete un po' rassegnati.

10° Bilancia: l'Oroscopo del 7 ottobre vi esorta ad essere un po' più altruisti. Se ci sono state delle incomprensioni, provate a mettervi nei panni del vostro "rivale" per un attimo

9° Vergine: buon momento per cominciare un nuovo progetto. Prestate attenzione alle persone che vi circondano, non tutti si stanno comportando in modo onesto, spesso peccate di ingenuità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 ottobre vi esortano a risolvere al più presto le faccende che avete in sospeso, in modo da concedervi qualche momento di svago. Fate sport, è consigliato.

7° Sagittario: siete un po' contraddittori in questo periodo. Siete lunatici e c'è il rischio di cambiare idea in continuazione.

Meglio non prendere decisioni troppo importanti, altrimenti c'è il rischio di pentirsene.

6° Capricorno: siete solati e pieni di spirito d'iniziativa. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, soprattutto sul lavoro. In amore andate molto a pelle e potreste essere spinti a prendere delle decisioni di pancia.

5° Ariete: ci sono emozioni e sensazioni che potreste provare per la prima volta.

Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, potrebbe nascere qualche tensione, siate cauti.

Oroscopo segni fortunati del 7 ottobre

4° in classifica Acquario: siete forti e determinati. In amore è opportuno prendere delle decisioni e non stare più con il piede in due scarpe. Nel lavoro bisogna mettere le carte in tavola.

3° Toro: nella vita è importante mostrare un po' di sensibilità in compassione nei confronti del prossimo, questo potrebbe tornarvi utile nel caso in cui doveste averne bisogno. Buon momento per il lavoro.

2° Leone: giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Ci sono traguardi per i quali dovrete lottare un po' più intensamente di altri.

1° Cancro: in amore siete molto propensi a costruire cose importanti. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, è importante essere onesti e mettere le carte in tavola sin dal primo momento.