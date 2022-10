L'Oroscopo del mese di novembre vede il pianeta Giove retrogrado spostarsi nel segno zodiacale dei Pesci, che sul posto di lavoro riuscirà a essere una macchina da guerra grazie anche a Mercurio, mentre Scorpione potrà contare su un cielo sereno ed equilibrato. Leone dovrà imparare ad avere pazienza in amore, mentre per il Toro potrebbe aprirsi un nuovo ciclo professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del mese di novembre.

Previsioni oroscopo novembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un mese di ripresa sotto il profilo amoroso per voi.

Il pianeta Venere non sarà in una posizione così invitante, ma neanche sarà così sfavorevole. Sarà dunque il momento adatto per riscoprire la vostra relazione di coppia, fare un passo indietro per poi riuscire a farne due avanti. Se siete single timidamente uscirete fuori dal guscio, e avrete voglia di scoprire il mondo e fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo Giove lascerà il vostro segno per un po’, spostandosi in Pesci. Questo non vorrà dire che non sarete più in grado di svolgere il vostro lavoro, ma dovrete dimostrare le vostre abilità. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che vedrà l'inizio di nuove sfide e mansioni da svolgere secondo l'oroscopo. Novembre vedrà Giove in sestile, ma Mercurio in opposizione.

Le novità arriveranno, avrete un po’ di fortuna, ma dovrete dimostrare di essere preparati. Per quanto riguarda i sentimenti invece Venere in opposizione potrebbe complicare i rapporti con il partner nella prima metà del mese. Non sempre potrete contare su una buona intesa di coppia, ma nella seconda metà di novembre, avrete l'opportunità di recuperare terreno.

Se siete single e avrete a che fare con nuove conoscenze, non ci sarà alcun bisogno di scoprirsi fin da subito. Mantenete un po’ di mistero. Voto - 7️⃣

Gemelli: dopo che Venere vi ha dato una mano a rendere irresistibile la vostra relazione di coppia, in questo mese di novembre sarete chiamati a renderla più stabile e affiatata.

Secondo l'oroscopo, nella prima metà del mese sarà possibile, ma dopo, quando Venere entrerà in opposizione, dovrete dimostrare al meglio i vostri sentimenti. Se siete single e siete sicuri dei sentimenti che provate, potrebbe essere una buona idea buttarsi e provare a vivere un amore nuovo. In alternativa, meglio essere pazienti. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Giove non saranno più dei vostri, con quest'ultimo che sarà in quadratura. Meglio dunque non correre troppi rischi con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un mese di rinascita per i nati del segno secondo l'oroscopo di novembre. Astri come Venere e Mercurio saranno finalmente favorevoli, e sul fronte amoroso vi renderete conto di quanto amore ci sia intorno a voi.

Sarà cura vostra dunque dimostrare o ricambiare queste buone emozioni, e fare in modo che durino nel tempo, anche quando Venere non sarà più dei vostri. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà temporaneamente in trigono dal segno dei Pesci. Potrebbero arrivare buone occasioni che con un po’ di fortuna potreste riuscire a massimizzare. Voto - 8️⃣

Leone: con il pianeta Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, in questa prima parte del mese di novembre dovrete imparare ad avere pazienza nei confronti delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. L'ultima parte del mese vedrà il pianeta dell'amore a favore, ciò nonostante ci vorrà un po’ di tempo prima che il vostro torni a farsi piacevole.

Se siete single una nuova conoscenza potrebbe essere altalenante in questo periodo. Come già detto, siate pazienti, perché potrebbe essere la persona giusta per voi. In ambito lavorativo Giove non sarà più in buon aspetto per il momento, e Mercurio passerà in quadratura. Se avrete a che fare con progetti importanti, non abbiate fretta. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mese di novembre nel complesso positivo in amore secondo l'oroscopo, nonostante alcune difficoltà date da Venere in quadratura. Per vivere un bel rapporto, concentratevi di più sulla prima parte del mese, quando Venere vi darà la spinta per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate e conquistarla. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi in questo periodo considerato che Giove sarà in opposizione.

Alcuni progetti potrebbero diventare insostenibili e sarete quasi obbligati a metterli da parte. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che rimarrà stabile e piacevole secondo l'oroscopo del mese di novembre, anche se Venere non sarà più in congiunzione. Il vostro obiettivo sarà quello di avere sempre un buon motivo per essere felici insieme alla vostra dolce metà, anche in quei momenti forte un po’ noiosi della giornata. Se siete single amerete relazionarvi a nuove persone, e con la vostra simpatia riuscirete anche a farvi nuovi amici. In ambito lavorativo Giove non sarà più opposto per il momento. Alcune idee potrebbero dunque trovare spazio nella vostra tabella di marcia, e potrete portare a casa risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che finalmente sarà serena ed equilibrata per i nati del segno. In amore arriverà Venere in congiunzione a darvi quella marcia in più utile per vivere un rapporto davvero affiatato. Se siete single vi sentirete più a vostro agio a fare nuovi incontri. Alcuni di essi potrebbero rivelarsi piuttosto fortunati. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo davvero proficuo questo grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto. Cercate dunque di capitalizzare e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: cambiamenti in arrivo sul fronte professionale per i nati del segno. Novembre inizierà con Giove in quadratura, che potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per portare a termine alcuni progetti.

Le potenzialità per fare bene le avrete, dunque cercate di sfruttarle. Sul fronte amoroso novembre sarà un mese convincente per voi, soprattutto durante la seconda parte, quando Venere sarà in congiunzione. Single oppure no, non avrete occasioni migliori per conoscere nuove persone, o per consolidare un rapporto. Voto - 7️⃣

Capricorno: finalmente anche voi avrete modo di prendere fiato secondo l'oroscopo, soprattutto in ambito amoroso. Venere infatti giocherà a vostro favore, e i rapporti con la persona che amate tenderanno a farsi più piacevoli e affiatati. Ci vorrà tempo e pazienza, ma quest'ultima parte dell'anno potrebbe darvi finalmente qualche soddisfazione, anche se siete single. In ambito lavorativo Giove sarà in sestile, così come Mercurio.

Alcuni progetti potrebbero dunque rivelarsi proficui, e voi potrete raggiungere risultati o traguardi prima difficili. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che verrà stravolta per voi in questo mese di novembre. Venere non sarà più favorevole, almeno nella prima parte del mese. Attenzione dunque a qualche piccola incomprensione. Toccherà a voi non ingigantire il tutto, anche perché nella seconda parte del mese, quando il pianeta dell'amore sarà in sestile, avrete modo di recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in quadratura. Alcuni progetti dunque potrebbero non risultare particolarmente efficaci se non sarete in grado di gestirli e organizzarli al meglio. Voto - 6️⃣

Pesci: con Giove e Mercurio che torneranno in buon aspetto, anche se non per molto, sarete inarrestabili sul fronte lavorativo.

I miglioramenti cominceranno a notarsi, e dovrete dimostrare di saper mantenere questo ritmo. Proprio per questo, attenzione nella seconda metà del mese, quando Mercurio si sposterà in quadratura. Attenzione anche a Marte, stabile nel segno dei Gemelli. In amore ci sarà un primo periodo davvero convincente, ma quando Venere sarà in quadratura, meglio non correre troppi rischi, anche voi cuori solitari in cerca di conquiste. Voto - 8️⃣