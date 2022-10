Secondo l’Oroscopo del 31 ottobre 2022, il mese si concluderà in maniera positiva per i nati sotto il segno dello Scorpione. I Bilancia devono evitare il sarcasmo, mentre i nativi in Acquario devono continuare a cavalcare la cresta dell'onda.

Se siete curiosi di sapere come si concluderà il mese, di seguito trovate le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 31 ottobre e le pagelle zodiacali con voto da 0 (giornata pessima) a 10 (giornata eccellente).

La giornata di lunedì 31 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sembra che vi preoccupiate di qualcosa che, invece, negli altri giorni ignorereste.

Potrebbe avere qualcosa a che fare con Marte retrogrado nel settore romantico, quindi mantenete la calma e cercate di non arrabbiarvi, indipendentemente da ciò che gli altri dicono o fanno. Voto: 5

Toro – Potreste essere scettici sulla proposta di un amico, ma dentro di voi cominciate ad avvertire un pizzico di agitazione. Sapete bene che è meglio ignorare il vostro istinto. Non fatevi coinvolgere finanziariamente. Voto: 5

Gemelli – Il vostro livello di fiducia è ancora alto, ma avete qualche dubbio su ciò che state facendo, e dovete dedicare del tempo per riflettere più a fondo. Un po' di cautela potrebbe non essere una cosa negativa in questo periodo. Voto: 6,5

Cancro – L'oroscopo del 31 ottobre consiglia di ignorare coloro che cercano di dirvi cosa dovreste fare e cosa non dovreste dire.

C'è solo una persona che sa di cosa avete bisogno, e quella persona siete voi, quindi siate coraggiosi e fidatevi del vostro istinto. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 31 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Siete riusciti a farla franca nelle ultime settimane, ma poiché Marte, pianeta dell'energia, inizia la sua fase retrograda in questi ultimi giorni di ottobre, fareste bene a non correre nuovi rischi.

O vi piace imparare dai vostri stessi errori? Voto: 6

Vergine – Sembra che un amico o un collega di lavoro sia deliberatamente ostruttivo e dovete cercare di scoprirne il motivo. Potrebbe essere che stiano cercando di attirare la vostra attenzione e che questo sia l'unico modo per riuscire nell'impresa. Voto: 7

Bilancia – Mentre Mercurio, pianeta della comunicazione, si sposta nel settore della famiglia, dovete stare molto attenti non solo a ciò che dite ai vostri cari, ma anche al modo in cui lo dite.

Il sarcasmo è da evitare. Voto: 6,5

Scorpione – Il vostro pensiero è stato un po' negativo negli ultimi mesi, ma dal 31 ottobre la vostra testa sarà di nuovo piena di pensieri positivi. Credete che tutto ciò che accade nel mondo abbia un lato buono e uno cattivo, e l'oroscopo consiglia di concentrarvi solo sulle cose che fanno bene. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni astrologiche di lunedì 31 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Più vi sforzate fisicamente, meno riuscite a portare a termine i vostri impegni. Quale scusa migliore potrebbe esserci per fare le cose con calma e trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari e amici? Fatelo lunedì 31 ottobre. Voto: 6,5

Capricorno – Potreste aver voglia di cambiare il vostro approccio verso un progetto che sta facendo progressi lenti, ma i pianeti avvertono che questo cambiamento potrebbe mandare tutto in fumo.

Portate avanti tutto quello che state facendo e presto raccoglierete grandi soddisfazioni. Voto: 7

Acquario – Siete al centro dell'attenzione, molto chiacchierati dalle persone che vi stanno attorno. Che cosa avete fatto per far agitare le loro lingue in maniera febbrile? Qualunque cosa sia, continuate a cavalcare la cresta dell'onda. Voto: 7,5

Pesci – Non aspettate che un amico chieda il vostro aiuto; se notate che sta attraversando un momento difficile, fate tutto il necessario per farglielo superare. Chiedete se potete caricare il suo fardello sulle vostre spalle. Anzi, insistete. Voto: 7