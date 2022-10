L'Oroscopo di domani 10 ottobre è pronto a mettere i famosi puntini sulle "i" analizzando il primo giorno della settimana. In primo piano quindi le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sul piatto della bilancia i settori della quotidiana esistenza legati all'amore nonché al lavoro: curiosi di dare un senso alla giornata che sta per arrivare? Certi della risposta, iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando nei minimi dettagli l'oroscopo di lunedì 10 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 10 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 10 ottobre preannuncia un lunedì altamente di parte. In amore, le stelle vi garantiranno un'ottima giornata con la persona del cuore. In tanti vi sentirete importanti, felici ed appagati come mai sino ad ora. Il partner infatti si rivelerà essere la persona giusta con cui condividere qualsiasi progetto o mettere in pratica sogni e desideri che magari più vi stanno a cuore rispetto ad altre cose. Cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata, cercando di dare enfasi al vostro umore. Ultimamente vi sentite particolarmente solari grazie agli influssi positivi del pianeta Marte. Allora concedetevi pure qualche piccolo sfizio, logicamente se potete.

In serata potreste avere delle notizie liete o la visita insperata di una carissima persona che forse non vedevate da tempo. Nel lavoro, sarà una giornata positiva per le vostre finanze: alcune ultime vostre premonizioni si riveleranno vincenti.

Toro: 'top del giorno'. Un cielo felicemente ben disposto vi regalerà momenti di fusione molto piacevoli.

In amore, la Luna, a fine giornata in entrata nel vostro segno, renderà l'inizio settimana davvero indimenticabile. In molti vi sentirete perfettamente in equilibrio con la persona che avete accanto, trovando numerosi punti di accordo su questioni complicate. Vi sentirete avvolti dal romanticismo e da un ritorno di passione.

Si ricorda che anche i sogni più belli possono diventare realtà: le stelle favoriranno una nuova voglia di vivere; molti sentiranno più che mai impellente il desiderio di fare qualche pazzia che possa mandare l'adrenalina ai massimi livelli. Scegliete la persona giusta e lanciatevi: il vostro umore e il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. Nel lavoro, stupirete tutti per la vostra efficienza e vi congratulerete con voi stessi per i risultati ottenuti.

Gemelli: ★★★. Lungi dal dissiparsi, alcuni attriti in famiglia potrebbero moltiplicarsi. Il fatto è che volendo avere sempre ragione voi, non c’è possibilità di scambio. Siete stanchi di bisticciare? Ascoltate il consiglio di una persona amica e seguitelo alla lettera.

In amore, in questa giornata vi sentirete un po' frastornati a causa delle orbite planetarie, quasi smarriti, come se aveste perso i punti di riferimento. Sarete un po' noiosi e ripetitivi, ma il partner vi supporterà e vi ascolterà, dandovi ancora una volta prova di amarvi molto. Assemblate meglio le idee e rigeneratevi con una bella doccia: vi schiarirà la mente e vi darà vigore. Se ne aveste bisogno, non abbiate paura di chiedere aiuto a una persona fidata: perché tendere troppo spesso a sovraccaricarsi di compiti e pensieri, senza mai prendersi un momento di tregua? Nel lavoro, dovrete appellarvi al vostro spirito pratico per riorganizzare al meglio l'agenda: in vista di un buon numero di impegni.

Oroscopo di lunedì 10 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Una giornata buona, anche se permarrà qualche dubbio su come procedere. Le vostre incertezze sembrano proprio non volerne sapere di dissiparsi. Eppure vi impegnate a fondo. Ma forse è proprio questo il problema: vi state spendendo troppo e denunciate un po’ di stanchezza. In amore, sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al rapporto di coppia, incoraggiando anche la partecipazione del partner. In questo avio settimanale potrete essere sicuri di avere al vostro fianco un partner gentile, tenero e premuroso che vi sosterrà in tutte le vostre scelte. Riposta la pigrizia, sarete molto attivi e soprattutto più organizzati.

Farete tanti progetti e riuscirete ad entusiasmare chi vi sta intorno: la vostra carica sarà contagiosa! Altresì, vi sentirete freschi come rose, avrete vitalità ed energia da vendere. Nel lavoro, la situazione parrebbe vantaggiosa, forse ricca di occasioni. Il cielo porterà novità utili.

Leone: ★★★★. Chi ben comincia... Diciamo che la giornata inizierà sotto i migliori auspici, con gli splendidi influssi della Luna in Ariete prima di entrare in Toro. Centrerete alcuni obiettivi ambiziosi e le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Qualunque sia il vostro problema, non abbiate timore di affrontarlo: dal più semplice al più complesso, riuscirete a liberarvene. In amore, i legami sentimentali si riempiranno di una reciproca stima tra i partner, diventando rapporti responsabili e durevoli nel tempo.

Per chi stesse accarezzando la possibilità di formalizzare unioni o rapporti, si prevedono convivenze o matrimoni. Un aumento sensibile riguarderà la buona intesa di coppia. Allegria e letizia inonderanno il vostro cuore e, se guarderete con attenzione, scoprirete che c'è una persona molto interessata a voi dal punto di vista sentimentale: fino ad ora non ha avuto il coraggio di palesare ciò che prova per voi. Nel lavoro, le vostre idee verranno valutate positivamente. Vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 10 ottobre, chiarisce che un po’ di ragione ce l’avrete nel lamentarvi, viste le pessime angolazioni di Nettuno e Giove verso il vostro Mercurio (quest'ultimo a fine giornata passerà in Bilancia.

Ma il segreto sta nel non esagerare. Se passerete l’intera giornata a piangervi addosso, poi non rimarrà tempo da dedicare ad altro. In amore sarete piuttosto scontrosi, cosa che creerà tensione in coppia. Gli ostacoli che dovrete superare non saranno di certo insormontabili, sicuramente un po' fastidiosi, anche perché si sommeranno ad una certa stanchezza e questo vi renderà nervosi. Non dovete perdere l'ottimismo: se le cose non dovessero prendere la direzione auspicata, non dovete perdervi d'animo. Quello che doveste fare sarà invece cercare una soluzione alle situazioni pesanti, senza pensare troppo ai torti subiti. Nel lavoro, potreste affrontare qualche piccolo incidente di percorso. Niente di serio: con la mente concentrata e non vi arrenderete, arrivando dove volete.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 10 ottobre.