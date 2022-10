L' Oroscopo di domani 29 ottobre è pronto a rivelare l'andamento di questo inizio weekend. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato relativi ai primi sei dello zodiaco. A tenere banco l'amore con il lavoro, messi a confronto con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a conoscere i segni in giornata buona e quelli con preannunciate difficoltà?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall' oroscopo di sabato 29 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 29 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete : ★★★★. L' oroscopo del 29 ottobre prevede un periodo abbastanza buono. In amore, le stelle vi faranno scoprire nuove sensazioni. In massima parte quasi tutto sarà sufficientemente sotto controllo, proprio come piace a voi. Ovviamente dietro ogni superficie patinata e perfetta ci sono ombre nascoste, ostacoli da superare ma siete perfettamente consapevoli anche di questo. Anche se in questo momento non c'è un vero e proprio trionfo nel vostro segno, la ruota della fortuna sta cominciando ugualmente a girare decisamente a vostro favore. In questi giorni possono iniziare a ricevere delle belle e inattese notizie. Nel lavoro, il momento è fondamentale per rinnovarsi professionalmente o per dare avvio a nuove iniziative.

Lasciatevi eventualmente alle spalle situazioni logore.

Toro: ★★★★★. In programma un inizio weekend molto positivo: sul vostro cammino situazioni piacevoli, notizie inattese e sorprese golose. In amore, le stelle renderanno la vita di una coppia particolarmente appagante e in molti casi riuscirete a vivere momenti romantici e tanta passione col partner.

Gli astri del periodo vi renderanno persino più dolci del solito, teneri e sensibili: per voi sarà semplice comprendere i desideri della persona amata, anche quelli che per pudore non ha coraggio di confessarvi. Le vostre risorse energetiche e mentali sono sempre molto elevate grazie a Urano e Nettuno. Il periodo vi riserverà delle belle sorprese, soprattutto in ambito affettivo.

Non dovete temere la solitudine perché il vostro telefono squillerà di continuo. Nel lavoro, sarete brillanti e ricettivi alle proposte di chi conta.

Gemelli : ★★★★. Giornata numero sei di questa settimana da considerare come da normale amministrazione, lineare e tranquilla. Comunque non sarà un sabato da urlo, perciò accontentatevi. In amore, il cielo azzurro vi incoraggerà a tirare fuori la parte migliore di voi, quella che spesso non fate vedere neanche sotto tortura e che è conosciuta bene soltanto da chi vi conosce da sempre, il vostro partner. Mostrerete a tutti il ​​vostro cuore passionale, anche perché l'amore sarà al centro dei vostri pensieri. Le stelle amiche vi saranno di particolare supporto per tessere delle reti di nuove amicizie.

Così, una persona nuova potrebbe entrare nella vostra vita e regalare una ventata di freschezza. Nel lavoro inizierete la giornata con la preziosa capacità di risolvere rapidamente le situazioni.

Oroscopo di sabato 29 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata in calo, prevalentemente all'insegna del "ko" più assoluto. In generale potrebbero esserci fluttuazioni negative in ambito sentimentale o in famiglia, in primis legato al rapporto di coppia. In amore, il vostro animo sarà parecchio acceso; cercate dunque di non dare troppo spazio alla rabbia perché a rimetterci poi sareste solo ed esclusivamente voi. Pensateci molto e non prendetevela con il vostro partner se volete scaricare i vostri nervi.

Insomma, vi aspetta una giornata impegnativa, carica di influssi dissonanti, quindi niente paura: tutto quello che vi accadrà avrà un motivo ben preciso e presto comprendete il senso di tutto quanto. Nel lavoro, ci potrebbe essere aria di tempesta: il cielo non promette nulla di nuovo per i progetti che devono nascere. Sarebbe più conveniente rimandare e contenere i danni.

Leone: ★★★. Giornata in stallo generale, poco positiva, valutata come "sottotono". In campo sentimentale, attenzione a non restare impigliati in una rete di bugie o di mezze verità che voi stessi forse già avete contribuito a costruire. In amore, potrete contare sull'affetto e sul prezioso appoggio del vostro partner. La sua affidabilità vi verrà dimostrata in un frangente particolare: scoprirete che senza la persona amata potrebbe diventare difficile.

Capirete anche che non siete soli, che basta chiedere aiuto per vedere risolti i vostri problemi. Potete difendere le vostre idee e i vostri punti di vista, ma non fatelo in modo troppo aggressivo, ricordate che non convincete mai nessuno esprimendovi in ​​un modo scontroso o violento. Nel lavoro, per evitare brutte sorprese curate una puntuale organizzazione.

Vergine : ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 29 ottobre, vi regala cinque stelline a conferma di un periodo davvero in splendida forma, specialmente in campo sentimentale. Infatti in amore sarete in piena sintonia con l'anima gemella, riuscendo a intendervi alla perfezione, specie in serata e meglio ancora in nottata, risolvendo con grande facilità alcune incomprensioni quotidiane.

Questo sabato sarete piacevolmente sorpresi nel constatare che una persona che avevate etichettato negativamente è in realtà adorabile e perfetta per voi. Merito di Giove, che si diverte a stupirvi e a farvi intravedere nuove opportunità capaci di farvi raggiungere la serenità nel vostro cuore. Nel lavoro, sarete apprezzati per l'affidabilità e il piglio decisionale. Riuscirete a guadagnare una considerevole stima nell'ambiente dove operare.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 ottobre.