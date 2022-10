Il mese di ottobre è giunto quasi alla fine, siamo agli sgoccioli dell'ultimo periodo di un mese che ha portato diverse novità e cambiamenti a tutti i segni. Arrivano di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 28 ottobre 2022 con le novità ed i cambiamenti astrologici sia in amore che nel lavoro.

Previsioni astrologiche del 28 ottobre

Ariete: in amore, giornata di recupero grazie alla Luna in buon aspetto e Giove favorevole. Le uniche difficoltà sono legate alle storie parallele. Nel lavoro, qualcosa su cui riflettere c'è, nel complesso sarà una giornata stancante.

Toro: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare in questa giornata, con Venere in opposizione meglio non sollevare polemiche inutili. Nel lavoro qualcosa sta cambiando, qualcuno potrà essere contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale qualche problema potrebbe mettere in discussione un rapporto. Nel complesso, però, non mancano delle buone emozioni. Nel lavoro, potrete essere contro qualcuno, un ritardo non mancherà.

Cancro: in amore, in questo momento, si ritrova una buona carica di vitalità, riceverete un buon contatto. A livello lavorativo, fase che porta una scarsa concentrazione, dovrete fare qualcosa in più.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, qualcosa potrebbe non funzionare ma presto ci sarà un recupero.

Nel lavoro, meglio mantenere la calma, non lasciatevi prendere dall'agitazione.

Vergine: per i sentimenti giornata di maggiore stress, però nulla di grave. Nel lavoro possibili complicazioni, una discussione non mancherà.

Bilancia: a livello sentimentale con la Luna in buon aspetto potrebbe arrivare qualche emozione in più.

Gestite al meglio tutto quello che arriva. Nel lavoro periodo favorevole, ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

Scorpione: a livello amoroso situazione interessante, in particolare con l'arrivo del prossimo weekend. Nel lavoro, periodo giusto in questi giorni per portare avanti novità.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, con la Luna che si trova nel segno, situazione da sfruttare.

Qualche persona al vostro fianco potrà farvi anche delle richieste. Nel lavoro giornata di grande interesse, riuscirete da ottenere qualcosa in più.

Capricorno: per i sentimenti ci sono maggiori difficoltà da dover superare, in particolare se c'è stata una crisi. Nel lavoro, giornata migliore, in particolare per i nuovi progetti, attenzione solo a Giove in opposizione.

Acquario: a livello amoroso meglio concentrarsi per ottenere dei risultati importanti. Nel lavoro, le energie non mancano, ma dovrete rinunciare però ad un possibile progetto.

Pesci: in amore se una storia non va potreste anche cambiare, ma nel complesso il periodo favorevole. Nel lavoro ci saranno delle scelte da fare e possibili cambiamenti necessari.