L'oroscopo della giornata di sabato 15 ottobre prevede un Leone più agguerrito sul posto di lavoro, pronto a darsi da fare per raggiungere ruoli più centrali, mentre una buona organizzazione permetterà ai nativi Bilancia di centrare il successo che meritano. Mercurio darà la spinta necessaria ai nativi Gemelli per massimizzare i propri risultati professionali, mentre l'Ariete sarà ancora vittima di Venere in opposizione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 15 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 15 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sarete ancora una volta vittima di Venere in opposizione in questo inizio di weekend. Ciò nonostante potrete contare sulla in sestile, anche se dal punto di vista amoroso non cambierà molto. Sarete solo un po’ più bravi a evitare litigi. Per quanto riguarda il lavoro prendere la giusta decisione sarà difficile. Prendetevi il giusto tempo e riflettete con calma. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali stabili dal punto di vista sentimentale. In amore tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, soprattutto per voi nati nella prima decade. La Luna inoltre sta per mettersi in una posizione comoda per voi, dunque potrebbe essere un weekend fatto di belle emozioni.

In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio con i vostri progetti. Non sarete in grado di fare capolavori, ma il vostro lo farete bene. Voto - 7️⃣

Gemelli: in arrivo un'altra giornata davvero felice secondo l'oroscopo. Godrete del favore di Venere e della Luna in buon aspetto, che in amore non vi faranno mancare nulla. Se siete single non mancherà in voi un certo benessere emotivo che vi permetterà di fare tutto serenamente.

Per quanto riguarda il lavoro, avrete una tabella di marcia ben definita grazie a Mercurio in trigono, utile per mettere insieme progetti di alto livello. Voto - 9️⃣

Cancro: Venere in quadratura continuerà a causare incomprensioni con il partner, che v'impediranno di vivere con maggior passione e romanticismo il vostro rapporto.

Se siete single avrete bisogno di sistemare qualcosa che non va nella vostra vita quotidiana. Nel lavoro non ci sarà bisogno di correre troppo e fare il passo più lungo della gamba. Prendete i vostri progetti con la dovuta calma. Voto - 6️⃣

Leone: queste stelle vi spingeranno ad essere più agguerriti sul posto di lavoro. Vorreste ottenere un ruolo più centrale in certi progetti, e raggiungere obiettivi sempre più grandi. Proprio per questo non smetterete di dare il meglio. In amore la Luna e Venere saranno ben allineati tra loro, e vi permetteranno di godere di un'ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single saranno concentrati a dare una svolta alla loro vita.

Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di sabato che vedrà ancora la Luna in cattivo aspetto. Tra voi e il partner scorre una buona intesa, ma a volte le cose non sempre vanno previsto. L'importante sarà non causare spiacevoli discussioni che possono rovinare il vostro rapporto. Nel lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre capacità, senza mai uscire troppo dai binari. Voto - 7️⃣

Bilancia: non potevate chiedere di meglio in questo inizio di fine settimana sul profilo sentimentale. Venere e Luna vi sorrideranno, e tra voi e il partner questa giornata sarà piena di passione. Se siete single sarà quasi obbligatorio per voi mettervi in gioco e cogliere le occasioni che arriveranno. In ambito lavorativo una buona organizzazione vi permetterà di arrivare agilmente al successo meritato, grazie anche a queste stelle favorevoli.

Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo discreto in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Tra voi e il partner ci saranno momenti di stabilità, anche se volendo potreste fare di più. Se siete single nutrirete una certa fiducia nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il settore professionale, state facendo un buon lavoro, ciò nonostante potreste provare ad ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante in questo inizio di weekend a causa della Luna opposta. Potrebbe esserci qualche piccola incomprensione, ma se saprete come gestire la situazione, ne uscirete agilmente senza troppi danni. In ambito lavorativo questo cielo vi permetterà di osare un po’ di più grazie a Mercurio e Giove, ma con Marte opposto meglio non volare troppo in alto.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo difficile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Venere in quadratura sarà causa di spiacevoli incomprensioni con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single dovrete migliorare i rapporti sociali. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi. Voto - 6️⃣

Acquario: queste stelle sembrano quasi ruotare intorno a voi, e il fine settimana inizierà al meglio per voi. Sul fronte sentimentale, single oppure no, non mancheranno bei momenti da vivere con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo il vostro approccio spesso sarà quello più adatto per portare a termine le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questo inizio di weekend, ciò nonostante la situazione si risolverà presto tra voi e il partner. Già da domani la Luna sarà favorevole, dunque non ci sarà motivo di alimentare discussioni che lasciano il tempo che trovano. Per quanto riguarda il lavoro mettere insieme buoni risultati non sarà facile, ma voi ci metterete comunque tutto il vostro impegno. Voto - 6️⃣