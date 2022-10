Per la giornata di giovedì 20 ottobre 2022 l’Oroscopo vede protagonista il segno dell’Ariete, situato in prima posizione della classifica. I segni di acqua saranno in lieve rialzo, soprattutto lo Scorpione e i Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: accordi per Scorpione

1° Ariete: avrete dei successi sul lavoro che sbaraglieranno la concorrenza. Intanto l'intesa amorosa con il partner potrebbe raggiungere dei picchi molto alti. Secondo l’oroscopo sarete al centro dell’attenzione, specialmente se vi circonderete di amicizie in serata per divertirvi.

2° Toro: possibili novità importanti sul piano lavorativo, la vostra soddisfazione potrebbe crescere a vista d’occhio. Secondo l’oroscopo ci saranno anche quei guadagni che avete atteso da tanto tempo a questa parte.

3° Scorpione: riuscirete finalmente a trovare dei punti di accordo con la vostra squadra, riuscendo a lavorare più agevolmente e a fare anche qualche passo in avanti nella carriera. La fortuna potrebbe darvi qualche asso nella manica.

4° Gemelli: le soddisfazioni che vi regaleranno le amicizie saranno incommensurabili, perché non solo saranno dei supporti validi per qualche piccola difficoltà emotiva, ma anche per le opportunità di svago molto allettanti che potrebbero portare.

Pesci indaffarato

5° Pesci: anche se avrete molto da fare, troverete del tempo per gli hobby prima che sopraggiunga un periodo molto più turbolento sul piano professionale. In amore potrete finalmente ritrovare la sana complicità che vi caratterizza solitamente.

6° Acquario: siete spinti a fare sempre meglio, intanto potreste finalmente fare un po’ di shopping o occuparvi di qualche investimento sostanzioso.

Secondo l’oroscopo avrete anche quel po’ di spensieratezza in più.

7° Bilancia: alcune sfide vi metteranno leggermente in difficoltà, però con le dovute precauzioni potreste riuscire a superare brillantemente queste prove. Sul piano della salute dovreste avere un occhio in più di riguardo, specialmente per far fronte alla stanchezza.

8° Sagittario: lieve situazione di stallo sul lavoro, per cui sarà necessario agire prima che le cose possano realmente complicarsi. Avrete una possibilità di ristabilire un po’ di calma in ambiente domestico.

Energie in calo per Vergine

9° Vergine: il lavoro vi assorbirà qualche energia di troppo e potreste avere dei momenti di sconforto in amore, però nel complesso la routine vi potrebbe rassicurare. Secondo l’oroscopo non sempre avrete a che fare con una complicità familiare molto affiatata.

10° Cancro: avrete delle forti battute d’arresto sul piano delle emozioni nei sentimenti. Svilupperete un po’ di remora con il partner, ma con il tempo potreste ritrovare facilmente il buonumore.

11° Capricorno: alcuni hanno uno stato di malumore che potrebbe essere molto difficile da mandar via, per cui sarà necessario fermarvi e riprendere fiato, soprattutto se il vostro lavoro ora sarà molto più intenso rispetto alle giornate precedenti.

12° Leone: dovrete andare con i piedi di piombo se vorrete fare qualcosa di buono nel corso di questa giornata. La fortuna potrebbe remarvi contro, ma d’altro canto avrete anche del tempo per recuperare le forze e togliervi anche qualche piccolo sfizio, ma senza esagerare.