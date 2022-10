Continua il mese di ottobre 2022. Approfondiamo in quale modo gli astri e le stelle modificheranno l'andamento della giornata di mercoledì 19 ottobre. Di seguito l'oroscopo e le previsioni delle stelle per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in ambito sentimentale sentite la voglia di cambiare alcune situazioni, presto ci saranno dei miglioramenti e potrete gettarvi in nuove relazioni, se siete single. Nel lavoro attenzione alle complicazioni che si creano con i nuovi progetti.

Toro: la Luna sarà contraria in questa giornata, attenzione alle possibili tensioni sentimentali.

Nel lavoro cercate di prestare maggiore attenzione, per non perdere il punto delle situazioni.

Gemelli: cure favorite in questo periodo. Con i diversi pianeti dalla vostra parte, momento promettente per il campo lavorativo. In amore potrete prendere delle decisioni importanti.

Cancro: cercate di gestire al meglio le vostre finanze, in particolare gli equilibri a livello lavorativo. In amore possibili discussioni, alcune problematiche non sono semplici da affrontare.

Leone: momento sottotono per questo segno zodiacale, ma con Giove favorevole migliora almeno il lato lavorativo. In amore siete in cerca di nuove emozioni.

Vergine: a livello sentimentale non vi sentite fiduciosi nei confronti delle persone che vi circondano, cercate qualcuno di più interessante per risolvere delle questioni in sospeso.

Nel lavoro cercate di non stancarvi troppo.

L'astrologia del giorno 19 ottobre per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: migliora la situazione lavorativa, gestite al meglio le vostre scelte. Sentimentalmente momento interessante, anche se ancora qualcuno avverte della solitudine in questa giornata di fine ottobre.

Scorpione: possibili miglioramenti a livello salutare. Nel lavoro attenzione alle polemiche che dovrete andare a gestire. Con la Luna dissonante attenzione a ciò che accade in amore.

Sagittario: vi sentite più energici rispetto alle giornate precedenti. Con la Luna favorevole interazioni più semplici in ambito lavorativo. In amore possibili conflitti, non sottovalutare le nuove relazioni.

Capricorno: possibili problematiche da risolvere a livello professionale, dovete capire in che direzione andare, non mancheranno le occasioni da sfruttare.

Acquario: la giornata di mercoledì 19 ottobre sarà caratterizzata da momenti sotto pressione a livello lavorativo, dovrete gestire delle possibili complicazioni. In amore non tutto va come vorreste.

Pesci: attenzione a dei possibili ritardi a livello lavorativo. A livello sentimentale non evitate nuovi incontri, che anzi potrebbero essere promettenti.