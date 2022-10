Le previsioni zodiacali del 19 ottobre avranno in serbo tante novità. L'impatto dei pianeti, sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali, sarà piuttosto forte. Ci sarà chi vivrà un tormentato rapporto di coppia e chi si lascerà andare ai sentimenti più puri. Alla fine è presente anche una classifica generale che mette in luce l'andamento della giornata.

Previsioni zodiacali di mercoledì 19 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non riuscirete ad accettare le opinioni degli altri. Cercherete sempre di avere ragione. Dietro a questo comportamento si nasconderà una grande insicurezza.

Per fortuna, con il passare delle ore, proverete a scendere a patti con voi stessi. Gli amici vi saranno di grande aiuto. Voto 5.

Toro: il vostro obiettivo sarà quello di differenziarvi dalla massa. Purtroppo, però, tenderete ad adottare un approccio un po' troppo eccentrico. Non tutti vi capiranno e alcuni amici cercheranno di indagare sul vostro cambiamento. Il dialogo sarà l'arma di espressione più importante. Voto 6.

Gemelli: sarete intenzionati a realizzare tutti i vostri sogni. Avrete molti progetti su cui lavorare e, in alcune occasioni, dovrete fare una scelta. Mettere troppa carne al fuoco, infatti, non vi aiuterà. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non distogliere mai l'attenzione dal benessere personale.

Voto 8.

Cancro: andrete sempre alla ricerca della verità. Non vi tirerete indietro neanche davanti agli ostacoli più marcati. Questo atteggiamento piacerà molto al partner. Anche gli amici tenderanno a fidarsi di voi facilmente. Crederete ciecamente nella lealtà e nella solidarietà, mentre vi opporrete alle discriminazioni. Voto 9.

Oroscopo del giorno 19 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la vostra vita sentimentale subirà un netto miglioramento. Finalmente, tornerete a fidarvi della persona amata. Le sue parole saranno molto importanti per voi. Terrete in considerazione le emozioni espresse, cercando di organizzare una piccola sorpresa romantica.

Sul lavoro, sarete tenaci. Voto 9.5.

Vergine: avrete la sensazione di aver perso la bussola. L'assetto astrale non sarà contrario, ma la fortuna tenderà a sfuggirvi. Per il momento, dovrete accontentarvi di qualche piccolo cambiamento in ambito sentimentale e lavorativo. Le cose, però, non tarderanno a migliorare. Voto 6.5.

Bilancia: le stelle non saranno molto buone nei vostri confronti. La giornata seguirà un andamento altalenante che non vi consentirà di esprimere i vostri veri desideri e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, le previsioni astrologiche del 19 ottobre vi consigliano di rimandare le questioni di cuore a un secondo momento. Voto 4.5.

Scorpione: il lavoro andrà molto bene.

Vi sentirete padroni della situazione e saprete gestire le conversazioni con il capo. Avrete molte scadenze da rispettare, ma non vi perderete d'animo. La vostra energia sarà di grande ispirazione per le persone che vi staranno accanto. Voto 7.

Previsioni astrologiche e voti del 19 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete la testa sulle spalle. Ragionerete con attenzione e lucidità. Non vi piacerà perdere tempo, ma bruciare le tappe non sarà da voi. Vi metterete alla ricerca di un giusto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. Le soddisfazioni, per fortuna, non tarderanno ad arrivare. Voto 7.5.

Capricorno: il partner vi metterà in crisi. Il rapporto di coppia continuerà a non procedere per il meglio.

Sarete così diversi da iniziare a pensare di prendere una decisione definitiva. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di provare ad affrontare le vostre divergenze: non ve ne pentirete. Voto 5.5.

Acquario: avrete la sensazione di non poter godere, completamente, della vostra libertà. La famiglia, infatti, vi imporrà delle regole ferree. Il vostro desiderio di ribellione potrebbe sfociare in azioni poco ponderate. La fretta comporterà sempre un enorme rischio. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esagerare. Voto 4.

Pesci: sarete ragionevoli nelle discussioni. Non vi farete coinvolgere da questioni sciocche e superficiali. Rimarrete fedeli a voi stessi, ma rispettando sempre i sentimenti altrui.

La persona amata vi troverà davvero affascinanti. Cercherà di abbattere la vostra timidezza provando a fare un passo verso di voi. Voto 8.5.

Classifica dei segni zodiacali del 19 ottobre