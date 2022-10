La giornata di mercoledì 2 novembre 2022, l’Oroscopo vedrà come protagonisti indiscussi i nati sotto i segni di acqua. Per loro, e in particolare per il segno dello Scorpione, ci saranno novità molto rilevanti per il piano economico e professionale.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: autostima alle stelle per Scorpione

1° Scorpione: finalmente darete una bella boccata di aria fresca all’autostima, magari con un progetto che avete sempre avuto in mente di fare e che adesso si può palesare in tutta tranquillità.

Secondo l’oroscopo anche in amore sbocceranno delle iniziative interessanti.

2° Leone: ritornerete più forti che mai sotto il profilo professionale, mentre in amore si svilupperanno delle vicende che potrebbero facilmente evolversi in qualcosa di molto di più di una semplice dichiarazione di amore, secondo l’oroscopo.

3° Pesci: avrete voglia di osare molto sul lavoro, di fare di più per poter incrementare in modo positivo i vostri risultati, ma soprattutto i vostri guadagni. Darsi da fare in questo momento significherà dare una maggiore spinta anche alla vostra carriera.

4° Cancro: sicuramente avrete qualche asso nella manica che sarete disposti a giocare in tutto e per tutto, per cui non ci sarà alcun pericolo se successivamente potrebbero farsi avanti delle lievi problematiche.

Le risolverete in un batter d’occhio, secondo l’oroscopo.

Novità per Capricorno

5° Ariete: ritornerete ad affrontare la sfide con un nuovo vigore e senza più remore. Ora potrete anche avviare qualche progetto personale che potrebbe ridarvi una bella spinta sul fattore creativo. Con le amicizie potrebbe svilupparsi una complicità invidiabile.

6° Capricorno: non ci saranno novità in questa giornata, anzi, si direbbe che la noia potrebbe prendere facilmente il sopravvento se non vi sbrigate a spezzare la monotonia, specialmente all’interno del contesto familiare oppure lavorativo.

7° Toro: avrete un’ottima concentrazione ma dovrete fare attenzione allo stress. In questa giornata non sarà affatto facile gestire la famiglia, ma con tanta pazienza riuscirete alla grande anche con questioni che vi hanno sempre tenuto sotto scacco.

8° Gemelli: questo rialzo nella classifica dell’oroscopo significherà un rialzo anche e soprattutto dell’umore. Dopo qualche ricordo nostalgico che si farà strada nella vostra testa, ritornerete alle vostre mansioni, riuscendo anche a concludere qualche progetto molto remunerativo.

Divertimento per Vergine

9° Vergine: darvi un po’ al divertimento che vi proporranno le amicizie sicuramente sarà molto salutare per qualche situazione che vi ha messo sotto stress, e che ancora adesso non vi lascia molta tregua. Avrete un potenziale professionale che per adesso non potrete esporre o sfruttare.

10° Sagittario: divergere troppo dal punto di partenza non vi farà arrivare ai vostri obiettivi. Dovreste attenervi di più a quello che vi siete prefissati, perché sarà abbastanza facile perdere la strada.

Ora in amore si verificheranno delle lievi turbolenze.

11° Bilancia: state perdendo di vista qualche obiettivo importante che in amore potrebbe fare la differenza. Spesso pensate che ci siano altri fattori che tengono legata una coppia, ma d’altro canto nel vostro caso sarà solo l’amore.

12° Acquario: non sempre riuscirete a raggiungere degli obiettivi importanti, anzi, molto spesso potreste davvero perdere colpi e pensare seriamente al riposo. Ci saranno delle incomprensioni in amore che potrebbero durare piuttosto a lungo.