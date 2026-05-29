La settimana dal 1° al 7 giugno 2026 sarà portatrice di benessere sia a livello fisico che sul piano finanziario. Secondo l'oroscopo, per i segni di fuoco questo periodo sarà ideale per lasciare andare i vecchi rancori. Il Leone, così come l'Ariete, avrà giri di vite sul capo professionale.

La classifica dell'oroscopo settimanale, prima parte

1° Ariete: le giornate di questa settimana si coloreranno di riappacificazioni e di incontri, di nuovi amori ma anche di nuove amicizie. Anche sotto il profilo professionale vi saranno novità, molte delle quali avete atteso a lungo.

L'oroscopo suggerisce di dare il meglio di voi stessi senza remore.

2° Scorpione: le vicende sentimentali di queste giornate ora acquisteranno più concretezza. L'emergere di una consapevolezza in più in amore vi darà la spinta necessaria per fare una proposta importante al partner. L'ambito finanziario conoscerà un'accelerazione decisamente forte.

3° Pesci: cogliere le occasioni di questa settimana vorrà dire non solo fiutare i guadagni, ma anche appropriarsi di una nuova volontà. Determinazione e costanza saranno essenziali per raggiungere i vostri obiettivi. In amore avrete un riavvicinamento verso il partner in modo più solido. La passione sarà la ciliegina sulla torta.

4° Leone: ogni situazione complicata e controversa sarà letteralmente gettata alle spalle.

Aprirete un nuovo capitolo che potrebbe lasciare senza fiato coloro che vi sono attorno. Il lavoro sarà pregno di soddisfazioni ma anche di situazioni che vi faranno avvicinare emotivamente ai colleghi.

5° Acquario: le tante sfide a cui sarete chiamati saranno soltanto un leggero fastidio che riuscirete a risolvere in men che non si dica. Le energie saranno le protagoniste di una settimana all'insegna della passione di coppia. Anche in famiglia ci saranno delle notizie molto allettanti.

6° Sagittario: avrete in mano una carta vincente nel mondo del lavoro. Al momento sarà opportuno sfruttarla e dare conferma della vostra perspicacia. Un incontro oppure una fiamma dal passato potrebbero sconvolgere i vostri piani, soprattutto nel fine settimana.

La seconda parte

7° Cancro: l'oroscopo suggerisce di essere meno precipitosi nelle decisioni che dovrete prendere, soprattutto in ambito amoroso. Le emozioni vi spingeranno a dire troppo di voi stessi. Il lavoro andrà a gonfie vele, specialmente se avete costruito pezzo per pezzo il vostro successo nelle settimane precedenti.

8° Toro: il vostro segno zodiacale collezionerà qualche successo, ma ci vorrà tempo prima che il mondo esterno possa vedere i vostri progressi. La pazienza non sempre sarà alla vostra portata. Stando alle previsioni dell'oroscopo, intercorrerà un po' di tensione fra voi e la famiglia di origine.

9° Bilancia: l'oroscopo prevede una perdita considerevole di denaro, ma tenere a freno questa situazione dipenderà esclusivamente da voi.

La gestione dei vostri obiettivi personali e della casa potrebbe essere particolarmente difficile in questo momento.

10° Capricorno: essere prudenti con voi stessi ora come ora potrebbe essere una mossa ottimale per prendere del tempo e riposarsi. Gli affari avranno dei contrattempi che rallenteranno il perseguimento dei vostri traguardi. Con il partner non sempre risucirete a trovare dei punti di accordo, secondo l'oroscopo.

11° Vergine: sottotono. Il vostro umore in questa settimana non sarà dei migliori, ma se non si verificherà qualche insuccesso, non ci saranno problemi rilevanti. Occuparvi della famiglia e della casa potrebbe essere motivo di insoddisfazione. Il denaro potrebbe andarsene più del previsto.

12° Gemelli: avrete poca pazienza e tanto stress. In questa settimana sarà l'ideale immergervi in una bolla di relax se non volete rischiare di arrivare al limite. I single non avranno molte possibilità di fare incontri ma la solitudine potrebbe rivelarsi un'ottima compagnia.