L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026 sarà denso di emozioni e di benessere per gran parte dei segni dello zodiaco. Per il segno dei Gemelli e il segno dei Pesci ci saranno ottime novità sul piano lavorativo e pecuniario.

Per lo Scorpione i guadagni saranno assicurati.

La prima parte della classifica dell'oroscopo 25-31 maggio

1° Gemelli: la settimana si prospetta molto piacevole sul piano amoroso. La vostra relazione con la persona amata potrebbe arrivare a raggiungere il vertice dell'intesa. Nuove prospettive di lavoro vi daranno una stabilità economica e finanziaria che fino a poco tempo fa non avreste immaginato.

2° Pesci: l'oroscopo prevede un giro di vite sul lavoro che vi renderà le sfide molto semplici e anche piuttosto retributive. In famiglia si respirerà voglia di iniziare una nuova avventura insieme. Con il partner la passione sarà protagonista, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Gli incontri vi daranno molte emozioni.

3° Cancro: nelle discussioni sarete leader indiscussi, soprattutto se si tratterà di progetti professionali in fase di chiusura. Le dinamiche di coppia finalmente troveranno una stabilizzazione, mentre il romanticismo crescerà fino a regalarvi una esperienza fuori dal comune.

4° Scorpione: i guadagni torneranno a salire grazie al vostro duro lavoro delle settimane precedenti.

Il flusso di pensieri di questo momento sarà interamente dedicato ai progetti in corso. I sentimenti vi daranno la giusta carica per poter affrontare al meglio le giornate, soprattutto dal punto di vista familiare.

5° Bilancia: sul piano sentimentale vi lascerete trasportare dalle emozioni, e non sarà difficile sperimentare nuovi orizzonti amorosi. Il lavoro non avrà dei salti di qualità ma neanche delle situazioni scomode a cui dover far fronte. L'oroscopo suggerisce di non essere troppo avventati.

6° Acquario: l'arrivo di buone notizie vi darà molto buonumore e una sana dose di allegria. L'oroscopo prevede infatti una settimana fatta di incontri ma anche di situazioni che si sbloccheranno dopo tanto tempo a questa parte.

La seconda parte

7° Toro: brillanti. La vostra mente sarà fonte di idee davvero originali, utili da applicare sul lavoro e nello studio. Il vostro spiccato senso del dovere nei confronti della famiglia vi darà la spinta necessaria per regalare tutto l'amore di cui disponete. L'oroscopo prevede anche una bella intesa di coppia.

8° Sagittario: di tanto in tanto avrete un moto di nostalgia verso una faccenda del passato che ancora non ha lasciato la vostra mente. La fatica sul lavoro potrebbe acuirsi, ma sarà necessario essere sempre all'erta per ogni evenienza. Il weekend sarà dedicato al relax.

9° Ariete: vi mancherà una persona che avete amato molto, forse anche più di quanto possiate immaginare.

La creatività sul lavoro sarà il motore che terrà la vostra mente attiva, ma al momento sarete alquanto carenti di energie. Stando all'oroscopo, per il momento l'amore non sarà contemplato.

10° Capricorno: attendere qualcosa che al momento non arriverà potrebbe aumentare il vostro senso di impotenza. Sul lavoro dovrete essere molto più attenti a ciò che fate. Ogni mossa potrebbe essere ottimale oppure trasformarsi in una trappola per la vostra carriera, secondo l'oroscopo.

11° Leone: l'accumulo di stanchezza e di stress potrebbe condurvi al nervosismo. Inoltre, le scelte difficili a cui sarete chiamati potrebbero assorbire ulteriori energie. Non ci sarà molto dialogo all'interno della vostra relazione, ma in questo periodo potrebbe essere deleterio avviare discussioni.

12° Vergine: la poca certezza nel futuro potrebbe mettervi in uno stato d'animo molto agitato. Evitate di spendere troppi soldi inutilmente. Qualche novità in famiglia potrebbero regalarvi dei momenti sereni, ma nel complesso i rapporti con gli altri potrebbero subire una battuta d'arresto importante.