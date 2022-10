Per la giornata di mercoledì 26 ottobre 2022, l’Oroscopo si presenterà al top per i nati sotto il segno del Leone, mentre per la Vergine arriveranno dei miglioramenti. Andrà meglio anche per i Peci, ritornati in vetta dopo tanto tempo, mentre il Sagittario e lo Scorpione avranno ancora qualche situazione pesante da risolvere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: energie al massimo per il Bilancia

1° Leone: coglierete esattamente il momento opportuno per i progetti che risultano essere all’altezza dei vostri guadagni.

Vi rifarete certamente sul piano amoroso con qualche bella sorpresa che sicuramente sarà ben gradita alla persona amata.

2° Bilancia: ottime energie. Questa determinazione che avrete nella giornata potrebbe essere di notevole aiuto a quegli affari che avete a disposizione, ricavando molto di più rispetto a quanto potreste pensare, secondo l’oroscopo.

3° Acquario: ritroverete le amicizie che avete perso nel corso del tempo, finendo per trascorrere un pomeriggio o una serata densa di emozioni e di nostalgia. Con le questioni amorose potreste davvero trovare una intesa molto promettente, secondo l’oroscopo.

4° Pesci: sarete sulla cresta dell’onda sul lavoro ma soprattutto avrete a che fare con qualche nuova amicizia tutta da scoprire.

Sicuramente il vostro umore ne risentirà positivamente, specialmente se riuscirete ad avere un pomeriggio tutto per voi e per il vostro shopping.

Capricorno attivo sul lavoro

5° Capricorno: avrete una buona intesa sul lavoro, specialmente se avrete qualche progetto che andrà a buon fine. Probabilmente state divergendo molto da una situazione per la quale sarà meglio riflettere piuttosto che agire d’impulso.

Rilassatevi.

6° Ariete: avrete delle belle emozioni con il partner però allo stesso tempo sarà meglio avere un occhio di riguardo per le finanze che in questo momento potrebbero essere molto proibitive per alcune spese. Secondo l’oroscopo risparmiare ora sarà essenziale.

7° Vergine: vi stare riprendendo da una situazione abbastanza surreale che vi ha decisamente messi all’angolo.

Però la vostra squadra di lavoro in questo momento potrebbe essere la fonte principale della vostra carica, per cui collaborate al massimo.

8° Toro: avrete le carte in regola per ricaricare le vostre batterie, e lo farete sia per voi stessi che per coloro che vi sono vicini e che vi vogliono bene. Avere fiducia nelle vostre forze sarà di notevole aiuto per superare qualche ostacolo che si presenterà in giornata.

Scorpione a riposo

9° Cancro: dovrete fare in modo che entrambe le parti nella vostra relazione si adeguino ad un lungo periodo di riflessione. Fare qualche strappo alla regola con una amicizia che possa capirvi sarà l’antidoto contro la nostalgia e l’ansia.

10° Scorpione: dovreste salvaguardare la vostra salute ed evitare di fare troppi eccessi che potrebbero darvi dei malesseri.

Stare un po’ a riposo potrebbe invece farvi sentire molto meglio ma soprattutto ridarvi quell’energia che avete perso in precedenza, secondo l’oroscopo.

11° Sagittario: avrete la calma necessaria per poter fare in modo che le questioni a cui tenete di più possano finalmente trovare una soluzione. Nel frattempo sarà meglio evitare di essere troppo duri con voi stessi, specialmente se avrete una famiglia di cui prendervi cura.

12° Gemelli: avrete delle decisioni da prendere il prima possibile e saranno più impegnative del previsto. Probabilmente potreste anche incontrare delle difficoltà a livello gestionale con il vostro lavoro, sempre ammesso che abbiate un po’ di concentrazione in questo periodo.