L'Oroscopo di mercoledì 26 ottobre prevede un Leone più rigido dal punto di vista amoroso, mentre una Luna nuova illuminerà la vita dei nativi Scorpione. Ariete riuscirà a lavorare serenamente e in modo più razionale, così come i nativi Cancro che non sentiranno più così tanta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 26 ottobre.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì per voi nativi del segno. Sul fronte professionale riuscirete a lavorare in modo più sereno, ma soprattutto razionale.

Con Giove in congiunzione potrete sperare in qualche momento fortunato. In amore l'intesa con il partner lentamente tornerà a farsi sentire. Voto - 7️⃣

Toro: fare nuove conoscenze quando la Luna e Venere sono in cattivo aspetto non sarà una grande idea. Soprattutto voi single, potreste dare l'impressione sbagliata di voi. Se invece siete già impegnati non lasciate che il vostro lato più oscuro venga fuori. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete discretamente bene, ma faticherete un po’ a distinguervi. Voto - 6️⃣

Gemelli: parte centrale della settimana un po’ anonima per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso però potrete ancora vivere momenti piuttosto interessanti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I single potrebbero faticare un po’ a rompere il ghiaccio, ma con un po’ di fortuna ci riusciranno. Nel lavoro non avrete nessuna difficoltà a gestire le vostre mansioni, con risultati spesso sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Cancro: finalmente riuscirete a vivere la vostra vita quotidiana con maggior serenità secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Single oppure no, con la Luna e Venere entrambi in trigono dal segno dello Scorpione, sarà più facile dare vita a momenti romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro vi servirà solo uno slancio e un po’ di coraggio in più per mettere sul piatto progetti di più ampio spessore. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in quadratura, potreste assumere un atteggiamento più rigido secondo l'oroscopo.

Sul fronte sentimentale potreste essere dunque in difficoltà, e non essere sempre del giusto umore per poter interagire al meglio con il partner. In ambito lavorativo l'impegno da parte vostra non mancherà, ma in assenza di buoni risultati demoralizzarsi sarà facile. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale valida per dare sfogo alla vostra vita sentimentale. Single oppure no, in questa giornata ci penseranno l'astro argenteo e Venere a mettervi a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro dovrete dimostrare di essere la persona adatta per il ruolo che avete intenzione di ricoprire. Non fatevi prendere dall'ansia e mettete in pratica tutto ciò che sapete. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo tutto sommato stabile e convincente secondo l'oroscopo.

Godrete di un cielo privo di nuvole, e sul fronte amoroso riuscirete sempre a trovare la giusta intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma a volte sappiate che non sarà necessario soffermarsi sui dettagli. Voto - 8️⃣

Scorpione: non potrete chiedere di meglio in amore in questa giornata di ottobre, non con la Luna e Venere in congiunzione. Single oppure no, sarete decisi e romantici al punto giusto da convincere appieno la persona che amate a stare con voi. Nel lavoro avrete a che con progetti di vostro gradimento, e con un po’ di fortuna, sarà possibile mettere insieme risultati davvero ottimi. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo.

Questo cielo forse non vi aiuterà a mostrare sempre la parte più romantica di voi, ciò nonostante vi sentirete spesso a vostro agio con la persona che amate. In ambito lavorativo ottimizzare i vostri progetti, per far sì che funzionino al meglio sarà importante per voi, anche per ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che tornerà a splendere per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere favorevoli, pronti a darvi una mano per sentirvi più vicini alla persona che amate. Se siete single non perdete troppo tempo con persone che non meritano la vostra attenzione. In ambito lavorativo avere delle vostre opinioni sui vostri progetti vi permetterà di essere più autonomi e prendere decisioni adeguate.

Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà un'ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche discussione da affrontare a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Non sempre infatti potreste essere del giusto umore o assumere il giusto atteggiamento nei confronti della persona che amate. Nel lavoro invece continuerete a metterci tutto il vostro impegno nei vostri progetti, e con queste stelle e un pizzico di fortuna, non mancheranno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: riuscirete a vivere una relazione degna di nota secondo l'oroscopo. Voi single potrete lasciarvi andare verso una nuova intrigante conoscenza, mentre se siete già impegnati troverete un po’ di tempo da dedicare alla persona che amate. Nel lavoro ricordatevi di non dubitare di voi stessi e delle vostre capacità e con un po’ di fortuna, tutto andrà per il verso giusto. Voto - 7️⃣