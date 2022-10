Per la giornata di venerdì 21 ottobre 2022, l’Oroscopo avrà alle prime posizioni i segni dei Gemelli e dei Pesci. Il Cancro e il Toro saranno motivati, mentre per l’Acquario si prospetta una giornata all’insegna del relax.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di venerdì 21 ottobre 2022.

L’oroscopo di venerdì: ottimi guadagni per i Gemelli

1° Gemelli: stimolerete molto la vostra squadra di lavoro con delle idee che avrete sempre a disposizione e a portata di tutti. Con i guadagni potrete finalmente realizzare qualche piccolo desiderio che spesso avete rimandato proprio a causa della mancanza di denaro.

2° Pesci: i vostri affari conosceranno una risalita, mentre in amore si svilupperà un affetto sostanziale che potrebbe essere di aiuto in caso di gelosie per debellarle. Avrete un ottimo clima anche all’interno della sfera familiare, secondo l’oroscopo.

3° Scorpione: potreste avere molta comunicazione nel corso della giornata in famiglia, ma anche all’interno della coppia si creerà un clima di distensione anche dal punto di vista emozionale. Darvi da fare con l’attività fisica potrebbe essere molto salutare per il vostro fisico, specialmente dopo un lieve malessere.

4° Toro: la fiducia in voi stessi potrebbe rinnovarsi sensibilmente, soprattutto per qualche passo in avanti che potreste fare proprio nella giornata indicata.

Non sempre avrete l’appoggio di qualcuno, ma voi andate dritti per la vostra strada.

Svago per Acquario

5° Acquario: dedicarvi allo svago in questa giornata sarà il vostro unico pensiero, per cui evitate di essere troppo impegnati con il lavoro, perché di concentrazione ce ne sarà davvero molto poca. Secondo l’oroscopo potreste avere anche delle notizie lavorative niente male.

6° Cancro: le emozioni con il partner saranno uniche nel loro genere, e vi daranno quella certezza che probabilmente si è fatta mancare nel corso delle giornate precedenti. Ora il malumore sarà del tutto svanito per lasciare spazio ad una serenità d’animo mai vista prima.

7° Bilancia: avrete qualche sfida ancora da affrontare e non sempre riuscirete ad uscirne molto in forma, ma nel complesso sul piano emozionale potreste avere una bella novità molto stimolante per l’andamento della vostra storia d’amore, secondo l’oroscopo.

8° Leone: la tregua che si farà largo nel giorno di venerdì potrebbe essere di aiuto per la vostra routine, che in questo momento si farà meno incalzante. Avrete anche del tempo per poterlo passare con le amicizie e chiarire una eventuale lite.

Maturazione per Sagittario

9° Sagittario: avrete molta strada da fare prima di maturare ulteriormente, per cui ora come ora l’esercizio per farlo potrebbe non mancarvi, anzi, potreste essere sempre più motivati per il futuro di voi stessi e di chi vi circonda.

10° Ariete: state realmente lasciandovi sfuggire qualcosa che potrebbe essere di grande aiuto per le vostre finanze. Secondo l’oroscopo ci saranno degli imprevisti molto significativi per il proseguimento di determinati progetti.

Tenete gli occhi bene aperti.

11° Capricorno: avrete ancora un atteggiamento molto riservato nel corso di questo periodo, forse a causa di qualche fraintendimento con il partner o con una amicizia a cui tenete particolarmente. Dovrete fare in modo che qualche situazione sentimentale venga smossa, secondo l’oroscopo.

12° Vergine: avrete molta incertezza con il partner, probabilmente qualche problema che riemergerà dopo tanto tempo e potrebbe essere deleterio a fronte di una situazione già abbastanza complicata, secondo l’oroscopo. Abbiate molta pazienza.