L'Oroscopo di domani 21 ottobre è pronto a dare dritte dispensando utili consigli in merito al periodo in analisi. In primissimo piano le previsioni zodiacali di venerdì, in questo contesto relativamente ai sei segni dello zodiaco appartenenti alla prima tranche. Allora, ansiosi di sapere se il vostro simbolo astrale di nascita potrà o meno contare sull'appoggio incondizionato dell'Astrologia? Certo che sì, ovviamente se siete tra coloro aventi nel tema natale uno dei seguenti simboli: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone o Vergine.

Questo venerdì il variegato sistema astrologico, inerente in questo caso le effemeridi del 21 ottobre 2022, ci mostra la Luna in Vergine in splendido trigono a Urano, quest'ultimo posizionato nel segno del Toro.

Bellissimo anche il cielo dell'Ariete, del Leone e della già citata Vergine. Poco o nulla da sperare invece per gli amici nati sotto il segno del Cancro, nel contesto da considerare in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 21 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 21 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 21 ottobre anticipa un ottimo periodo. Grazie a Plutone in ottimo sestile al vostro Giove, vi sintonizzerete perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda della persona che vi è accanto. La serenità di un’intesa capace di scorrere nella positiva normalità, senz'altro vi soddisferà pienamente.

Presto vivrete insieme a chi amate un’atmosfera di fiducia e di gaiezza, specialmente se appartenenti a coppie già consolidate. Raccoglierete tutte le vostre energie e le convoglierete verso un obiettivo di ampio respiro: sappiate che le possibilità di riuscita nei vostri progetti attualmente risultano essere molto alte. In ambito lavorativo, vi state impegnando per portare a termine un progetto in cui è necessario mantenere un alto livello di concentrazione.

Non mollate, i vostri sforzi verranno di sicuro ricompensati.

Toro: 'top del giorno'. Una meravigliosa Luna in Vergine metterà a proprio agio il vostro Urano, regalando un venerdì senza pari. In amore, sarete più amabili del solito, così chi vi è accanto se ne accorgerà sicuramente e vi ricambierà con vera passionalità. Le nuove storie vivranno in questo periodo un momento di particolare sintonia, arricchendosi di contenuti sentimentali profondi e con la volontà di far durare il rapporto per sempre.

Non mancherà di certo la presenza di una formidabile passione, il che farà sbocciare intorno a voi germogli di un amore sincero, sia all'interno della coppia che in ambito di situazioni sentimentali nascenti. La dolcissima e benefica presenza della Luna vi permetterà di coltivare soprattutto quei rapporti che avessero bisogno di aiuto, facendoli crescere fino a diventare indissolubili. Sul lavoro, in questo periodo darete del filo da torcere a tutti. Sarete carichi di energie e pronti a risolvere ogni problema, anche quelli causati dagli altri.

Gemelli: ★★★★. Periodo stabile, interessante quanto basta anche se improntato alla scontata normalità alla quale in molti siete abituati. In amore, con la persistente negatività di Nettuno, nel contempo in quadratura al vostro Marte nel segno, diventerete più consapevoli lasciandovi (con coraggio) alle spalle alcune leggerezze o imprudenze del passato.

Ne gioverà di certo il vostro rapporto sentimentale, gratificato da più credibilità e con maggior voglia di continuità. Il vostro partner stenterà quasi a riconoscervi per la serietà che riuscirete a mostrare ed in seguito a mantenere. In molti inizieranno questa giornata con grande slancio e ottimismo, avendo infatti voglia di passare dei bei momenti con gli amici, magari di ridere e divertirsi seppur in maniera leggera. Diciamo che questo tipo di atteggiamento è quello che vi serve per ricaricarvi e rilassarvi. A livello lavorativo sarete degli schiacciasassi! La vostra energia sembrerà inesauribile. Giocherete una partita che vi vedrà in perfetto stato e con prospettive vincenti: arriverete al traguardo.

Oroscopo di venerdì 21 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Si profila per la maggioranza di voi un giorno valutato con le due stelle del "ko". In amore, con il periodo abbastanza antipatico dovreste imparare a temperare alcuni atteggiamenti verso il partner. I toni di sfida che a volte vi sfuggono saranno da ridimensionare: il fatto di essere talmente sicuri di voi da non aver bisogno di dimostrare niente a nessuno non deve invogliarvi ad agire con le solite maniere forti. Da oggi, sappiatelo, potrebbero esserci degli scontri anche piuttosto accesi che non riuscirete proprio ad evitare. Anche perché la Luna in Vergine vi renderà nervosi, irascibili e scontrosi con chiunque osasse invadere i vostri spazi, soprattutto in casa e in famiglia.

Inoltre risulterà difficile trovare un dialogo costruttivo con le persone con cui vi interfaccerete nel corso della giornata. Nel lavoro poi, con le stelle che di certo vi tormenteranno, tutto sembrerà più difficile, soprattutto mantenere l'equilibrio all'interno del vostro ambiente.

Leone: ★★★★★. Ottimo questo finale di settimana, con la prospettiva di vivere un weekend davvero favoloso. In amore, con lo slancio che vi contraddistingue vi lascerete coinvolgere in una frizzante storia sentimentale nella quale ritrovarsi finalmente a livello emotivo/sentimentale. Se siete nati nella prima o nella terza decade sarete guidati dalla volontà di portare avanti con costanza e fedeltà la nuova o vecchia relazione.

Così, grazie anche alle stelle del periodo, avrete spianati i vostri passi e una sicura serenità interiore vi accompagnerà durante la tutta giornata. Gli ottimi influssi poi, di sicuro garantiranno degli scambi inaspettatamente piacevoli con gli amici, magari anche conversazioni stimolanti con i vostri familiari. Nel lavoro, lo Zodiaco consiglia di guardare ai beni materiali con uno spirito più distaccato. Cercate di gestire meglio le ansie economiche, pensando ai beni immateriali: sappiate che non tutto si può comprare!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 21 ottobre, considera vincente la giornata che sta per arrivare. In amore, un clima di generale allegria vi accompagnerà in questa vostra quotidianità di pieno autunno.

Molti pianeti vi spalleggeranno e così anche il partner: sarete apprezzati oltre che per i vostri giudizi sinceri e la visione della realtà che sapete dare, soprattutto per il modo nuovo di guardare al futuro. Circondati da chi vi vuole veramente bene, potrete presto sciogliere quei dubbi che vi tengono incatenati all'inconsapevolezza, quindi poter recuperare l’armonia con la persona amata. Le stelle aumenteranno la vostra già arcinota aria di mistero: probabilmente avete soltanto voglia di farvi i cavoli vostri, ma il carisma che emanate spesso vi conduce a importanti successi, soprattutto in campo sentimentale (buon per voi!). Nel lavoro, la presenza nel settore della Luna darà modo a molti di farvi avanti.

Vi proporrete nelle situazioni di vostro interesse: credete di più in voi stessi!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 ottobre.