Per la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 ottobre 2022 l’oroscopo prevede un periodo davvero molto positivo per gran parte dei segni d'Acqua, in primis quello del Pesci. Mentre la Bilancia si presenterà molto attiva rispetto alle settimane precedenti. L’Acquario potrebbe presentare delle criticità sul piano emozionale.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della seconda settimana di ottobre 2022.

L’oroscopo settimanale: proposte per Sagittario

1° Pesci: a prima vista questa settimana potrebbe apparire monotona e imbrigliata in una routine molto noiosa, però sarà esattamente l’opposto.

Farete davvero faville sul lavoro con quei progetti che avevate in mente da tanto tempo che adesso finiranno per regalarvi soltanto una marea di soddisfazioni. Rinnovarsi significherà anche essere sinceri con voi stessi e con gli altri, anche se questo potrebbe voler dire concludere una amicizia o una relazione amorosa, secondo l’oroscopo. Il lavoro procederà a gonfie vele, così come gli affari.

2° Bilancia: sarete molto dinamici, attivi sul lavoro e imbattibili con le prestazioni fisiche. Lo sport in voi troverà il suo pieno compimento, alla luce di un riposo antecedente che sortirà i suoi effetti benefici. In amore e con la famiglia ci sarà buonumore, combinato a qualche ricordo che sicuramente potrebbe non fare più male come una volta.

La settimana si prospetta eccellente per lo shopping e per quelle spese che dovreste sbrigare prima del previsto.

3° Sagittario: ci saranno delle proposte interessanti sul piano amoroso, il che probabilmente vi spingeranno anche a prendere una decisione definitiva in merito al partner. Il romanticismo inaspettatamente potrebbe coprire gran parte della settimana, mentre per chi è single in questo momento sarà meglio dedicarsi molto di più alle amicizie e alla famiglia.

Potrete finalmente fare dello shopping, ma senza esagerare, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: sarete contenti per i tanti impegni che potrebbero darvi anche tanti guadagni. Potreste avere un po’ di accavallamento fra lavoro e sfera privata, costringendovi a ritagliarvi del tempo per la famiglia, secondo l'oroscopo. Potreste essere al centro dell’attenzione con le amicizie, e anche rivedere qualcuno che in un tempo lontano vi ha fatto battere il cuore.

Non sempre nel weekend potreste avere l’animo in pace, perché potrebbero presentarsi dei contrattempi piuttosto importanti.

Amicizie nuove e speciali per Scorpione

5° Scorpione: vi attende una settimana abbastanza complessa sul lavoro, ma che vi ripagherà con una complicità affettiva e con una collaborazione sul lavoro che potrebbero anche regalarvi una amicizia molto salda e che potrebbe durare a lungo. Sarete come un punto di riferimento per le amicizie, che accetteranno consigli da una personalità saggia come la vostra. I momenti di svago più significativi si verificheranno nel fine settimana, quando avrete entrambe le serate completamente a vostra disposizione.

6° Cancro: se la prima parte della settimana potrebbe presentarsi abbastanza difficile sul piano finanziario, con delle spese molto gravose e con dei figli da accontentare, nella seconda metà della settimana invece potreste ritrovare il buonumore grazie a qualche guadagno in più e alla forte intesa che si risveglierà nella coppia.

Secondo l’oroscopo di tanto in tanto vi lascerete andare alla nostalgia, ma niente che non possiate combattere con la vostra positività. Regalatevi un po’ di relax nel weekend, l'oroscopo dice che vi sarà di ausilio contro qualche turbolenza di troppo in famiglia.

7° Ariete: avrete bisogno di una carica maggiore, che possa in qualche modo darvi l’energia per mettere in campo le vostre idee in modo molto più concreto. Avrete dei ripensamenti su qualche scelta fatta in passato, il cui cambiamento potrebbe decretare un miglioramento nella vostra carriera. Con gli affetti si creerà un rapporto di tregua dopo una tempesta abbastanza forte e persistente, mentre con il partner avrete una sintonia che probabilmente non volerà in alto, ma che si terrà comunque a una quota accettabile, secondo l’oroscopo.

8° Acquario: la malinconia per qualche vicenda passata e che non potrete cambiare si farà strada nella vostra mente, dunque conviene essere sempre concentrati sul lavoro. Quest’ultimo potrebbe darvi parecchio da fare, ma al tempo stesso potrebbe costituire anche un deterrente per i rapporti che potrebbero evolversi all’interno del contesto familiare. Con il partner potrebbe verificarsi una svolta positiva, ma per alcuni questo potrebbe anche tradursi in una separazione definitiva.

Vergine stressato

9° Toro: ci saranno turbolenze che vi costringeranno a rallentare e a darvi un po’ di tregua per molti aspetti, a cominciare da quello che sta affaticando molto il fisico. Nell’ambito domestico potrete fare qualcosa che possa rendervi indispensabile, ma dedicarvi troppo alla casa potrebbe affaticarvi il fisico.

Con il lavoro avrete qualche progetto indietro, ma ciò non significa che dovrete rimettervi in pari troppo presto. Concedervi una pausa potrebbe fare al caso vostro. Il weekend potrebbe portare con sé qualche bella novità.

10° Vergine: dovrete mantenere il controllo il più possibile a fronte di una settimana molto stressante e che potrebbe essere controproducente per le prestazioni di stampo lavorativo. Secondo l’oroscopo dovrete necessariamente pensare di guadagnare di più. Gli affari saranno gestiti solamente sulla base della vostra creatività e di qualche aiuto esterno che potrebbe fare la differenza. Con gli affetti potreste trovarvi in disaccordo su più questioni, prima fra tutte la gestione dei figli.

11° Leone: questa settimana non vi vedrà con una bella cera, ma d’altronde potreste anche fermarvi un po’. State facendo più del necessario, e questo vi metterà in condizione di riposarvi più del previsto. Alternare quindi momenti di svago e di sonno a quelli più dinamici sul posto di lavoro. Nel frattempo non ci saranno miglioramenti in amore, né con il rapporto con la famiglia. Ora come ora vi conviene stare un po’ da soli e riflettere con un atteggiamento molto più pragmatico e più incentrato sul lavoro. Fate del vostro meglio per risparmiare soldi.

12° Gemelli: fate attenzione all’attenzione e alla concentrazione che caleranno e alla voglia di procrastinare troppo gli impegni. Questi potrebbero essere indici di una situazione che vi sta un po’ sfuggendo di mano a causa dello stress, prima che di una pigrizia improvvisa.

Avrete dei cambiamenti sul lavoro che probabilmente vi daranno una posizione molto svantaggiata, per cui dovrete fare in modo da raccogliere le vostre energie e la vostra creatività e utilizzarle in momenti migliori, secondo l’oroscopo. Con le amicizie e gli affetti ci sarà abbastanza complicità.